Exynos işlemcilerde Radeon grafikleri kesinleşti

Samsung ve AMD mobil dünyanın en önemli ortaklıklarından birisine imza atıyor. Daha önce bir kaç kez gündeme gelen Radeon yonga setli Exynos yonga setleri resmen duyuruldu. Çalışmalar başlamış durumda.

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Radeon grafikli Exynos yonga seti

Exynos 2100 yonga setinin tanıtıldığı etkinlikte Samsung beklenen açıklamayı yaptı. 2021-2022 zaman aralığında AMD RDNA teknolojisini barındıran Exynos yonga setinin piyasaya çıkması bekleniyor.

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Samsung ve AMD’nin bir süredir iş birliği yaptığı biliniyordu. Hatta Radeon C7 adıyla bir prototip de internete sızmıştı. Bu prototip Cortex-X1, Cortex-A78 ve Cortex-A55 çekirdekleri barındırıyordu. Grafik tarafında ise RDNA 2 Mobile görünüyordu.

AMD’nin henüz nasıl bir katkı yapacağı net değil. Güney Kore kaynakları ARM’ın da bu iş birliği içerisinde olduğunu belirtiyor. Daha verimli ve performans odaklı mobil Radeon grafik birimi ile birlikte Exynos yonga setleri muhtemelen çağ atlayacak. AMD de Qualcomm, ARM ve Imagination-Apple ortaklığının ardından mobil dünyadaki dördüncü grafik oyuncusu olma şansı elde edecek.

https://www.techpowerup.com/277153/samsung-x-amd-south-korean-giant-announces-rdna-integration-in-next-gen-exynos

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