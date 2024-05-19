Fortnite’ın yeni sezonu Fallout temalı olacak

Brotherhood of Steel Fortnite’a geliyor
Epic Games, X platformu üzerinde Brotherhood of Steel grubunun Fortnite’a geleceğine işaret eden bir görsel yayınladı. Bildiğiniz gibi Brotherhood of Steel yani Çelik Kardeşliği, yarı-dini yapısı ve teknolojik altyapısı ile Fallout dünyasının en korkulan ve saygı gösterilen bir grubu. Bu grup, geçtiğimiz haftalarda yayınlanan Fallout dizisinde de önemli bir büyük rol oynamıştı. Görünüşe göre Xbox ve Epic Games, Fallout dizisinin şerefine bir ortaklığa girmiş.
Geçtiğimiz yıllarda Mandalorian, Marvel ve DC gibi temalar kullanarak dikkatlerini üzerine çeken Epic Games, Fortnite’ın 5. Bölümü’nün 3. Sezonu’nu Fallout temalı yapmaya hazırlanıyor. Fallout evreninden bildiğimiz karakterlere, mekanlara ve silahlara ev sahipliği yapacak yeni sezon, muhtemelen dizide ve oyunlarda yer alan bazı karakterleri de Fortnite Mağazası’na ekleyecektir. Fortnite’ın yeni sezonu 24 Mayıs’ta Xbox, Playstation, Nintendo Switch, PC ve Android platformlarında yayınlanacak.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.