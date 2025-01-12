Ahsoka'nın 2. sezonu şekillenmeye başladı; Sevilen bir karakter diziye katılıyor

İlk olarak Baylan Skoll rolünü kimin devralacağı belli oldu. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Ray Stevenson'ın yerini Game of Thrones'taki Hound rolüyle tanınan Rory McCann'in alacağı açıklandı.
Ewan McGregor, Obi-Wan Kenobi rolüyle geri dönüyor
Hafta içi gelen bu açıklamadan birkaç gün sonra bu kez de YouTuber Kristian Harloff'tan yeni sezona dair dikkat çekici bir paylaşım geldi. Star Wars odaklı bir YouTube programı olan Kristian Harloff, Ahsoka'nın 2. sezonunda Obi-Wan Kenobi'yi de göreceğimizi söylüyor. Üstelik karaktere yine Ewan McGregor hayat veriyor olacak.
Son olarak kendi dizisinde gördüğümüz Obi-Wan'ın Ahsoka dizisine katılacağı iddiası henüz resmi bir kaynak tarafından doğrulanmadı ama Kristian Harloff'un bu konulardaki karnesi oldukça iyi. Bu yüzden Obi-Wan konusunda da sağlam kaynaklardan bilgi aldığını varsayabiliriz.
Öte yandan Harloff, Hayden Christensen'in hayat verdiği Anakin Skywalker'ın da 2. sezonda önemli bir yere sahip olacağını söylüyor. Gerçi bu zaten bekleniyordu. Ahsoka'nın ustası olan Anakin, ilk sezonda da boy göstermişti. Son olarak Harloff, Ahsoka'nın gençliğine hayat veren Ariana Greenblatt (Borderlands)'in de 2. sezonda yer alacağını belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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