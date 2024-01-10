Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör Dün Star Wars film ve dizilerinin geleceğine dair önemli açıklamalar yapan Lucasfilm, bir yandan The Mandalorian & Grogu filmini resmen duyurarak sinema tarafına dair planlarını güncellerken, diğer yandan da dizilerinin akıbetine dair yeni detaylar paylaştı. Lucasfilm'in gündemindeki projelerden biri de Ahsoka dizisiydi.

Dave Filoni'nin animasyon Star Wars dizilerinde yarattığı karakterlerin yeni maceralarını anlatan Ahsoka dizisi, geçtiğimiz yıl ilk sezonuyla ekranlara geldi. Dizi, Mandalorian ya da Andor kadar beğenilmedi belki ama Obi-Wan ve Book of Boba Fett gibi yerden yere vurulan bir yapım da olmadı. Hatta dizinin kendi çapında mütevazı bir başarı yakaladığı bile söylenebilir. Bu da dizinin devam etme ihtimalini ortaya çıkardı. Öte yandan dizinin daha ilgi çekici yerlere gidebilecek bir hikâyeye sahip olması da bu ihtimali kuvvetlendiriyordu. Nitekim dün Lucasfilm'den beklenen açıklama geldi ve Ahsoka'nın 2. sezonu için hazırlıklara başlandığı duyuruldu.

Ahsoka 2. Sezon, Star Wars Evreni İçin Yeni Hikâyelerin Kapısını Aralayabilir

Yazının bundan sonraki kısmı Ahsoka'nın ilk sezon finalini izlemeyenler için öğrenmek istemeyebilecekleri detaylar (spoiler) içerir.

The Mandalorian filmi resmen duyuruldu 3 sa. önce eklendi

Star Wars evreninin en beğenilen kötüleri arasında yer alan Grand Admiral Thrawn'un ikinci sezonda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Zira ilk sezon finalinde kendisini Night Trooperlar'dan oluşan ordusu ve savaş gemisiyle birlikte Peridea gezegeninden kaçarken görmüştük.

Thrawn'un Galaksi'ye geri dönüşü, yeni bir düzen kurmaya çalışan Asi İttifakı için işleri epey karıştıracak gibi görünüyor. Öte yandan yeni sezon Ezra Bridger'ın dönüşüyle birlikte ikinci bir Jedi'a da kavuşmuş olacak. Elbette yeni sezonda da hikâyenin merkezinde Ahsoka olacaktır ama dizi aslında Ahsoka'nın dizisi olmaktan ziyade tüm karakterleriyle Star Wars animasyonlarının bir devamı olarak görev görecek gibi duruyor. Tabii söz konusu Star Wars olunca kesin bir şey söylemek güç. Çünkü Lucasfilm ve Disney'in Star Wars hayranlarını sık sık hayal kırıklığına uğratma gibi bir huyu var.

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