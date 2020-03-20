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    Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği

    Facebook koronavirüs salgını hakkında halkın doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışma yürüteceğini açıkladı. Facebook'a ve Instagram'a yeni özellikler geliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği
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    Facebook, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de hükümetle iş birliği yapıyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyor.

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    İş birliği kapsamında bugün itibariyle Facebook’a birtakım yeni özellikler eklenecek. Koronavirüs ile ilgili paylaşımların altında “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı bir uyarı bulunacak. Bu uyarıya tıklayanlar Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son bilgilere ulaşacak.

    Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz Türk de üretime koronavirüs arası veriyor"

    Sağlık Bakanlığı’nın Instagram ve Facebook’taki paylaşımlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak adına bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak. Kullanıcıların yanlış paylaşımlarını engellemek için daha büyük özveriyle çalışacak.

    Önümüdeki günlerde eklenecek yeni özellik ile Facebook haber kaynağının en ütünde Kovid-19 paneli bulunacak. Bu panelde koronavirüs hakkında son haberler, bilgiler ve öneriler yer alacak. İçerikleri sağlık kuruluşları, Dünya Sağlık Örgütü ve bakanlıklar gibi yerlerden alınacak.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    DH Misafiri 15 sa. en beğenilen
    işini kaybedenler ve birikimi olmayanlar faturalarını, kiralarını nasıl ödeyecek... Devlet bu konuda ÇOK SESSİZ..
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    XX58 (Resat ) 15 sa.
    Whatsapp'dan gelen saçma sapan ses kayıtlarına ve asparagas paylaşımlara da bir çözüm bulmamız gerekli.
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Naruto45 14 sa. huntedman
    aynen😡gördüm tvdede
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    DH Misafiri 15 sa. en beğenilen
    işini kaybedenler ve birikimi olmayanlar faturalarını, kiralarını nasıl ödeyecek... Devlet bu konuda ÇOK SESSİZ..
    1 Yanıt Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    XX58 (Resat ) 15 sa.
    Whatsapp'dan gelen saçma sapan ses kayıtlarına ve asparagas paylaşımlara da bir çözüm bulmamız gerekli.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Kanatlandırmayan_Redbull 16 sa.
    Yaşlıların sokağa çıkmaması gerektiğini belirten bilgiler versinler 60 yas üstü fc kullananlara
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    huntedman (ahmet yılmaz) 17 sa.
    Bilgi yeterince var hatta fazlası.
    Tıbbi malzeme üretimi yapanlarla işbirliği yapmak gerekir.
    Yanıtla +2
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