Meta, Twitter'a karşı kolları sıvadı: Platforma rakip geliyor

Tam Boyutta Gör Özellikle Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından çeşitli sorunlar ve tartışmalar ile gündeme gelen Twitter, yerini yeni bir oyuncuya bırakabilir. Platformer’a göre Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, doğrudan Twitter’a rakip olacak metin tabanlı bir sosyal medya servisi üzerinde çalışıyor.

Meta'dan Twitter'a rakip geliyor

Hatırlayacak olursak kısa süre önce Meta çalışanları ve yöneticilerinin yeni bir Twitter alternatifi geliştirdiği iddia edilmişti. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme duymadık. Şimdi Platformer'a özel olarak gönderilen bir e-postaya göre Meta, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeler paylaşabileceği merkezi olmayan P92 adlı bir sosyal ağ geliştiriyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan detaylara göre P92, Instagram'ın markasını taşıyacak ve kullanıcıların Instagram kimlik bilgilerini kullanarak kaydolmasına ve oturum açmasına izin verecek. Böylece kullanıcı bilgileri, yeni platforma hızlı bir şekilde aktarılmış olacak. Ancak kaynaklar, bu veri transferinin minimum düzeyde olacağını belirtiyor.

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Ayrıca yeni uygulama, merkezi olmayan yapısıyla kullanıcıların kendi sunucularını kurması ve içerik denetimi için kendi kurallarını belirlemesine fırsat tanıyacak. Bu noktada söz konusu yapının Meta’nın diğer platformlarından oldukça farklı olduğunu ve büyük bir çalışma gerektiğini söyleyebiliriz.

Şimdilik bildiğimiz kadarıyla henüz başlangıç ​​aşamasında olan projenin liderlik koltuğunu Instagram CEO'su Adam Mosseri üstlenecek. İlerleyen günlerde, yeni platform hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.

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