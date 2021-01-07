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    Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türk Telekom bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

    Türk Telekom, altyapı çalışmaları kapsamında 6 ilde 8 ilçede planlı internet kesintisi yapacak. Kesintiler bugün başlıyor. Yarın sabaha kadar devam edecek.
    2 gün
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    Operatörler - Kurumsal Haberler
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    66

    Türk Telekom bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak
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    Türk Telekom, 6 şehirin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette kesinti olmayacak.

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    Türk Telekom, kesintinin gerekçesi olarak, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” dedi.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp dişini gösterdi: Veriler Facebook’a gönderilecek"

    İlk olarak bugün saat 15.00 ile 17.00 arasında Bitlis’in Mutki ilçesinde internet kesilecek. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise bu gece yapılacak.

    İnternet kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

    İl İçe Kesinti Başlangıcı Kesinti Bitişi
    Bitlis Mutki 7 Ocak 15:00:00 7 Ocak 17:00:00
    İstanbul, Ümraniye 8 Ocak 00:01:00 8 Ocak 06:00:00
    İstanbul, Beykoz 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00
    Hatay, Antakya 8 Ocak 00:00:00 8 Ocak 05:00:00
    Hatay, Hassa 8 Ocak 00:00:00 8 Ocak 06:00:00
    Trabzon, Ortahisar 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00
    Antalya, Akseki 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 08:00:00
    Adıyaman, Merkez 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00


    https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/destek/sayfalar/planli-calisma-duyurulari.aspx Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkaura 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    soguk savas yillarinda internetin ilk ortaya cikis amaci olasi bir nukleer saldirida iletisim hatlarinin buyuk kismi zarar gorse bile kalan kismin merkezi bir noktaya bagli kalmaksizin kesintisiz iletisime devam etmesiydi. yani internet altyapisinin yarisini yok etseniz bile kalan yarisi farkli baglanti yollari kullanarak daha yavas olsada calismaya devam eder. gelgelelim bizim hantal burokratik yapimiz nukleer silahlarin bile yapamiyacagini yapip sebekeyi komple cokermesini biliyor.
    soguk savas yillarinda internetin ilk ortaya cikis amaci olasi bir nukleer saldirida iletisim hatlarinin buyuk kismi zarar gorse bile kalan kismin merkezi bir n...
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    itsberkelium (Berke Sütçü) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Clickbait haber sitelerinden farkınız kalmamış. "6 ilde kesinti" demek nerede, "toplamda 8 ilçede" demek nerede. Amacını haber vermek mi, hit kasmak mı? "Yapacağınız habere..." demezler mi?
    Clickbait haber sitelerinden farkınız kalmamış. "6 ilde kesinti" demek nerede, "toplamda 8 ilçede" demek nerede. Amacını haber vermek mi, hit kasmak mı? "Yapaca...
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    2 Yanıt Yanıtla +117
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    sunset58 (Musa Yıldırım) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Gece yarisi 4 saat kesintiyi boyle haber etmeyin yaziktir clickbait gibi gecen sene istanbulda bazi ilcelerde 1.5 hafta calisma yuzunden veremediler internet haberi bile yapilmamisti icerik bulamayinca 4 saatlik kesintiyimi buldunuz bu basligi yapip
    Gece yarisi 4 saat kesintiyi boyle haber etmeyin yaziktir clickbait gibi gecen sene istanbulda bazi ilcelerde 1.5 hafta calisma yuzunden veremediler internet h...
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    2
    Aruff (Emre Yaşar Güney) 23 dk. ( Mesaj Silindi )
    TT zaten internet yönünden çok kötü bir firma maalesef
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    naklov2129 (volkan KIRIK) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    türk telekom "open" (herkese açık) peering (internet trafik değişimi) yapsa internetimiz çok hızlı olacak ve avrupa-asyada türkiye dijital köprü olacak...

    kampanyama katılımlarınızı rica ederim. https://www.change.org/p/%C3%B6mer-fatih-sayan-t%C3%BCrk-telekom-turkcell-superonline-ve-vodafonenet-open-peering-yaps%C4%B1n/exp/cl_/cl_sharecopy_26773333_tr-TR/2/759904861?utm_content=cl_sharecopy_26773333_tr-TR%3A2&amp;recruiter=759904861&amp;utm_source=share_petition&amp;utm_medium=copylink&amp;utm_campaign=share_petition
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    Corvo_Attano 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke eyüp karadolap mahallesinde de bir çalışma yapsa
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    rocketraccoon (Umut Burak Temel) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Önceden habersiz kesiliyordu şimdi haber verip kesiyorlar
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    ugah6aiw 21 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    aaa TT internet ne biliyor mu?
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    Mave®ick 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kesilen netin karşılığı faturadan düşülecek mi peki... hani aşımda veya ödeme gecikmesinde geçiriyorlar malum hizmeti kesiyorsun
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    kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    20 yılda yaptıkları haksızlıklarla insanların gözünde o kadar kötü imaj bırakmışlar ki, doğru bir iş yapsalar bile kimse inanmaz artık.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Lautreamont (ali gül) 1 gün ( Mesaj Silindi ) kayamtky
    Konu 20 yıl ve sadece Telekom da değil ki. Birebir ilişkiler de bile artık menfaatlerimize göre davranıyoruz. Her önümüze gelen gösterişli. Tıpkı Telekom ve diğer reklam yapanlar gibi, ama işin aslı hiçte göründüğü gibi değil aslında kimse...Örnek Telekom mesela, 20 yıldır bla bla reklamlar bitmiyor, aynı basit yöntemleri ile kullanıcıları ağına düşürmeye devam ediyorlar. Başka bir gün de çıkar kendini bu vatana hizmet eden bir firma olarak ilan eder, ama halkı sömürenlerin başınıda çeker aynı zamanda
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    Tekno moomce (fehim velioğlu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Türk telekom önce fiber diye sattığıa 8mbps paketi satışını kaldrısın sonrada sonrada en az 50mbps hız versin Tüm türkiyeye başka isteğim yok
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    6equj5 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Olmamış Türk telekomun ne olduğunu da tanımlayın örneğin

    "Türk Telekom 23 Ekim 1840 tarihinde kurulan PTT'nin telekomünikasyon ve posta hizmetlerinin 24 Nisan 1995 tarihinde birbirinden ayrılması sonucunda Türkiye'ye telekomünikasyon hizmetlerini sunmak amacıyla devlet tarafından kurulmuş şirket. [color=#1a0dab]Vikipedi"

    Başlığa bakarsak Ana akım medyanın internet koluna benzemek istiyorsunuz gidin biraz örnek alın.
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    vozy (Vatan Yiğit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Saç teli kadar kablo ile dünyaya bağlanıyoruz, evlere iş yerlerine gelen alt yapının da yenilenmesi gerek, internetççi arkadaşlar daha iyi bilir gerçi.

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    21010 kez okundu.
    37 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    internet kesintisi, türk telekom ve
    6 etiket daha türknet millenicom internet kesintisi ne zaman Türkiye Haberleri istanbul Mobil Teknolojiler
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