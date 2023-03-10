Meta, Twitter'a karşı kolları sıvadı: Platforma rakip geliyor

Meta'dan Twitter'a rakip geliyor
Hatırlayacak olursak kısa süre önce Meta çalışanları ve yöneticilerinin yeni bir Twitter alternatifi geliştirdiği iddia edilmişti. Ancak bunun ardından herhangi bir gelişme duymadık. Şimdi Platformer'a özel olarak gönderilen bir e-postaya göre Meta, kullanıcıların ilgi alanlarıyla ilgili güncellemeler paylaşabileceği merkezi olmayan P92 adlı bir sosyal ağ geliştiriyor.
Ayrıca yeni uygulama, merkezi olmayan yapısıyla kullanıcıların kendi sunucularını kurması ve içerik denetimi için kendi kurallarını belirlemesine fırsat tanıyacak. Bu noktada söz konusu yapının Meta’nın diğer platformlarından oldukça farklı olduğunu ve büyük bir çalışma gerektiğini söyleyebiliriz.
Şimdilik bildiğimiz kadarıyla henüz başlangıç aşamasında olan projenin liderlik koltuğunu Instagram CEO'su Adam Mosseri üstlenecek. İlerleyen günlerde, yeni platform hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez