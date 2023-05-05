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    'Ezber bozan' Windows 11 özelliği üç aydır bozuk ve sorun tam bir komedi

    Birkaç ay önce 'Ezber bozan' Windows 11 özelliği olarak duyurulan yeni Saat uygulaması aylardır önemli özelliğinden yoksun. Ve bu sorunun kaynağı ise oldukça gülünç.
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    'Ezber bozan' Windows 11 özelliği üç aydır bozuk Tam Boyutta Gör
    Ağustos 2021'de Microsoft'un Baş Ürün Sorumlusu Panos Panay, Windows 11 için yeniden tasarlanan Saat uygulamasını duyurdu. Uygulama, yepyeni bir kullanıcı arayüzüne ek olarak, odaklanmaya yardımcı olmak için belirli parçaları çalmanıza olanak tanıyan Spotify entegrasyonuna sahip olacaktı. Üretkenliği artırmak için seçilmiş bir çalma listesi bölümüne sahip olmak güzel bir fikir ancak bu fikrin öncelikle çalışıyor olması lazım.

    Üç aydır bozuk olan özellik

    'Ezber bozan' Windows 11 özelliği üç aydır bozuk Tam Boyutta Gör
    Panos'un duyuru sırasında kullandığı  "oyunun kurallarını değiştiren" bu özellik an itibariyle mevcut değil. Entegrasyon yaklaşık üç ay önce çalışmayı durdurdu ve henüz bir gelişme yok. Öte yandan bir  Microsoft temsilcisi, şirketin sorunun farkında olduğunu ve sorunu çözmek için çalıştığını söylüyor fakat bir güncellemeden bahsedilmiyor.

    Microsoft'un resmi destek forumlarında Spotify hesaplarını Saat uygulamasına bağlarken sorun yaşadığını bildiren kullanıcılardan gelen çok sayıda şikayet var: Düğmeye tıklandığında Windows 11 boş bir oturum açma ekranı gösteriyor ve hiçbir şey olmuyor. Sorunun kaynağını ise bir Spotify temsilcisi ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre süresi dolmuş bir sertifika Saat uygulamasının hizmete bağlanmasını engelliyor.

    Görünüşe göre entegrasyon bu yılın başlarında, yaklaşık üç ay önce (ya da daha fazla) çökmüş. Genellikle, bu gibi sorunlar kapsamlı bir düzeltme gerektirmez, bu nedenle sorunun çözülmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü açıklamak zor. Üstelik Windows 11'in Spotify entegrasyonunu kimse kullanmıyor da değil; pek çok kullanıcı Microsoft’tan sorunu çözmesini istiyor. Ne yazık ki şimdilik Windows 11'in oyunun kurallarını değiştiren özelliği çalışmıyor ve ne zaman geri döneceğini kimse bilmiyor.

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    F
    farkil 4 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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