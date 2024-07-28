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    Fallout: London nihayet yayınlandı: Yeni bir oyun boyutunda

    Fallout 4'ün uzun zamandır beklenen Fallout London modu, bir dizi gecikmenin ardından nihayet çıkış yaptı. Projenin GOG ve Steam sürümleri hazır. İşte detaylar...
    Fallout 4: London modu çıktı: Yeni bir oyun boyutunda Tam Boyutta Gör
    Bathesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fallout 4 için güzel bir haber paylaşıldı. Fallout öyküsünü ABD'den Avrupa'ya taşıyan Londra modu Steam ve GOG üzerinde resmen yayınlandı. Peki Team FOLON tarafından geliştirilen ve uzun süredir beklenen bu mod neler sunuyor?

    Fallout London modu yayınlandı

    Bildiğiniz gibi Fallout, Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlamasının ardından tekrar popüler hale geldi. Fallout 4 için geliştirilen Fallout: London'ın ise normalde 23 Nisan 2024 tarihinde oyunseverlere sunulması bekleniyordu. Ancak Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi nedeniyle ertelendi.

    25 Temmuz itibarıyla oyuncularla buluşan Fallout: London, yaklaşık 33GB boyutunda ve GOG aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni mod, şu an için Fallout 4: Game of the Year Edition'ın önceden yamalanmış sürümüyle (1.10.163.0) uyumlu. Dolayısıyla güncel sürümü manuel olarak düşürmeniz gerekiyor. Team Folon'un web sitesinde ise adımları anlatan bir kılavuz mevcut. Ayrıca modun boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle yalnızca  PC platformu ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.

    Fallout London neler sunuyor?

    Fallout: London, halihazırda mevcut olan Fallout 4'e kıyasla yeni bir hikaye sunuyor. Proje, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuları Fallout 4 olaylarından 50 yıl öncesine, nükleer kıyamet sonrası Londra'ya götürüyor. Bunlara ek olarak 200 görev (Fallout 4'ten biraz daha fazla), yeni yoldaşlar, gruplar ve Baldur’s Gate 3’ten Neil Newborn, Doctor Who’dan Colin Baker ve Sylvester McCoy gibi ünlü isimlerin seslendirdiği karakterler mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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