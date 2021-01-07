Türk Telekom bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

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Türk Telekom, 6 şehirin sabit internetinde kapsamlı altyapı çalışması yapacağını duyurdu. İstanbul dahil olmak üzere 6 şehrin 8 ilçesinde internet kesintisi yaşanacak. Türk Telekom’un altyapısını kullanan diğer firmaların müşterileri de bu kesintiden etkilenecek. Mobil internette kesinti olmayacak.

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Türk Telekom, kesintinin gerekçesi olarak, “Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için altyapıda çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli hizmet kesintileri yaşaması öngörülmektedir.” dedi.

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İlk olarak bugün saat 15.00 ile 17.00 arasında Bitlis’in Mutki ilçesinde internet kesilecek. Diğer bölgelerdeki çalışmalar ise bu gece yapılacak.

İnternet kesintisi yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

İl İçe Kesinti Başlangıcı Kesinti Bitişi Bitlis Mutki 7 Ocak 15:00:00 7 Ocak 17:00:00 İstanbul, Ümraniye 8 Ocak 00:01:00 8 Ocak 06:00:00 İstanbul, Beykoz 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00 Hatay, Antakya 8 Ocak 00:00:00 8 Ocak 05:00:00 Hatay, Hassa 8 Ocak 00:00:00 8 Ocak 06:00:00 Trabzon, Ortahisar 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00 Antalya, Akseki 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 08:00:00 Adıyaman, Merkez 8 Ocak 02:00:00 8 Ocak 06:00:00

https://bireysel.turktelekom.com.tr/evde-internet/web/destek/sayfalar/planli-calisma-duyurulari.aspx

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