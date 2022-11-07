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    Exynos 2300 amiral gemilerinde boy göstermeyecek

    Samsung ısrarlı desteklerine rağmen Exynos 2300 yonga seti biraz daha orta seviye akıllı telefonlara yönelecek. Samsung’un Snapdragon 8 Gen 2 ile yoluna devam edeceği iddia edildi.
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    Exynos 2300 Tam Boyutta Gör
    AMD ile iş birliğine giderek mobil dünyada çığır açabilecek Radeon grafikli Exynos 2200 yonga setini geliştiren Samsung ne yazık ki momentumu yönetemedi. Üretim sıkıntıları ve raporlama skandalları ile adeta arada kaynayan Exynos yonga setlerinin geleceği belli değil. Samsung desteğini net bir şekilde ifade etse de gidişat öyle görünmüyor.

    Exynos 2300 beklentileri karşılamayacak

    Samsung’un Galaxy amiral gemileri için özel Exynos yonga setleri tasarlayacağını açıklamasının ardından gözler Exynos 2300 yonga setine çevrilmişti. Ne var ki gelen bilgiler orta seviyeyi işaret ediyor.

    4nm sürecinde yaşanan sıkıntılar ve maliyetler nedeniyle Samsung’un 5nm süreci ile devam edeceği iddia edilen Exynos 2300 yonga seti biraz daha orta seviyeye yakın yani muhtemelen Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak. Galaxy S23 ise Snapdragon 8 Gen 2 ile yoluna devam edecek.

    İddialar Exynos bölümünün Snapdragon ile rekabet edecek derecede olmadığını ve firma içerisinde bazı anlaşmazlıkların olduğunu ortaya koyuyor. Exynos 2200 yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile benzer bir performans sergilemişti ancak verimlilik ve optimizasyon gibi konularda eleştiri almıştı. Snapdragon 8+ Gen 1 ile de fark açılmıştı. Görünen o ki Snapdragon 8 Gen 2 karşısına çıkabilecek bir Exynos projesi şimdilik mevcut değil. Yakın gelecekte belki bazı yeni gelişmeler olabilir.

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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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