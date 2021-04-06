Fantastik temalı bulmaca oyunu Tower of Wishes, iOS cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Ironcode Gaming'in yaptığı fantastik bir temaya sahip bulmaca oyunu Tower of Wishes'in iOS cihazlara ne zaman geleceği açıklandı.

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Tower of Wishes temelde bir eşleştirme oyunu. Oyunda 100 farklı üçlü eşleştirme bölümü bulunuyor. Bu bölümler dışında ayrıca oyunda birbirinden farklı mini oyunlar da bulunuyor ve bu da oynanış kısmına çeşitlilik kazandırıyor. Aynı şekilde bu mini oyunlarda da farklı seviyeler bulunuyor. Bu yüzden oyunun oynanış süresi de bir hayli uzun.

Oyunun bir hikayesi de mevcut. Kimliğini kaybeden bir karakterin kendisini kurtarmasına yardım ediyorsunuz. Aşağıdaki videoyu izleyerek oynanış anlamında daha fazla detay öğrenebilirsiniz.

Tower of Wishes, 3 Mayıs 2021'de App Store üzerinden iOS cihazlar için yayınlanacak. Ne yazık ki oyunun mağaza sayfası açılmadığı için detaylar bilinmiyor. Son olarak oyunun aynı tarihte PC için de çıkacağını hatırlatalım.

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