Tam Boyutta Gör Web trafiği analiz şirketi StatCounter'ın son raporlarında Microsoft için hem iyi hem de kötü haberler bulunuyor. Önceki haberlerimizde zaten Microsoft Edge tarayıcının artık dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı olmadığını sizlere aktarmıştık. İyi haber şu ki, Windows 11 tüm zamanların en yüksek pazar payına ulaştı.

Windows 11 yavaş ama emin adımlarla büyüyor

Nisan ayı sonuçları itibariyle Windows 11'in bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06'lık bir artışla masaüstü Windows sürümleri arasındaki payını yüzde 23,01’e yükseltti. İşletim sisteminin ulaştığı bu oran tüm zamanların en yükseği konumunda. Windows 11’in tutturduğu istikrarlı artışı devam ettirip ettiremeyeceğini zaman gösterecek.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Windows 11'in kullanıcı payını artırmasına rağmen, insanların işletim sistemine geçişinin bu kadar yavaş olması Microsoft'u muhtemelen hayal kırıklığına uğratacaktır. Windows 10'un yüzde 71,45'lik payı, bir süredir önemli bir yeni özellik almamasına rağmen eski işletim sistemini açık ara farkla lider tutmaya yetiyor. Windows 10 geçtiğimiz aralık ayında yüzde 67 seviyelerine gerilemişti ancak pazar payını eski seviyelerine tekrar yükselterek stabil ilerleyişini sürdürüyor.

Microsoft Edge artık dünyanın ikinci masaüstü tarayıcısı değil 1 gün önce eklendi

Microsoft bir süre önce Windows 10’a artık büyük güncellemeler sunmayacağını açıklamıştı. Bu hamlenin insanları Windows 10’dan 11’e geçirmek için yeterli mi olacağını yoksa Windows 7'de gördüğümüz gibi insanlar işletim sistemine bağlı kalmaya devam mı edecekleri önümüzdeki aylar gösterecek. Bu arada genel işletim sistemi sıralamasında ise minik değişiklikler var. Genel sıralama ise şu şekilde: Android (%37.98), Windows (%27.85), iOS (%17.49) ve OS X (%7.84).

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Windows 11’in pazar payı tüm zamanların zirvesini gördü