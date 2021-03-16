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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı

    Zindanların ve çeşitli fantastik ögelerin bulunduğu golf oyunu Arcane Golf, iOS ve Android cihazlar için App Store ve Google Play üzerinden yayınlandı.
    16 Mart 2021, 01:00 (43 dk.)
    59
    8
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Clickteam'in yaptığı fantastik golf oyunu Arcane Golf, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı. 

    Ayrıca Bkz. "GRID ve DIRT oyunlarının geliştiricisinden mobil cihazlara yarış oyunu geliyor: Racing Master"

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    Arcane Golf; zindanların ve mücevherlerin olduğu, geometrik hesaplar yaptığınız bir golf oyunudur. Klasik bir golf oyunu gibi kontrol etmek için yapmanız gereken tek şey ekranı kaydırmak. Klasik macera oyunlarından esinlenen Arcane Golf, fizik temelli bir oynanışa sahip ve toplamda birbirinden farklı 200 bölüm bulunuyor. Bölümler yalnızca tasarım olarak değil, bulmacaları çözme açısından da farklılık sunuyor. 

    Arcane Golf şu anda iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyun App Store'da 18,99 TL, Google Play'de ise 15,99 TL'ye satılıyor. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

    Arcane Gol‪f‬ Arcane Gol‪f‬ Arcane Gol‪f‬ Arcane Gol‪f‬ CLICKTEAM L.L.C. Oyunlar ₺18,99 30.2 MB

    Arcane Golf Arcane Golf Arcane Golf Arcane Golf Clickteam USA LLC Bulmaca ₺15,99 18M



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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