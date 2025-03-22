Game of Thrones: Kingsroad erken erişime açılıyor

Erken erişim ücretli olacak
Game of Thrones: Kingsroad’un geliştiricisi Netmarble Neo, oyunun 26 Mart’ta Steam üzerinden erken erişime açılacağını duyurdu. Oyunun tam sürümü ücretsiz olacak ancak erken erişim programına katılmak isteyen oyuncular, yapımın Founder’s paketlerinden birini satın alması gerekecek. Oyun içi kozmetik ve para içeren bu paketler, 24.99$ ve 49.99$ olarak fiyatlandırılmış durumda.
En az 4 hafta oynanabilir olması beklenen erken erişim sürümünde oyuncular, Westeros’un kuzeyinde farklı maceraların parçası olacak. 50 farklı ana görev içerecek olan erken erişim, yüzlerce farklı yan görev, co-op zindanları ve PvE görevlerine ev sahipliği yapacak. Game of Thrones: Kingsroad, yaz aylarında PC, iOS ve Android platformlarında yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!