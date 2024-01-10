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    Anlık Bildirim

    Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandı

    Ahsoka ve silah arkadaşları, Disney+ ekranlarına geri dönecek. Lucasfilm, geçtiğimiz yıl izleyici ile buluşacak Ahsoka dizisinin 2. sezonu için hazırlıklara başlandığını duyurdu.
    ahsoka 2. sezon hazırlık aşamasında Tam Boyutta Gör
    Dün Star Wars film ve dizilerinin geleceğine dair önemli açıklamalar yapan Lucasfilm, bir yandan The Mandalorian & Grogu filmini resmen duyurarak sinema tarafına dair planlarını güncellerken, diğer yandan da dizilerinin akıbetine dair yeni detaylar paylaştı. Lucasfilm'in gündemindeki projelerden biri de Ahsoka dizisiydi.

    Dave Filoni'nin animasyon Star Wars dizilerinde yarattığı karakterlerin yeni maceralarını anlatan Ahsoka dizisi, geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla ekranlara geldi. Dizi, Mandalorian ya da Andor kadar beğenilmedi belki ama Obi-Wan ve Book of Boba Fett gibi yerden yere vurulan bir yapım da olmadı. Hatta dizinin kendi çapında mütevazı bir başarı yakaladığı bile söylenebilir. Bu da dizinin devam etme ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan dizinin daha ilgi çekici yerlere gidebilecek bir hikâyeye sahip olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyordu. Nitekim dün Lucasfilm'den beklenen açıklama geldi ve Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandığı duyuruldu.

    Ahsoka 2. Sezon, Star Wars Evreni İçin Yeni Hikâyelerin Kapısını Aralayabilir

    Yazının bundan sonraki kısmı Ahsoka'nın ilk sezon finalini izlemeyenler için öğrenmek istemeyebilecekleri detaylar (spoiler) içerir.

    Star Wars evreninin en beğenilen kötüleri arasında yer alan Grand Admiral Thrawn'un ikinci sezonda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Zira ilk sezon finalinde kendisini Night Trooperlar'dan oluşan ordusu ve savaş gemisiyle birlikte Peridea gezegeninden kaçarken görmüştük.

    Thrawn'un Galaksi'ye geri dönüşü, yeni bir düzen kurmaya çalışan Asi İttifakı için işleri epey karıştıracak gibi görünüyor. Öte yandan yeni sezon Ezra Bridger'ın dönüşüyle birlikte ikinci bir Jedi'a da kavuşmuş olacak. Elbette yeni sezonda da hikâyenin merkezinde Ahsoka olacaktır ama dizi aslında Ahsoka'nın dizisi olmaktan ziyade tüm karakterleriyle Star Wars animasyonlarının bir devamı olarak görev görecek gibi duruyor. Tabii söz konusu Star Wars olunca kesin bir şey söylemek güç. Çünkü Lucasfilm ve Disney'in Star Wars hayranlarını sık sık hayal kırıklığına uğratma gibi bir huyu var.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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