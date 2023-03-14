Meta duyurdu: Facebook ve Instagram’dan NFT’ye elveda

Facebook ve Instagram, NFT desteğini sonlandırıyor
Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, alınan kararı Twitter üzerinden duyurdu. Kasriel, yaptığı açıklamada “Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz.” Bununla birlikte Meta’nın Reels gibi para kazandıran alanlara yöneleceği belirtildi.
Öte yandan Meta, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde. Bu tip dönemlerde firmaların gelir elde etmeyen girişimlerini kapattığını veya geri plana aldığını sıklıkla görürüz. Zuckerberg, 2023 yılını “verimlilik yılı” olarak tanımlamış ve on binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Bununla birlikte platformlardaki NFT’lerin bir anda kaldırılıp kaldırılmayacağı herhangi bir yol haritası olmadığından belirsiz.
umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez