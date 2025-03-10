Almanya'da "ABD, F35'leri uzaktan kullanıma kapatır mı?" kaygısı yaşanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Almanya’nın ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı satın alma planı, Washington'un bu uçakları uzaktan devre dışı bırakabileceğine dair endişeler nedeniyle tartışma konusu oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna politikasındaki son hamleleri, Almanya’da bu konuda daha fazla soru işareti doğurdu.

ABD, F-35’leri uzaktan kapatabilir

Almanya, 8,3 milyar avroluk anlaşma kapsamında 2026 itibarıyla F-35’leri teslim almayı planlıyor. Ancak yıllardır gündemde olan bir iddia, Berlin’deki güvenlik çevrelerinde yeniden yankılanmaya başladı: ABD, bu uçaklara uzaktan erişim sağlayarak onları etkisiz hale getirebilir mi?

Bild gazetesine konuşan Alman savunma şirketi Hensoldt'un iletişim direktörü Joachim Schranzhofer, bunun bir söylentiden ibaret olmadığını söyledi. Eğer ABD’nin gerçekten bir "kapatma anahtarı" (kill switch) yeteneği varsa bu, Avrupa’nın askeri özerkliğini tehdit eden önemli bir risk oluşturabilir. "Kill Switch", ABD'nin müttefiklerine tedarik ettiği askeri sistemler üzerinde kontrolünü sürdürdüğü gizli mekanizma olarak biliniyor.

İtalya, dev ortaklığın ardından Bayraktar TB3 ile ilgilenebilir 2 gün önce eklendi

Öte yandan İsviçre Savunma Bakanlığı, ABD'nin F-35'i bozabileceği yönündeki haberleri yalanladı. Belçika Savunma Bakanı General Frederik Vansina da geçen hafta yaptığı açıklamada F-35'in “uzaktan kumandalı bir uçak olmadığını” söyledi.

Dolayısıyla F-35’lerde gerçekten böylesi bir “kill switch” var mı söylemek güç. Ancak Avrupa, iletişim desteği, elektronik harp desteği ve herhangi bir ciddi çatışmada mühimmat ikmali için büyük ölçüde ABD'ye bağımlı. Dolayısıyla bu durum bile başlı başına bir “kill switch”.

Sözleşme iptal olabilir

Tam Boyutta Gör Bu endişeler, Trump’ın Ukrayna’ya yönelik askeri yardımları durdurması ve istihbarat paylaşımını askıya almasıyla daha da arttı. Ukrayna ordusunun ABD’den aldığı F-16 uçaklarının, radar sistemleri için gerekli teknik destek kesildiği için kullanılamaz hale geldiği haberleri, Almanya’nın F-35'lerle ilgili benzer bir senaryo yaşama ihtimalini gündeme getirdi.

Münih Güvenlik Konferansı’nın eski başkanı Wolfgang Ischinger, “Eğer ABD'nin gelecekte Alman F-35 jetlerine tıpkı şu anda Ukrayna'da olduğu gibi davranacağından korkarsak, o zaman sözleşmenin iptali gündeme gelebilir”

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre, Avrupa’nın 2019-2023 döneminde yaptığı silah ithalatının yüzde 55’i ABD’den geldi. Bu oran, önceki beş yıllık dönemde yüzde 35 seviyesindeydi. Bu bağımlılık, Avrupa’yı ABD’nin değişken dış politikalarına karşı savunmasız hale getiriyor. Trump’ın NATO politikalarındaki sert değişimleri, Avrupa’nın kendi savunma sanayisini güçlendirme yönündeki çabalarını hızlandırıyor. Almanya, savunma kapasitesini genişletmek amacıyla yerli üretimi artırma stratejisini devreye soktu. Alman savunma devi Rheinmetall, iki otomotiv fabrikasını askeri ekipman üretimine yönlendirme planlarını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.