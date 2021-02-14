Elon Musk, Tesla’nın güneş panelli ve açılır tavanlı bir elektrikli karavan üretebileceğini duyurdu

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil denilince akla gelen ilk markalardan olan Tesla’nın yakın bir gelecekte elektrikli ve güneş panelleriyle desteklenmiş açılabilir bir tavana sahip karavan üretebileceği belirtildi. Geçmiş yıllarda uzun bir süre tartışılan olasılığın Elon Musk’ın yapmış olduğu açıklamayla yakın bir zamanda ete kemiğe bürünme ihtimali bulunuyor.

Katıldığı programda kendisine yöneltilen ve güneş enerjisinin elektrikli araçlara entegrasyonu hakkında soruya cevap veren CEO, açıklamasında “Bu anlamda karavan akıllı bir tercih gibi duruyor. Zira oldukça büyük ve düz bir alana sahipsiniz ve burumda güneş enerjisi kulağa mantıklı gelmeye başlıyor.” ifadelerini kullandı.

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Aslında Musk, güneş enerjisinin elektrikli araçlara entegrasyonu konusunda uzun bir süre karşı çıkmış bir isim. Ancak panel teknolojisindeki teknolojik gelişmeler ve verimlilik artışı gibi konular, ünlü CEO’nun fikrini değiştirmiş gibi duruyor. Hatta artık Musk’ın Cybertruck için güneş panelleriyle donatılmış bir tavan planı da bulunuyor.

CEO’nun planları dahilinde olduğunu ifade ettiği karavan için paylaştığı diğer ifadeler ise şöyle:

“Güneş panelleriyle donatılmış ve açılır kapanır bir çatıya sahip araç yapabiliriz. Araç sabitken bu çatı yanlardan açılıp oturanlara gölge sağlayabilir ve aynı zamanda elde edeceğimiz üç katı kadar düz alan sayesinde aracın günlük menzilini 45km kadar artıracak güneş enerjisi elde edebiliriz. Bence güzel bir fikir. Böylece kıyamet kopsa bile güneş enerjisi sayesinde sürebileceğimiz bir karavanımız olur.”

https://electrek.co/2021/02/11/elon-musk-tesla-electric-van-solar-powered-deployable-roof/

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