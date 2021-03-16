Fantastik golf oyunu Arcane Golf, mobil cihazlar için yayınlandı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Clickteam'in yaptığı fantastik golf oyunu Arcane Golf, iOS ve Android cihazlar için yayınlandı.

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Arcane Golf; zindanların ve mücevherlerin olduğu, geometrik hesaplar yaptığınız bir golf oyunudur. Klasik bir golf oyunu gibi kontrol etmek için yapmanız gereken tek şey ekranı kaydırmak. Klasik macera oyunlarından esinlenen Arcane Golf, fizik temelli bir oynanışa sahip ve toplamda birbirinden farklı 200 bölüm bulunuyor. Bölümler yalnızca tasarım olarak değil, bulmacaları çözme açısından da farklılık sunuyor.

Arcane Golf şu anda iOS ve Android cihazlar için erişime açılmış durumda. Oyun App Store'da 18,99 TL, Google Play'de ise 15,99 TL'ye satılıyor. Oyunun mağaza sayfalarını ve videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Arcane Gol‪f‬ CLICKTEAM L.L.C. Oyunlar ₺18,99 30.2 MB

Arcane Golf Clickteam USA LLC Bulmaca ₺15,99 18M

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