Game of Thrones: Kingsroad erken erişime açılıyor

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen Game Awards 2024 etkinliğinde resmen duyurulan Game of Thrones: Kingsroad, HBO’nun Game of Thrones evreninde geçen bir aksiyon macera oyunu olacak. Oynanışı ve atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz aylarında yayınlanacak yapım, yakında bazı oyuncular için erken erişime açılacak.

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Erken erişim ücretli olacak

Game of Thrones: Kingsroad’un geliştiricisi Netmarble Neo, oyunun 26 Mart’ta Steam üzerinden erken erişime açılacağını duyurdu. Oyunun tam sürümü ücretsiz olacak ancak erken erişim programına katılmak isteyen oyuncular, yapımın Founder’s paketlerinden birini satın alması gerekecek. Oyun içi kozmetik ve para içeren bu paketler, 24.99$ ve 49.99$ olarak fiyatlandırılmış durumda.

En az 4 hafta oynanabilir olması beklenen erken erişim sürümünde oyuncular, Westeros’un kuzeyinde farklı maceraların parçası olacak. 50 farklı ana görev içerecek olan erken erişim, yüzlerce farklı yan görev, co-op zindanları ve PvE görevlerine ev sahipliği yapacak. Game of Thrones: Kingsroad, yaz aylarında PC, iOS ve Android platformlarında yayınlanacak.

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Game of Thrones Kingsroad Steam'de erken erişime açılacak