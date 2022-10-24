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    Renault'nun fabrika çıkışlı ikinci el araç sistemi 2023'te Türkiye'ye geliyor

    Hürriyet'in haberine göre Renault, yenilenmiş ikinci el araç uygulamasını Türkiye'ye getirme konusunda son aşamaya geldi. Peki sistem nasıl işleyecek? İşte detaylar:
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    Fabrika çıkışlı yenilenmiş ikinci el araç dönemi 2023'te başlıyor Tam Boyutta Gör
    Renault'nun "yenilenmiş 2. el araç" programı yakında Türkiye'ye geliyor. Bu konuda Renault Group Türkiye CEO'su Hakan Doğu'nun geçtiğimiz Haziran ayında "değerlendirme aşamasındayız" şeklinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi ise fabrika çıkışlı ikinci el araç döneminin Türkiye'de 2023 yılında başlayacağı belirtildi.

    Refactory adıyla Fransa ve İspanya'da uygulanan fabrika çıkışlı ikinci el araç satış modelinde Türkiye için son aşamaya gelindiğini belirten Doğu, "Teknolojik olarak yatırımlarımızın kararını verdik. Türkiye’de ikinci elin kaderini değiştireceğiz. Yeni bir oyun kuracağız. Muhtemelen diğer üreticiler bizi taklit edecek. Çünkü, otomobile doğru ulaşma yöntemi bu olacak. 10 yıl boyunca aracı sürekli yenileyip garantiler vererek, halkın güvenerek kullanacağı uygun fiyatlı araçlar yapacağız" dedi.

    İkinci el araç yenileme sistemi nasıl işleyecek?

    Yenilenmiş araç satışıyla ilgili bazı detayları da paylaşan Hakan Doğu, "Yenileme merkezi Bursa’daki Oyak Renault fabrikasının içerisinde olacak. Başlangıçta 6 yaşına kadar araçlar yenilecek sonrasında bunu 10 yaşa kadar uzatmayı planlıyoruz. Motor da dahil her şey yenilenebilecek. 2 yıl da garanti sunulacak" şeklinde konuştu. Yapılan açıklamaya göre Renault, yenilenmiş ikinci el araç alım ve satış işlemlerini ilk etapta bayiler üzerinden gerçekleştirecek.

    Sistemin ilk etapta Renault ve Dacia modelleri için geçerli olacağı tahmin ediliyor ancak ilerleyen süreçte diğer markalar da yenileme kapsamına alınabilir.

    Renault yenilenmiş ikinci el araç nedir?

    Renault, 'Refactory' adını verdiği bu uygulamayı ilk olarak Fransa'daki Flins fabrikasında başlattı. Söz konusu fabrikanın geri dönüşüm, yenileme ve araştırma tesisi olmasına karar veren şirket, burayı hem bünyesindeki markaların kullanılmış araçlarının geri dönüşümü için kullanıyor hem de 2. el araçları fabrikadan yeni çıkmış gibi yeniliyor. Renault, yenilediği bu araçları da 2. el olarak satıyor. Fransız üretici, Flins'teki bu uygulamayı kısa süre önce İspanya'daki Sevilla fabrikasına da taşıdı.

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    renault, yenilenmiş ikinci el araç ve
    3 etiket daha fabrika çıkışlı ikinci el Teknoloji Haberleri Yaşam
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