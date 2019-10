Fallout Legacy paketi 25 Ekim'de çıkıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir sızıntı haberinde Bethesda’nın Fallout 76 hariç bugüne kadar PC platformu için çıkmış tüm Fallout oyunlarının bulunduğu bir paket piyasaya süreceği iddia edilmişti.

Şirket ise Twitter üzerinden yaptığı bir paylaşımda bu iddiayı doğruladı ve Fallout Legacy adını verdiği paketi 25 Ekim’de piyasaya süreceğini duyurdu. Yapılan paylaşıma göre sadece Almanya ve İngiltere’de satışa sunulacak paket içeriğinde; Fallout, Fallout 2, Fallout Tactics, Fallout 3 Game of the Year Edition, Fallout New Vegas Ultimate Edition ve Fallout 4 Game of the Year Edition oyunlarının bulunacağı belirtildi.

Bethesda’nın söz konusu paketi sadece iki ülke pazarında satışa sunmasının ardındaki sebep anlaşılamasa da oyunların satılacağı Almanya Amazon’un Fallout Legacy’i Türkiye’ye gönderdiğini belirtelim.

Fallout Legacy paketini Türkiye’den satın almak isteyen oyuncular için Amazon’daki fiyat vergiler dahil 54 Euro olarak karşımıza çıkıyor. Oyun paketine ilgi duyanlardansanız buradaki linke tıklayarak oyunun satış sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

