Türk Telekom bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Türk Telekom, 6 şehirin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette kesinti olmayacak.İlginizi Çekebilir 5.8'lik depremde hizmet kesintisine uğrayan Turkcell ve Türk Telekom'dan açıklama
Türk Telekom, kesintinin gerekçesi olarak, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” dedi.
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İlk olarak bugün saat 15.00 ile 17.00 arasında Bitlis’in Mutki ilçesinde internet kesilecek. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise bu gece yapılacak.
İnternet kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:
|İl İçe
|Kesinti Başlangıcı
|Kesinti Bitişi
|Bitlis Mutki
|7 Ocak 15:00:00
|7 Ocak 17:00:00
|İstanbul, Ümraniye
|8 Ocak 00:01:00
|8 Ocak 06:00:00
|İstanbul, Beykoz
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Hatay, Antakya
|8 Ocak 00:00:00
|8 Ocak 05:00:00
|Hatay, Hassa
|8 Ocak 00:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Trabzon, Ortahisar
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 06:00:00
|Antalya, Akseki
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 08:00:00
|Adıyaman, Merkez
|8 Ocak 02:00:00
|8 Ocak 06:00:00
https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/destek/sayfalar/planli-calisma-duyurulari.aspx Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
kampanyama katılımlarınızı rica ederim. https://www.change.org/p/%C3%B6mer-fatih-sayan-t%C3%BCrk-telekom-turkcell-superonline-ve-vodafonenet-open-peering-yaps%C4%B1n/exp/cl_/cl_sharecopy_26773333_tr-TR/2/759904861?utm_content=cl_sharecopy_26773333_tr-TR%3A2&recruiter=759904861&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
"Türk Telekom 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket. [color=#1a0dab]Vikipedi"
Başlığa bakarsak Ana akım medyanın internet koluna benzemek istiyorsunuz gidin biraz örnek alın.
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