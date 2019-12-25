Fallout 76 oyununda hacker saldırısı

Tam Boyutta Gör

Bugün siber saldırılar her internet kullanıcısının kabusu haline gelmiş durumda. Siber saldırganların para elde edilebilecek neresi varsa oraya yoğunlaştığını söylemek daha doğru olur. Ne yazık ki oyun sektörü de bundan kaçamıyor.

Tamamen boşaltıyor

Gelen bilgilere göre Fallout 76 oyununun herkese açık sunucularına sızan siber saldırganlar, pek çok oyuncunun eşya çantasını tamamen boşaltmış durumda. Buna silah ve zırh ekipmanları da dahil. Yani oyuna girdiğinizde her şeyinizi kaybetmiş olabilirsiniz.

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Paylaşım platformlarında oyuncuların bir hayli tepkisini çeken soygun olaylarına karşı Bethesda da bir çözüm bulabilmiş değil. PC tarafında gerçekleşen saldırıların bir yama ile engellenmesi için sistemlerin çevrim dışı moda alınması planlanıyor.

İşin kötü tarafı oyuncuların kaybettiği eşyalarının telafisi mümkün değil. Bethesda henüz kayıp eşyaları geri getirecek bir yöntem bulabilmiş değil ve bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

https://www.engadget.com/2019/12/24/fallout-76-hackers-wiped-out-players-inventories/