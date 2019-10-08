Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fallout Legacy paketi 25 Ekim'de çıkıyor

    Bethesda, 25 Ekim'de Fallout Legacy adını verdiği bir paketi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Fallout 76 hariç PC için çıkmış tüm Fallout oyunlarının bulunduğu paket, Almanya ve İngiltere'de satılacak.
    3 gün
    2,1b
    1
    3
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Fallout Legacy paketi 25 Ekim'de çıkıyor
    Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir sızıntı haberinde Bethesda’nın Fallout 76 hariç bugüne kadar PC platformu için çıkmış tüm Fallout oyunlarının bulunduğu bir paket piyasaya süreceği iddia edilmişti.    

    Şirket ise Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu iddiayı doğruladı ve Fallout Legacy adını verdiği paketi 25 Ekim’de piyasaya süreceğini duyurdu. Yapılan paylaşıma göre sadece Almanya ve İngiltere’de satışa sunulacak paket içeriğinde; Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 4 Game of the Year Edition oyunlarının bulunacağı belirtildi.

    Bethesda’nın söz konusu paketi sadece iki ülke pazarında satışa sunmasının ardındaki sebep anlaşılamasa da oyunların satılacağı Almanya Amazon’un Fallout Legacy’i Türkiye’ye gönderdiğini belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor"

    Fallout Legacy paketini Türkiye’den satın almak isteyen oyuncular için Amazon’daki fiyat vergiler dahil 54 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Oyun paketine ilgi duyanlardansanız buradaki linke tıklayarak oyunun satış sayfasını ziyaret edebilirsiniz.



    https://www.videogameschronicle.com/news/fallout-legacy-officially-announced-for-october-release/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    XanthiN 1 gün
    Bir Fallout Anthology değil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erco35coast 2 gün
    76 niye yok

    bir bestesda saçmalığı klasiği
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Schtroumpf Grognon 2 gün
    linke tikladiktan sonra da bizim vitaminsizin referansini silmeyi unutmayalim. amazon konusunu katledenleri hatirlayalim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Windows 10 önizleme sürümüne, Android telefonlar için arama özelliği geldi 2 gün Twitter, kullanıcıların telefon numarasını "yanlışlıkla" reklamverenlerle paylaştığını açıkladı 2 gün Call of Duty: Mobile ilk haftasında 100 milyon kez indirilerek rekor kırdı 2 gün Essential yeni ‘kumanda tasarımlı’ cep telefonuyla Project GEM'i tanıttı 2 gün Intel ve AMD ortaklığı sona erdi 2 gün iPhone 11 ve Apple Watch Series 5’in Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Biyobaskı yöntemiyle uzayda biftek basıldı 2 gün Realme X2 Pro'nun ilk resmi basın görseli yayınlandı 2 gün iCloud klasör paylaşımı gelecek yıla kaldı 2 gün Xiaomi Redmi Note 8 ülkemizde satışa çıkıyor | Mobilite 2 gün Bu kez Enchanted Worlds ücretsiz 2 gün Twitch uygulaması sonunda Apple TV’ye geldi 2 gün Boeing'ten uzay turizmi şirketi Virgin Galactic'e büyük yatırım 2 gün Bosch'un yeni teknolojisi elektrikli araçların menzilini artıracak 2 gün Apple farklı servisleri tek bir pakette toplayabilir 3 gün Intel yeni PC konsepti The Element’i sunar 3 gün Google'dan akıllı telefon üreticilerine Android 10 zorunluluğu 3 gün Sesten 6 kat daha hızlı elektromanyetik top: ŞAHİ-209 3 gün Call of Duty Mobile nasıl olmuş, PC'deki keyfi veriyor mu? 3 gün PlayStation 5 çıkış tarihi resmen açıklandı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Fallout Legacy paketi 25 Ekim'de çıkıyor Sonraki Elektrikli Opel Corsa'nın üretim bandına çıkacağı tarih belli oldu 3 gün Asus ROG oyuncular için yeni bir SSD kutusu duyurdu 3 gün Bir haftalık pil ömrü sunan Sharp S7 tanıtıldı 3 gün Toyota, robotları eğitmek için VR teknolojisini kullanıyor 3 gün Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi 3 gün Eylül 2019 da sıcaklık rekoru kırdı! 3 gün Sony, PS4 oyun konsolunda yer alan Facebook desteğini sonlandırıyor 3 gün Google doküman uygulamaları yeni tasarıma kavuştu 3 gün Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor 3 gün Instagram'da yer alan "takip" sekmesi kaldırılıyor 3 gün Apple Watch için henüz yayınlanmamış bir uyku uygulaması keşfedildi 3 gün Rus hacker grubu Chrome ve Firefox tarayıcılarını modifiye ederek tüm şifreli trafiği izleyebiliyor 3 gün iOS 13 için Instagram artık karanlık moda sahip oldu 3 gün Joker filmi, Türkiye'de de gişe rekoru kırdı 3 gün Facebook uygulaması Google Play Store'da 5 milyar indirme sayısını geçti 3 gün AMD Radeon RX 5500 ekran kartı duyuruldu 3 gün macOS Catalina indirmeye sunuldu 3 gün Satürn'ün 20 yeni uydusu keşfedildi: Jüpiter rekorunu kaybetti 3 gün Samsung Galaxy S11 spektrometreli kamera sistemi ile gelecek 3 gün PS4 Remote Play bu hafta tüm Android telefonlar tarafından desteklenecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Astral Chain İnceleme Puanları ve Çıkış Fragmanı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Mansur Yavaş: "Hani pkklıları Dolduruyorduk Belediye'ye, 10000...
    DH Forum
    DH sayesinde evlendik! (8 Ekim tanışma günümüz)
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim