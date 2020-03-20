Facebook ve Sağlık Bakanlığı'ndan iş birliği

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Facebook, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında olduğu gibi Türkiye’de de hükümetle iş birliği yapıyor. Vatandaşların bilgilendirilmesi için T.C. Sağlık Bakanlığı ile ortak çalışmalar yürütüyor.

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İş birliği kapsamında bugün itibariyle Facebook’a birtakım yeni özellikler eklenecek. Koronavirüs ile ilgili paylaşımların altında “Koronavirüsün Yayılmasını Önlemeye Yardımcı Ol” başlıklı bir uyarı bulunacak. Bu uyarıya tıklayanlar Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı son bilgilere ulaşacak.

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Sağlık Bakanlığı’nın Instagram ve Facebook’taki paylaşımlarının daha geniş kitlelere ulaşmasına yardımcı olmak adına bakanlığa reklam kredisi ve teknik destek sunacak. Kullanıcıların yanlış paylaşımlarını engellemek için daha büyük özveriyle çalışacak.

Önümüdeki günlerde eklenecek yeni özellik ile Facebook haber kaynağının en ütünde Kovid-19 paneli bulunacak. Bu panelde koronavirüs hakkında son haberler, bilgiler ve öneriler yer alacak. İçerikleri sağlık kuruluşları, Dünya Sağlık Örgütü ve bakanlıklar gibi yerlerden alınacak.

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