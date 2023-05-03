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    Anlık Bildirim

    Windows 11’in pazar payı tüm zamanların zirvesini gördü

    Microsoft, Windows 11’i piyasaya sürdüğünden beri işletim sistemini toparlamaya çalışıyor. Güncel verilere göre ise Windows 11, şimdiye kadarki en yüksek pazar payına ulaştı.
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    Windows 11’in pazar payı tüm zamanların zirvesini gördü Tam Boyutta Gör
    Web trafiği analiz şirketi StatCounter'ın son raporlarında Microsoft için hem iyi hem de kötü haberler bulunuyor. Önceki haberlerimizde zaten Microsoft Edge tarayıcının artık dünyanın en popüler ikinci tarayıcısı olmadığını sizlere aktarmıştık. İyi haber şu ki, Windows 11 tüm zamanların en yüksek pazar payına ulaştı.

    Windows 11 yavaş ama emin adımlarla büyüyor

    Nisan ayı sonuçları itibariyle Windows 11'in bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06'lık bir artışla masaüstü Windows sürümleri arasındaki payını yüzde 23,01’e yükseltti. İşletim sisteminin ulaştığı bu oran tüm zamanların en yükseği konumunda. Windows 11’in tutturduğu istikrarlı artışı devam ettirip ettiremeyeceğini zaman gösterecek.

    Windows 11’in pazar payı tüm zamanların zirvesini gördü Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Windows 11'in kullanıcı payını artırmasına rağmen, insanların işletim sistemine geçişinin bu kadar yavaş olması Microsoft'u muhtemelen hayal kırıklığına uğratacaktır. Windows 10'un yüzde 71,45'lik payı, bir süredir önemli bir yeni özellik almamasına rağmen eski işletim sistemini açık ara farkla lider tutmaya yetiyor. Windows 10 geçtiğimiz aralık ayında yüzde 67 seviyelerine gerilemişti ancak pazar payını eski seviyelerine tekrar yükselterek stabil ilerleyişini sürdürüyor.

    Microsoft bir süre önce Windows 10’a artık büyük güncellemeler sunmayacağını açıklamıştı. Bu hamlenin insanları Windows 10’dan 11’e geçirmek için yeterli mi olacağını yoksa Windows 7'de gördüğümüz gibi insanlar işletim sistemine bağlı kalmaya devam mı edecekleri önümüzdeki aylar gösterecek. Bu arada genel işletim sistemi sıralamasında ise minik değişiklikler var. Genel sıralama ise şu şekilde: Android (%37.98), Windows (%27.85), iOS (%17.49) ve OS X (%7.84).

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 3 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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