Fallout: London nihayet yayınlandı: Yeni bir oyun boyutunda

Fallout London modu yayınlandı
Bildiğiniz gibi Fallout, Amazon tarafından hazırlanan dizi uyarlamasının ardından tekrar popüler hale geldi. Fallout 4 için geliştirilen Fallout: London'ın ise normalde 23 Nisan 2024 tarihinde oyunseverlere sunulması bekleniyordu. Ancak Fallout 4’ün yeni nesil güncellemesi nedeniyle ertelendi.
25 Temmuz itibarıyla oyuncularla buluşan Fallout: London, yaklaşık 33GB boyutunda ve GOG aracılığıyla ücretsiz olarak indirilebiliyor. Yeni mod, şu an için Fallout 4: Game of the Year Edition'ın önceden yamalanmış sürümüyle (1.10.163.0) uyumlu. Dolayısıyla güncel sürümü manuel olarak düşürmeniz gerekiyor. Team Folon'un web sitesinde ise adımları anlatan bir kılavuz mevcut. Ayrıca modun boyutu ve karmaşıklığı nedeniyle yalnızca PC platformu ile sınırlı olduğunu hatırlatalım.
Fallout London neler sunuyor?
Fallout: London, halihazırda mevcut olan Fallout 4'e kıyasla yeni bir hikaye sunuyor. Proje, adından da anlaşılacağı üzere oyuncuları Fallout 4 olaylarından 50 yıl öncesine, nükleer kıyamet sonrası Londra'ya götürüyor. Bunlara ek olarak 200 görev (Fallout 4'ten biraz daha fazla), yeni yoldaşlar, gruplar ve Baldur’s Gate 3’ten Neil Newborn, Doctor Who’dan Colin Baker ve Sylvester McCoy gibi ünlü isimlerin seslendirdiği karakterler mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.