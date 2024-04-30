Tam Boyutta Gör Amazon, Fallout dizisinin yayınlanmasından bu yana -16 gün içinde- 65 milyon izleyici toplamayı başardığını açıkladı. Fallout, resmî olarak The Lord of the Rings: The Rings of Power (Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri) dizisinin ardından şimdiye kadar en çok izlenen ikinci Amazon Prime dizisi oldu.

Fallout 2. sezon onayını aldı 1 hf. önce eklendi

İlk iki haftada 65 milyondan fazla izleyici!

Amazon, 18-34 yaş arası yetişkinler arasında en çok izlenen dizi olduğunu, izleyicinin %60'ının Amerika dışından geldiğini söylüyor. Dizinin özellikle İngiltere, Fransa ve Brezilya’da çok popüler olduğu belirtildi. Ancak, Amazon, bu sayının nasıl elde edildiğine dair bir bilgi paylaşmadı. İzleyiciler bir ya da birden fazla bölümü tamamladıktan sonra mı yoksa sezonu bitirdikten sonra mı sayım yapıldı belli değil.

Fallout dizisi konusu

Fallout, neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı bir dünyada, var olanlarla olmayanların hikayesini anlatıyor. Kıyametten 200 yıl sonra, lüks Fallout sığınağının nazik sakinleri, atalarının geride bıraktığı radyasyon dolu cehenneme geri dönmeye zorlanıyor ve kendilerini inanılmaz derecede karmaşık, tuhaf ve son derece şiddet içeren bir evrende buluyorlar.

Fallout, giderek büyüyen popüler, başarılı oyun/film uyarlamaları listesine katılıyor. Borderlands filmi, Sonic the Hedgehog 3 ve Netflix'in League of Legends dizisi Arcane’in 2024'te çıkacak yeni sezonu dahil üzerinde çalışılan birkaç uyarlama daha var.

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Fallout, Amazon Prime'da en çok izlenen ikinci dizi oldu