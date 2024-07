Fallout: London nihayet yayınlandı: Yeni bir oyun boyutunda

Tam Boyutta Gör Bathesda Game Studios tarafından geliştirilen ve yayınlanan Fallout 4 için güzel bir haber paylaşıldı. Fallout öyküsünü ABD'den Avrupa'ya taşıyan Londra modu Steam ve GOG üzerinde resmen yayınlandı. Peki Team FOLON tarafından geliştirilen ve uzun süredir beklenen bu mod neler sunuyor?

Fallout London modu yayınlandı

Bildiğiniz gibi Fallout, Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlamasının ardından tekrar popüler hale geldi. Fallout 4 için geliştirilen Fallout: London'ın ise normalde 23 Nisan 2024 tarihinde oyunseverlere sunulması bekleniyordu. Ancak Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi nedeniyle ertelendi.

25 Temmuz itibarıyla oyuncularla buluşan Fallout: London, yaklaşık 33GB boyutunda ve GOG aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni mod, şu an için Fallout 4: Game of the Year Edition'ın önceden yamalanmış sürümüyle (1.10.163.0) uyumlu. Dolayısıyla güncel sürümü manuel olarak düşürmeniz gerekiyor. Team Folon'un web sitesinde ise adımları anlatan bir kılavuz mevcut. Ayrıca modun boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle yalnızca PC platformu ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.

Fallout London neler sunuyor?

Fallout: London, halihazırda mevcut olan Fallout 4'e kıyasla yeni bir hikaye sunuyor. Proje, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuları Fallout 4 olaylarından 50 yıl öncesine, nükleer kıyamet sonrası Londra'ya götürüyor. Bunlara ek olarak 200 görev (Fallout 4'ten biraz daha fazla), yeni yoldaşlar, gruplar ve Baldur’s Gate 3’ten Neil Newborn, Doctor Who’dan Colin Baker ve Sylvester McCoy gibi ünlü isimlerin seslendirdiği karakterler mevcut.

