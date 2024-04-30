Fallout, Amazon Prime'da en çok izlenen ikinci dizi oldu

İlk iki haftada 65 milyondan fazla izleyici!
Amazon, 18-34 yaş arası yetişkinler arasında en çok izlenen dizi olduğunu, izleyicinin %60'ının Amerika dışından geldiğini söylüyor. Dizinin özellikle İngiltere, Fransa ve Brezilya’da çok popüler olduğu belirtildi. Ancak, Amazon, bu sayının nasıl elde edildiğine dair bir bilgi paylaşmadı. İzleyiciler bir ya da birden fazla bölümü tamamladıktan sonra mı yoksa sezonu bitirdikten sonra mı sayım yapıldı belli değil.
Fallout dizisi konusu
Fallout, neredeyse hiçbir şeyin kalmadığı bir dünyada, var olanlarla olmayanların hikayesini anlatıyor. Kıyametten 200 yıl sonra, lüks Fallout sığınağının nazik sakinleri, atalarının geride bıraktığı radyasyon dolu cehenneme geri dönmeye zorlanıyor ve kendilerini inanılmaz derecede karmaşık, tuhaf ve son derece şiddet içeren bir evrende buluyorlar.
Fallout, giderek büyüyen popüler, başarılı oyun/film uyarlamaları listesine katılıyor. Borderlands filmi, Sonic the Hedgehog 3 ve Netflix'in League of Legends dizisi Arcane’in 2024'te çıkacak yeni sezonu dahil üzerinde çalışılan birkaç uyarlama daha var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.