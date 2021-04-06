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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak

    Birçok popüler aksiyon filmi yıldızının bir araya geldiği Expendables ya da Türkçesi ile Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi bu yıl çekimlere başlıyor.
    06 Nisan 2021, 15:30 (1 hf.)
    2,6b
    1
    14
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Expendables 4'ün çekimleri bu yıl başlayacak
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    2010 yılında başlayan Expendables ya da Türkçesi ile Cehennem Melekleri serisi bildiğiniz gibi birçok popüler aksiyon filminin oyuncularını bir araya getirdi. Film olarak çok iyi olmasalar da aksiyon kısmının yoğun olduğunu söylemek gerek.

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    Geçtiğimiz yıllarda dördüncü filmin geleceği söylenmişti ancak duyurudan sonra bazı aksaklıklar çıktı ve filmin yapım süreci uzun bir süre başlayamadı. Dördüncü filmin yönetmeni olan Randy Couture ise yaptığı bir açıklamada dördüncü film için bir senaryonun olduğunu ve filmin yapılacağını söyledi. Filmin çekimleri için bu yıl sonbahar aylarında başlayacağını söyledi ancak 2022'nin sonbahar ayına ertelenebileceğini de ekledi.

    Filmin duyurulmasından bu yana yaşadığı sorunlar sebebiyle senaryonun birçok kez değiştiğini de ekledi Randy Couture. Yeni film ile ilgili şu an için ne yazık ki hiçbir ayrıntı bilinmiyor. Elbette böyle bir film için en büyük merak konusu oyuncular.

    Eğer çekimler Randy Couture'in söylediği gibi sonbaharda başlarsa çekimlerden önce oyuncu kadrosu gibi bazı önemli detaylar açıklanacaktır.



    https://screenrant.com/expendables-4-filming-date-fall-randy-couture-response/
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    R rakanishu 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film olarak görmemek lazım bunu, bir nevi ustalara saygı kuşağı. Ölürlerse hatıra kalsın diye çekiyorlar sanki.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Y yucelmezin (yücel mezin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaşları ne olursa olsun efsaneleer
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hocam bu adamlarin suanki hali eminim sizi cebinden cikarirlar
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    M mustafacoban (mustafa coban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tamam zamanında bu arkadaşlar kraldı fakat artık kadayıf olmuş durumdalar)
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Foto 2000 Uefa kupası Gs kadrosu gibi 😂
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    1ses1 (hasan türk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Abartılı sahneler ile yine izleniyor. Konu berbat ama silahtı, savaş sahneleri idi, gerçek olmayacak kadar abartılı olduğu için hoş geliyor o anda izleniyor.
    Yoksa ilk çıkan ile son çıkan arasında hiçbir fark yok.

    Yanlız Chuck Norris oldumu beni benden alıyor. Çocukluğumda onun filmlerini izlerdim. Bonus adam.
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    D dreamblue35 (yunus aydemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    fotoğrafta görünen ilk sıra 60 ve 70 yaş üstü arka sıra ise 50 yaş üstü... diye sıralanarak çekilmiş anı olarak :)
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    R rakanishu 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Film olarak görmemek lazım bunu, bir nevi ustalara saygı kuşağı. Ölürlerse hatıra kalsın diye çekiyorlar sanki.
    Yanıtla +9
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    V Venomm88 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Doğru söylüyorsunuz bu kadar yaşlı aktörle nasıl sağlıkklı bir film çekilecek merak ediyorum
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tutmaz boşuna uğraşmayın
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Artık bastonlarla çekerler. Arnold 74, stalone 75 yaşında :D
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    M methotrexat (murat başaran) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    expendables 7 çekilirken ise cgi çok daha gerçekçi olur hayatta olmalarına gerek kalmaz.
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