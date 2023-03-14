Meta duyurdu: Facebook ve Instagram’dan NFT’ye elveda

Tam Boyutta Gör Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, platformları olan Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldı. Meta, dijital koleksiyonların benimsenmesi için güçlü adımlar atmıştı ancak bu hamlelerin üzerinden daha bir yıl geçmeden tam tersi bir hamlenin geliyor oluşu NFT’nin geleceğinden şüphe duyulmasına neden oldu.

Facebook ve Instagram, NFT desteğini sonlandırıyor

Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, alınan kararı Twitter üzerinden duyurdu. Kasriel, yaptığı açıklamada “Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz.” Bununla birlikte Meta’nın Reels gibi para kazandıran alanlara yöneleceği belirtildi.

Tam Boyutta Gör NFT'ler mülkiyeti ve orijinalliği doğrulamak için blockchain teknolojisini kullanan benzersiz dijital varlıklar olarak nitelendiriliyor. Sanat, müzik, videolar ve tweet'ler gibi çok çeşitli dijital içerik NFT olabilir. Bu yönüyle NFT, dijital içerik oluşturucular için bir gelir kapısı, koleksiyoncular için ise nadir dijital varlıklar anlamına geliyordu. Mark Zuckerberg ise , NFT'lerin Meta'nın metaverse planlarında rol oynayabileceğini öne sürmüş ve kullanıcıların avatarlarının kıyafetlerini NFT olarak metaverse'teki farklı yerler arasında taşıyabileceklerini aktarmıştı. Meta’nın ne NFT planları ne de metaverse planları tutmuşa benzemiyor.

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Öte yandan Meta, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde. Bu tip dönemlerde firmaların gelir elde etmeyen girişimlerini kapattığını veya geri plana aldığını sıklıkla görürüz. Zuckerberg, 2023 yılını “verimlilik yılı” olarak tanımlamış ve on binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Bununla birlikte platformlardaki NFT’lerin bir anda kaldırılıp kaldırılmayacağı herhangi bir yol haritası olmadığından belirsiz.

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Facebook ve Instagram, NFT desteğini bitiriyor