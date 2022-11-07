Exynos 2300 amiral gemilerinde boy göstermeyecek

Tam Boyutta Gör AMD ile iş birliğine giderek mobil dünyada çığır açabilecek Radeon grafikli Exynos 2200 yonga setini geliştiren Samsung ne yazık ki momentumu yönetemedi. Üretim sıkıntıları ve raporlama skandalları ile adeta arada kaynayan Exynos yonga setlerinin geleceği belli değil. Samsung desteğini net bir şekilde ifade etse de gidişat öyle görünmüyor.

Exynos 2300 beklentileri karşılamayacak

Samsung’un Galaxy amiral gemileri için özel Exynos yonga setleri tasarlayacağını açıklamasının ardından gözler Exynos 2300 yonga setine çevrilmişti. Ne var ki gelen bilgiler orta seviyeyi işaret ediyor.

Samsung marja odaklanmak istiyor 6 gün önce eklendi

4nm sürecinde yaşanan sıkıntılar ve maliyetler nedeniyle Samsung’un 5nm süreci ile devam edeceği iddia edilen Exynos 2300 yonga seti biraz daha orta seviyeye yakın yani muhtemelen Galaxy A ve Galaxy M serisi akıllı telefonlarda karşımıza çıkacak. Galaxy S23 ise Snapdragon 8 Gen 2 ile yoluna devam edecek.

İddialar Exynos bölümünün Snapdragon ile rekabet edecek derecede olmadığını ve firma içerisinde bazı anlaşmazlıkların olduğunu ortaya koyuyor. Exynos 2200 yonga seti Snapdragon 8 Gen 1 ile benzer bir performans sergilemişti ancak verimlilik ve optimizasyon gibi konularda eleştiri almıştı. Snapdragon 8+ Gen 1 ile de fark açılmıştı. Görünen o ki Snapdragon 8 Gen 2 karşısına çıkabilecek bir Exynos projesi şimdilik mevcut değil. Yakın gelecekte belki bazı yeni gelişmeler olabilir.

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