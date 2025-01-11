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    Netflix aynı anda iki Assassin's Creed dizisi birden hazırlıyor

    Netflix, ilk olarak 2020 yılında duyurduğu Assassin's Creed dizisi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ancak gelen son bilgiler, aradan geçen sürede buna bir projenin daha eklendiğini gösteriyor.
    Netflix iki Assassin's Creed dizisi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Başta The Last of Us ve Fallout olmak üzere son dönemde çıkan oyun uyarlamalarının yakaladığı başarı, Hollywood'u yeni oyun uyarlamaları konusunda daha da cesaretlendirdi. Bu da hazırlık aşamasındaki oyun uyarlamalarının daha da artmasını sağladı. Daha bu hafta Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn ve Helldivers 2'nin uyarlamaları gündeme taşındı. Görünüşe bakılırsa sırada Assassin's Creed var.

    Hatırlarsanız Netflix 2020 yılında bir açıklama yayınlayarak bir Assassin's Creed dizisi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Ancak aradan yıllar geçmesine rağmen bu proje konusunda somut bir adım atılmadı. Bu da Netflix'in Horizon Zero Dawn dizisi gibi bunun da iptal edilmiş olabileceğini düşündürdü. Ne var ki gelen son haberler hem bu projenin hâlâ hazırlık aşamasında olduğunu, hem de bunun yanı sıra ikinci bir Assassin's Creed dizisi daha hazırlandığını söylüyor.

    Assassin's Creed Dizilerinden Biri Anime, Diğeri Live-Action Olacak

    Hollywood içinden bilgi sızdıran kaynaklardan biri olan @MyTimeToShineH, Netflix'in şu anda iki Assassin's Creed dizisi birden hazırladığını, bunlardan birinin anime, diğerinin ise live-action (canlı aksiyon) olacağını söylüyor. @MyTimeToShineH tarafından paylaşılan bilgilere göre iki dizi de bir oyunun doğrudan uyarlaması olmayacak. Bunun yerine Assassin's Creed evreninde geçen yeni hikâyeler anlatacak.

    Öte yandan yine aynı kaynağa göre şu anda Jurassic World ve Fast & Furios serileri için de yeni diziler hazırlanıyor. Universal tarafından hazırlanan bu dizilerin Peacock platformunda yayınlanması planlanıyor. Ancak her iki proje de şimdilik yolun çok başında.

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