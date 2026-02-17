Giriş
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600'lü Galaxy S26 modelleri test edildi: İşte sonuçlar

    Haftaya tanıtılacak olan Galaxy S26 serisi, bölgeye göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 olmak üzere iki işlemciyle gelecek. Tanıtımdan önce bu iki versiyonun Geekbench skorları ortaya çıktı.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 Geekbench'te test edildi Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S26 serisi, gelecek hafta Çarşamba (25 Şubat) günü tanıtılacak. Seriye dair birçok detay gün yüzüne çıkmışken, yeni sızıntı iki farklı işlemciyle piyasaya çıkacak olan serinin performans farklılıklarını konu ediniyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, Exynos 2600'e karşı

    Serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra'nın tüm pazarlarda Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle geleceği kesinleşti. Galaxy S26 ve S26 Plus modelleri ise bölgeye göre Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600'ü kullanacak. TechManiacs’ın paylaştığı sistem bilgileri ve benchmark sonuçları, bu iki yonga setinin performans farklarını ortaya koydu.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 Geekbench'te test edildi Tam Boyutta Gör
    Geekbench 6 sonuçlarına bakıldığında çoklu çekirdek skorlarında ise iki işlemci neredeyse başa baş görünüyor. Exynos 2600’ün sonucu Snapdragon’dan yalnızca %2 daha düşük, bu fark hata payı içinde değerlendirilebilir. Tek çekirdek testinde ise Snapdragon 8 Elite Gen 5 %16 daha yüksek skor elde ediyor.
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve Exynos 2600 Geekbench'te test edildi Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite Gen 5’in “for Galaxy” versiyonu, standart modele göre hız aşırtmalı olacak. Prime çekirdek kümesi 4.61GHz yerine 4.74GHz hızında çalışıyor. GPU tarafında da bir frekans artışı olabilir ancak bu henüz doğrulanmış değil.

    Bu da Snapdragon’daki Oryon V3 Prime çekirdeklerin, Exynos 2600’ün 3.80GHz hızındaki ARM C1-Ultra çekirdeğine kıyasla neredeyse 1GHz daha yüksek frekansta çalıştığı anlamına geliyor. Dolayısıyla tek çekirdek performansında Snapdragon’un yaklaşık %16’lık bir avantaj yakalaması şaşırtıcı değil.

    Exynos 2600'ün 1+3+6 şeklinde 10 çekirdekli bir CPU yapısına sahip olması da bu dengeyi sağlamasında etkili olabilir. Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy ise 2+6 olmak üzere toplam 8 çekirdekli bir tasarım sunuyor.

    Ayrıca her üç Galaxy S26 modelinin de temel konfigürasyonda 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor. S26 Ultra’da 16GB RAM seçeneği bulunacak, ancak bunun yalnızca 1TB depolama versiyonuna özel olacağı belirtiliyor. 

