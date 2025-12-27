Exynos 2600 ilk olabilir: RDNA4 tabanlı Xclipse 960 ile geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Samsung’un 2026 yılına yönelik Exynos 2600 yonga setiyle ilgili yeni GPU detayları ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre Exynos 2600, Samsung'un ilk kez AMD RDNA4 tabanlı bir grafik mimarisini kullandığı Exynos modeli olabilir. Yeni GPU, Xclipse 960 adıyla anılıyor ve mobil kullanım için uyarlanmış "MGFX4" kod adlı bir tasarıma dayanıyor.

AMD RDNA4 tabanlı Xclipse 960 ile geliyor

Kaçıranlar için önceki nesil Exynos 2500'de yer alan Xclipse 950, RDNA3 tabanlı MGFX3 mimarisini kullanıyordu. Bu açıdan bakıldığında Exynos 2600, GPU tarafında doğrudan mimari geçiş yapan ilk model konumunda. Ancak AMD'nin RDNA4 mimarisini bugüne kadar mobil veya entegre GPU'larda kullanmadığı biliniyor.

2021 – Exynos 2100 (S5E9840): Mali-G78

– Exynos 2100 (S5E9840): Mali-G78 2022 – Exynos 2200 (S5E9925): Xclipse 920 (AMD RDNA2)

– Exynos 2200 (S5E9925): Xclipse 920 (AMD RDNA2) 2024 – Exynos 2400 (S5E9945): Xclipse 940 (AMD RDNA3)

– Exynos 2400 (S5E9945): Xclipse 940 (AMD RDNA3) 2025 – Exynos 2500 (S5E9955): Xclipse 950 (AMD RDNA3)

– Exynos 2500 (S5E9955): Xclipse 950 (AMD RDNA3) 2026 – Exynos 2600 (S5E9965): Xclipse 960 (AMD RDNA4?)

Bu nedenle bazı kaynaklar, Xclipse 960'ın tam anlamıyla RDNA4 değil, RDNA3 üzerine eklenen RDNA4 özellikleri barındıran hibrit bir yapı olabileceğine ihtimal veriyor. AMD ve Samsung'dan ise henüz net bir doğrulama yok.

Samsung'un resmi Exynos 2600 sayfasında yer alan bilgilere göre Xclipse 960, önceki nesle kıyasla iki kata kadar daha yüksek hesaplama performansı sunuyor. Işın izleme performansında ise yüzde 50’ye varan bir artıştan söz ediliyor. Buna ek olarak Exynos Neural Super Sampling (ENSS) desteğiyle yapay zekâ tabanlı ölçekleme ve kare üretimi gibi özellikler de GPU tarafına eklenmiş durumda.

Teknik detaylara bakıldığında Xclipse 960'ın 8 adet Workgroup Processor (WGP) ile yapılandırıldığı ve yaklaşık 980 MHz tepe saat hızına ulaştığı belirtiliyor. Geekbench 6 sonuçlarında Exynos 2600'ün OpenCL testinde yaklaşık 22.000, Vulkan testinde ise 22.800 puan aldığı aktarılıyor. Aynı testlerde Snapdragon cephesindeki Adreno 840, yüzde 10 ila 20 oranında daha yüksek skor elde ediyor.

Samsung ve AMD arasındaki grafik iş birliği 2019 yılına kadar uzanıyor. İlk somut sonuç Exynos 2200 ile gelirken, Exynos 2600 bu ortaklığın en kapsamlı güncellemelerinden biri olabilir. Ancak tüm detaylar için bir süre daha beklememiz gerekecek.

