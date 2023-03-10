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    Anlık Bildirim

    Meta, Twitter'a karşı kolları sıvadı: Platforma rakip geliyor

    WhatsApp, Facebook ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, Twitter’a alternatif bir metin tabanlı servis geliştiriyor. Yeni platform, merkezi olmayan yapısıyla rekabeti bir üst noktaya taşıyabilir.
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    Meta, Twitter'a karşı kolları sıvadı: Platforma rakip geliyor! Tam Boyutta Gör
    Özellikle Elon Musk’ın başa geçmesinin ardından çeşitli sorunlar ve tartışmalar ile gündeme gelen Twitter, yerini yeni bir oyuncuya bırakabilir. Platformer’a göre Facebook, Whatsapp ve Instagram’ın çatı şirketi Meta, doğrudan Twitter’a rakip olacak metin tabanlı bir sosyal medya servisi üzerinde çalışıyor.

    Meta'dan Twitter'a rakip geliyor

    Hatırlayacak olursak kısa süre önce Meta çalışanları ve yöneticilerinin yeni bir Twitter alternatifi geliştirdiği iddia edilmişti. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme duymadık. Şimdi Platformer'a özel olarak gönderilen bir e-postaya göre Meta, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeler paylaşabileceği merkezi olmayan P92 adlı bir sosyal ağ geliştiriyor.

    Meta, Twitter'a karşı kolları sıvadı: Platforma rakip geliyor! Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan detaylara göre P92, Instagram'ın markasını taşıyacak ve kullanıcıların Instagram kimlik bilgilerini kullanarak kaydolmasına ve oturum açmasına izin verecek. Böylece kullanıcı bilgileri, yeni platforma hızlı bir şekilde aktarılmış olacak. Ancak kaynaklar, bu veri transferinin minimum düzeyde olacağını belirtiyor.

    Ayrıca yeni uygulama, merkezi olmayan yapısıyla kullanıcıların kendi sunucularını kurması ve içerik denetimi için kendi kurallarını belirlemesine fırsat tanıyacak. Bu noktada söz konusu yapının Meta’nın diğer platformlarından oldukça farklı olduğunu ve büyük bir çalışma gerektiğini söyleyebiliriz.

    Şimdilik bildiğimiz kadarıyla henüz başlangıç ​​aşamasında olan projenin liderlik koltuğunu Instagram CEO'su Adam Mosseri üstlenecek. İlerleyen günlerde, yeni platform hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    donanimhabercom Instagram

    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    4S14N_HUNT3R 1 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 2 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 3 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 3 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 3 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 3 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 4 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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    google gif oynamıyor adksotth service nedir bp mi shell mi internet kafede oynanacak oyunlar yoğurt katı mı sıvı mı

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