Fransa, düşük gelirli ailelere öncelik veren bir elektrikli araç teşvik planı hazırladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, elektrikli araç teşviklerine yönelik yeni bir paket duyurdu. Söz konusu paket, elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyen düşük gelirli ailelere öncelik veriyor.

Normalde Fransa'da yeni bir elektrikli araç satın alacak kişilere 6 bin euroya kadar teşvik sunuluyordu. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesi planlanan yeni pakette bunun yerine düşük gelirli ailelere 7 bin euro, diğerlerine 5 bin euro teşvik verilmesi hedefleniyor.

Buna ek olarak, düşük gelirli aileler yakında çıkarılacak olan 'sosyal kiralama' programına da erişim sağlayabilecek. Bu da onların ayda sadece 100 euroya uzun dönemli elektrikli araç kiralayabilmelerine imkan verecek. Program için ön başvurular 2023'ün ikinci yarısında alınmaya başlanacak. Araç teslimatları ise 2024'ün ilk çeyreğine planlanmış.

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Macron, yerel elektrikli araç üretiminin artmasını istiyor

Les Echos gazetesine konuşan Macron ayrıca "Fransız halkının daha fazla Fransız otomobili almasına yönelik bir endüstriyel stratejimiz var." açıklamasında da bulunmuş. Fransa'nın elektrikli araçlar konusunda ABD veya Çin ile mücadele için uyanmak zorunda olduğunu belirten Macron, 2030'da Fransa'nın 2 milyon elektrikli araç üreten bir ülke haline gelmesini hedefliyor.

Fransa'da şu anda elektrikli araç olarak sadece Renault ZOE, Megane E-Tech, Kangoo E-Tech, Opel Mokka-e ve DS3 E-Tense üretimi yapılıyor. Ancak yakında Renault Grubu ve Stellantis çatısı altında bulunan Peugeot, Citroen ve DS markalarının elektrifikasyon stratejileri kapsamında bu durum değişecek.

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Fransa'dan dar gelirlilere yönelik yeni elektrikli araç teşviki