Windows 11’in pazar payı tüm zamanların zirvesini gördü

Windows 11 yavaş ama emin adımlarla büyüyor
Nisan ayı sonuçları itibariyle Windows 11'in bir önceki aya kıyasla yüzde 2,06'lık bir artışla masaüstü Windows sürümleri arasındaki payını yüzde 23,01’e yükseltti. İşletim sisteminin ulaştığı bu oran tüm zamanların en yükseği konumunda. Windows 11’in tutturduğu istikrarlı artışı devam ettirip ettiremeyeceğini zaman gösterecek.
Microsoft bir süre önce Windows 10’a artık büyük güncellemeler sunmayacağını açıklamıştı. Bu hamlenin insanları Windows 10’dan 11’e geçirmek için yeterli mi olacağını yoksa Windows 7'de gördüğümüz gibi insanlar işletim sistemine bağlı kalmaya devam mı edecekleri önümüzdeki aylar gösterecek. Bu arada genel işletim sistemi sıralamasında ise minik değişiklikler var. Genel sıralama ise şu şekilde: Android (%37.98), Windows (%27.85), iOS (%17.49) ve OS X (%7.84).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah