Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak

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2010 yılında başlayan Expendables ya da Türkçesi ile Cehennem Melekleri serisi bildiğiniz gibi birçok popüler aksiyon filminin oyuncularını bir araya getirdi. Film olarak çok iyi olmasalar da aksiyon kısmının yoğun olduğunu söylemek gerek.

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Geçtiğimiz yıllarda dördüncü filmin geleceği söylenmişti ancak duyurudan sonra bazı aksaklıklar çıktı ve filmin yapım süreci uzun bir süre başlayamadı. Dördüncü filmin yönetmeni olan Randy Couture ise yaptığı bir açıklamada dördüncü film için bir senaryonun olduğunu ve filmin yapılacağını söyledi. Filmin çekimleri için bu yıl sonbahar aylarında başlayacağını söyledi ancak 2022'nin sonbahar ayına ertelenebileceğini de ekledi.

Filmin duyurulmasından bu yana yaşadığı sorunlar sebebiyle senaryonun birçok kez değiştiğini de ekledi Randy Couture. Yeni film ile ilgili şu an için ne yazık ki hiçbir ayrıntı bilinmiyor. Elbette böyle bir film için en büyük merak konusu oyuncular.

Eğer çekimler Randy Couture'in söylediği gibi sonbaharda başlarsa çekimlerden önce oyuncu kadrosu gibi bazı önemli detaylar açıklanacaktır.

https://screenrant.com/expendables-4-filming-date-fall-randy-couture-response/

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