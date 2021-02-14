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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu

    Elektrikli araç modellerine güneş panelleri takılması fikrine bir süredir uzak olan olan Musk, yeni teknolojiler sayesinde bu fikrini değiştirebilir. Hatta, Tesla'dan bir karavan modeli görebiliriz.
    14 Şubat 2021, 01:30 (4 gün)
    5,4b
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    5

    Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu
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    Elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan olan Tesla’nın yakın bir gelecekte elektrikli ve güneş panelleriyle desteklenmiş açılabilir bir tavana sahip karavan üretebileceği belirtildi. Geçmiş yıllarda uzun bir süre tartışılan olasılığın Elon Musk’ın yapmış olduğu açıklamayla yakın bir zamanda ete kemiğe bürünme ihtimali bulunuyor.

    Katıldığı programda kendisine yöneltilen ve güneş enerjisinin elektrikli araçlara entegrasyonu hakkında soruya cevap veren CEO, açıklamasında “Bu anlamda karavan akıllı bir tercih gibi duruyor. Zira oldukça büyük ve düz bir alana sahipsiniz ve burumda güneş enerjisi kulağa mantıklı gelmeye başlıyor.” ifadelerini kullandı.

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    Ayrıca Bkz. "Elektrikli lüks sedan Lucid Air bu yıl Avrupa'ya gelecek"

    Aslında Musk, güneş enerjisinin elektrikli araçlara entegrasyonu konusunda uzun bir süre karşı çıkmış bir isim. Ancak panel teknolojisindeki teknolojik gelişmeler ve verimlilik artışı gibi konular, ünlü CEO’nun fikrini değiştirmiş gibi duruyor. Hatta artık Musk’ın Cybertruck için güneş panelleriyle donatılmış bir tavan planı da bulunuyor.

    CEO’nun planları dahilinde olduğunu ifade ettiği karavan için paylaştığı diğer ifadeler ise şöyle:

    “Güneş panelleriyle donatılmış ve açılır kapanır bir çatıya sahip araç yapabiliriz. Araç sabitken bu çatı yanlardan açılıp oturanlara gölge sağlayabilir ve aynı zamanda elde edeceğimiz üç katı kadar düz alan sayesinde aracın günlük menzilini 45km kadar artıracak güneş enerjisi elde edebiliriz. Bence güzel bir fikir. Böylece kıyamet kopsa bile güneş enerjisi sayesinde sürebileceğimiz bir karavanımız olur.”



    https://electrek.co/2021/02/11/elon-musk-tesla-electric-van-solar-powered-deployable-roof/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam istediğini üretir sıkıntı yok. Nakit sıkıntısını zaten Kripto paralara yatırım yaparak çözdü. Bitcoin ve Dogecoin diye mesaj attı, hemen oradan 10'a katladı.

    Daha fazla lazım olunca gene mesaj atar.
    Adam istediğini üretir sıkıntı yok. Nakit sıkıntısını zaten Kripto paralara yatırım yaparak çözdü. Bitcoin ve Dogecoin diye mesaj attı, hemen oradan 10'a katlad...
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    Z zortak (zor tak) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fitamino
    Ne fakiri ya, sen bunu Türkiye için mi yapıyor sanıyorsun? Adamların evlere sattığı akü kitlerinin fiyatları belli, 2 katı bile olsa,
    peynir ekmek gibi satarlar, yıllardır bunun tekne için olanı niye standartlaşmadı diye deliriyorum.
    Ne fakiri ya, sen bunu Türkiye için mi yapıyor sanıyorsun? Adamların evlere sattığı akü kitlerinin fiyatları belli, 2 katı bile olsa, peynir ekmek gibi sata...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sonunda mantıklı bir karar verilmiş!.
    Memlekete gittiniz. Dağ yollarının birinde şarj bitti. Ne yapacaksınız? Kenara çekip güneşte araç dolarken sizde biraz kestireceksiniz.
    Yada evin önüne çektiniz aracı. Uygun dönüştürücülerle evin aydınlatmasını sağlayacaksınız!
    Güzel olmaz mı? :)
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    S sething (sething ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    verginin düşük-alım gücünün yüksek olduğu pazarlarda satar.3.dünyadakiler mok atsın veya camına ekmek bansın.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam istediğini üretir sıkıntı yok. Nakit sıkıntısını zaten Kripto paralara yatırım yaparak çözdü. Bitcoin ve Dogecoin diye mesaj attı, hemen oradan 10'a katladı.

