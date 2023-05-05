'Ezber bozan' Windows 11 özelliği üç aydır bozuk ve sorun tam bir komedi

Üç aydır bozuk olan özellik
Microsoft'un resmi destek forumlarında Spotify hesaplarını Saat uygulamasına bağlarken sorun yaşadığını bildiren kullanıcılardan gelen çok sayıda şikayet var: Düğmeye tıklandığında Windows 11 boş bir oturum açma ekranı gösteriyor ve hiçbir şey olmuyor. Sorunun kaynağını ise bir Spotify temsilcisi ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre süresi dolmuş bir sertifika Saat uygulamasının hizmete bağlanmasını engelliyor.
Görünüşe göre entegrasyon bu yılın başlarında, yaklaşık üç ay önce (ya da daha fazla) çökmüş. Genellikle, bu gibi sorunlar kapsamlı bir düzeltme gerektirmez, bu nedenle sorunun çözülmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak zor. Üstelik Windows 11'in Spotify entegrasyonunu kimse kullanmıyor da değil; pek çok kullanıcı Microsoft’tan sorunu çözmesini istiyor. Ne yazık ki şimdilik Windows 11'in oyunun kurallarını değiştiren özelliği çalışmıyor ve ne zaman geri döneceğini kimse bilmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah