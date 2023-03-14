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    Anlık Bildirim

    Meta duyurdu: Facebook ve Instagram’dan NFT’ye elveda

    Bir zamanların en büyük trendlerinden olan NFT, şimdilerde eski döneminden uzakta. Meta, platformları olan Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldı.
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    Facebook, Instagram, NFT Tam Boyutta Gör
    Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, platformları olan Facebook ve Instagram'da NFT desteğini azaltma kararı aldı. Meta, dijital koleksiyonların benimsenmesi için güçlü adımlar atmıştı ancak bu hamlelerin üzerinden daha bir yıl geçmeden tam tersi bir hamlenin geliyor oluşu NFT’nin geleceğinden şüphe duyulmasına neden oldu.

    Facebook ve Instagram, NFT desteğini sonlandırıyor

    Meta'nın Ticaret ve Finansal Teknolojiler Başkanı Stephane Kasriel, alınan kararı Twitter üzerinden duyurdu. Kasriel, yaptığı açıklamada “Şirket genelinde odak noktamızı artırmak için neye öncelik verdiğimizi yakından inceliyoruz. Yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT'ler) şimdilik azaltıyoruz.” Bununla birlikte Meta’nın Reels gibi para kazandıran alanlara yöneleceği belirtildi.

    Facebook ve Instagram, NFT desteğini bitiriyor Tam Boyutta Gör
    NFT'ler mülkiyeti ve orijinalliği doğrulamak için blockchain teknolojisini kullanan benzersiz dijital varlıklar olarak nitelendiriliyor. Sanat, müzik, videolar ve tweet'ler gibi çok çeşitli dijital içerik NFT olabilir. Bu yönüyle NFT, dijital içerik oluşturucular için bir gelir kapısı, koleksiyoncular için ise nadir dijital varlıklar anlamına geliyordu. Mark Zuckerberg ise , NFT'lerin Meta'nın metaverse planlarında rol oynayabileceğini öne sürmüş ve kullanıcıların avatarlarının kıyafetlerini NFT olarak metaverse'teki farklı yerler arasında taşıyabileceklerini aktarmıştı. Meta’nın ne NFT planları ne de metaverse planları tutmuşa benzemiyor.

    Öte yandan Meta, kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinde. Bu tip dönemlerde firmaların gelir elde etmeyen girişimlerini kapattığını veya geri plana aldığını sıklıkla görürüz. Zuckerberg, 2023 yılını “verimlilik yılı” olarak tanımlamış ve on binlerce kişiyi işten çıkarmıştı. Bununla birlikte platformlardaki NFT’lerin bir anda kaldırılıp kaldırılmayacağı herhangi bir yol haritası olmadığından belirsiz.

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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