    Daha fazla lazım olunca gene mesaj atar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Acaba Elon bu işin finansmanı için bu sefer hangi coini kasasına doldurdu ve yakında twitini atacak merakla beklemedeyiz. Millet yine ne icat ediyor bu diye değil bu sefer neyin fiyatını arttıracak ben de alayım cebimi doldurayım diye izler oldu Tesla'yı.
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    Ac1DBuRN (Taner Ünlen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiye'de yaşayan bir fakir olarak bakarsanız konuya tabiki öyle düşünürsünüz. Avrupa'da ve Amerika'daki karavan çılgınlığından bihabersiniz demektir. Aynı şey olmasa dahi aynı mantıkla düşünürsek Türkiye'de en kullanışsız araç sınıfı Sedanlar yok satarken, avrupalının neden station wagon tercih ettiğini irdeleyebilirsiniz.
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    drjacob (... ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu üretir kafaya koyduğunu yapıyor
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    N nebulabado 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hani Roadster 2 yapacaktı, Semi Truck yapacaktı hepsini yaptı bir karavan eksikti.
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    A Apsny 3 gün ( Mesaj Silindi ) nebulabado
    Öyle kolay değil daha Çin deki fabrikası tam kapasite çalışmıyor ayrıca Berlin de yapılan fabrikanın da inşaatı bitmedi daha Abd ye 3. Fabrikanın yapılması planı var. Şuan ağırlığı Tesla dan ziyade SpaceX e verdi Artemis programı için
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) nebulabado
    Araba yapmak çok zor iş. Hele de Tesla gibi bu sektörde yeni olan firmalar içinse çok daha zor. Elbette know howları var fakat araç üretimini bir raya oturtabilmek zaman alıyor. Bu yüzden araçların üretimi yüzyıldır araç üreten diğer firmalara göre daha "kalitesiz" olabiliyor. Model 3'te üretim talebine yetişebilmek amacıyla Elon Musk'ın fabrikada uyuyacağına dair haberler vardı birkaç sene önce.

    Bir de TOGG üreticileri sanki bir anda dünyaya yayılabilecekmiş gibi konuşuyorlar. Bakın adamlar 10 yıldan fazladır araç üretiyorlar hala düzgün üretim bantlarını oturtamadılar,biz hemen oturtacakmışız bir de ucuz olacakmış... Görmesek inanacağız,Teslada bile sıkıntılar yaşanıyor. Kaldı ki böyle devlet yardımıyla falan hiçbir şey olmaz. Sırf seçim propagandası amacıyla yaptılar. O araçların fiyatı 500-600 bin tlden aşağı olmaz. Bu da yetmiyormuş gibi zaten herkesin apartmanında şarj istasyonu yok,talebi çok düşük olacaktır.
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    fitamino (Olgun Portakal) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu kimse almaz abi. Karavan genellikle fakir gezgin oyuncağı. Kimse bu spekulatörun karavanına on binlerce dolar bayılmaz. 2-3 tane numunelik satar onun icinde harcanan arge maliyetine degmez
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    Z zortak (zor tak) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fitamino
    Ne fakiri ya, sen bunu Türkiye için mi yapıyor sanıyorsun? Adamların evlere sattığı akü kitlerinin fiyatları belli, 2 katı bile olsa,
    peynir ekmek gibi satarlar, yıllardır bunun tekne için olanı niye standartlaşmadı diye deliriyorum.
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    20playback (Osman ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) fitamino
    KArdeş sen hiç öyle düşünme Türkiye için değil zaten bu alet. Yurtdışında yüzbinlerce satar benden demesi.
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