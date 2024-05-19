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    Anlık Bildirim

    Fortnite’ın yeni sezonu Fallout temalı olacak

    Dünyanın en popüler oyunlarından olan Fortnite’ın yeni sezonu oyuncuları heyecanlandıracak. Epic Games, yeni Fortnite sezonunun Fallout temalı olacağına işaret etti.
    Fortnite x Fallout Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en çok oynanan oyunlarından olan Fortnite, yeni sezonu ile dikkatleri üzerine çekecek. Daha önce Star Wars, Marvel ve DC gibi markaları sezon teması haline getiren Epic Games, yeni Fortnite sezonu ile Bethesda oyuncuları mutlu edecek.

    Brotherhood of Steel Fortnite’a geliyor

    Epic Games, X platformu üzerinde Brotherhood of Steel grubunun Fortnite’a geleceğine işaret eden bir görsel yayınladı. Bildiğiniz gibi Brotherhood of Steel yani Çelik Kardeşliği, yarı-dini yapısı ve teknolojik altyapısı ile Fallout dünyasının en korkulan ve saygı gösterilen bir grubu. Bu grup, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Fallout dizisinde de önemli bir büyük rol oynamıştı. Görünüşe göre Xbox ve Epic Games, Fallout dizisinin şerefine bir ortaklığa girmiş.

    Geçtiğimiz yıllarda Mandalorian, Marvel ve DC gibi temalar kullanarak dikkatlerini üzerine çeken Epic Games, Fortnite’ın 5. Bölümü’nün 3. Sezonu’nu Fallout temalı yapmaya hazırlanıyor. Fallout evreninden bildiğimiz karakterlere, mekanlara ve silahlara ev sahipliği yapacak yeni sezon, muhtemelen dizide ve oyunlarda yer alan bazı karakterleri de Fortnite Mağazası’na ekleyecektir. Fortnite’ın yeni sezonu 24 Mayıs’ta Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC ve Android platformlarında yayınlanacak.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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