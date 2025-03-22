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    Anlık Bildirim

    Game of Thrones: Kingsroad erken erişime açılıyor

    Geçtiğimiz aylarda iOS, Android ve PC platformları için duyurulan Game of Thrones, K;ingsroad, yakında erken erişime açılıyor. Netmarble, oyunun Steam versiyonunu yakında erken erişime sunacak.
    Game of Thrones Kingsroad Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz aralık ayında düzenlenen Game Awards 2024 etkinliğinde resmen duyurulan Game of Thrones: Kingsroad, HBO’nun Game of Thrones evreninde geçen bir aksiyon macera oyunu olacak. Oynanışı ve atmosferi ile dikkatleri üzerine çeken ve yaz aylarında yayınlanacak yapım, yakında bazı oyuncular için erken erişime açılacak.

    Erken erişim ücretli olacak

    Game of Thrones: Kingsroad’un geliştiricisi Netmarble Neo, oyunun 26 Mart’ta Steam üzerinden erken erişime açılacağını duyurdu. Oyunun tam sürümü ücretsiz olacak ancak erken erişim programına katılmak isteyen oyuncular, yapımın Founder’s paketlerinden birini satın alması gerekecek. Oyun içi kozmetik ve para içeren bu paketler, 24.99$ ve 49.99$ olarak fiyatlandırılmış durumda.

    En az 4 hafta oynanabilir olması beklenen erken erişim sürümünde oyuncular, Westeros’un kuzeyinde farklı maceraların parçası olacak. 50 farklı ana görev içerecek olan erken erişim, yüzlerce farklı yan görev, co-op zindanları ve PvE görevlerine ev sahipliği yapacak. Game of Thrones: Kingsroad, yaz aylarında PC, iOS ve Android platformlarında yayınlanacak.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 3 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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