Fortnite’ın yeni sezonu Fallout temalı olacak

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Tam Boyutta Gör Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan Fortnite, yeni sezonu ile dikkatleri üzerine çekecek. Daha önce Star Wars, Marvel ve DC gibi markaları sezon teması haline getiren Epic Games, yeni Fortnite sezonu ile Bethesda oyuncuları mutlu edecek.

Yeni nesil Xbox 2026 yılında çıkabilir 6 sa. önce eklendi

Brotherhood of Steel Fortnite’a geliyor

Epic Games, X platformu üzerinde Brotherhood of Steel grubunun Fortnite’a geleceğine işaret eden bir görsel yayınladı. Bildiğiniz gibi Brotherhood of Steel yani Çelik Kardeşliği, yarı-dini yapısı ve teknolojik altyapısı ile Fallout dünyasının en korkulan ve saygı gösterilen bir grubu. Bu grup, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Fallout dizisinde de önemli bir büyük rol oynamıştı. Görünüşe göre Xbox ve Epic Games, Fallout dizisinin şerefine bir ortaklığa girmiş.

Geçtiğimiz yıllarda Mandalorian, Marvel ve DC gibi temalar kullanarak dikkatlerini üzerine çeken Epic Games, Fortnite’ın 5. Bölümü’nün 3. Sezonu’nu Fallout temalı yapmaya hazırlanıyor. Fallout evreninden bildiğimiz karakterlere, mekanlara ve silahlara ev sahipliği yapacak yeni sezon, muhtemelen dizide ve oyunlarda yer alan bazı karakterleri de Fortnite Mağazası’na ekleyecektir. Fortnite’ın yeni sezonu 24 Mayıs’ta Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC ve Android platformlarında yayınlanacak.



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Fortnite ve Fallout ortaklığı yolda