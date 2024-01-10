Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandı

Dave Filoni'nin animasyon Star Wars dizilerinde yarattığı karakterlerin yeni maceralarını anlatan Ahsoka dizisi, geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla ekranlara geldi. Dizi, Mandalorian ya da Andor kadar beğenilmedi belki ama Obi-Wan ve Book of Boba Fett gibi yerden yere vurulan bir yapım da olmadı. Hatta dizinin kendi çapında mütevazı bir başarı yakaladığı bile söylenebilir. Bu da dizinin devam etme ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan dizinin daha ilgi çekici yerlere gidebilecek bir hikâyeye sahip olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyordu. Nitekim dün Lucasfilm'den beklenen açıklama geldi ve Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandığı duyuruldu.
Ahsoka 2. Sezon, Star Wars Evreni İçin Yeni Hikâyelerin Kapısını Aralayabilir
Yazının bundan sonraki kısmı Ahsoka'nın ilk sezon finalini izlemeyenler için öğrenmek istemeyebilecekleri detaylar (spoiler) içerir.
Star Wars evreninin en beğenilen kötüleri arasında yer alan Grand Admiral Thrawn'un ikinci sezonda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Zira ilk sezon finalinde kendisini Night Trooperlar'dan oluşan ordusu ve savaş gemisiyle birlikte Peridea gezegeninden kaçarken görmüştük.
Thrawn'un Galaksi'ye geri dönüşü, yeni bir düzen kurmaya çalışan Asi İttifakı için işleri epey karıştıracak gibi görünüyor. Öte yandan yeni sezon Ezra Bridger'ın dönüşüyle birlikte ikinci bir Jedi'a da kavuşmuş olacak. Elbette yeni sezonda da hikâyenin merkezinde Ahsoka olacaktır ama dizi aslında Ahsoka'nın dizisi olmaktan ziyade tüm karakterleriyle Star Wars animasyonlarının bir devamı olarak görev görecek gibi duruyor. Tabii söz konusu Star Wars olunca kesin bir şey söylemek güç. Çünkü Lucasfilm ve Disney'in Star Wars hayranlarını sık sık hayal kırıklığına uğratma gibi bir huyu var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.