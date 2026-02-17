Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600'lü Galaxy S26 modelleri test edildi: İşte sonuçlar

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Exynos 2600'e karşı
Serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra'nın tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geleceği kesinleşti. Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri ise bölgeye göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600'ü kullanacak. TechManiacs’ın paylaştığı sistem bilgileri ve benchmark sonuçları, bu iki yonga setinin performans farklarını ortaya koydu.
Bu da Snapdragon’daki Oryon V3 Prime çekirdeklerin, Exynos 2600’ün 3.80GHz hızındaki ARM C1-Ultra çekirdeğine kıyasla neredeyse 1GHz daha yüksek frekansta çalıştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla tek çekirdek performansında Snapdragon’un yaklaşık %16’lık bir avantaj yakalaması şaşırtıcı değil.
Exynos 2600'ün 1+3+6 şeklinde 10 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olması da bu dengeyi sağlamasında etkili olabilir. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ise 2+6 olmak üzere toplam 8 çekirdekli bir tasarım sunuyor.
Ayrıca her üç Galaxy S26 modelinin de temel konfigürasyonda 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor. S26 Ultra'da 16GB RAM seçeneği bulunacak, ancak bunun yalnızca 1TB depolama versiyonuna özel olacağı belirtiliyor.