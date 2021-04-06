Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dantat Studio'nun yaptığı balık tutma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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River Legends: A Fly Fishing Adventure rol yapma ve macera türünü birleştiren bir balık tutma oyunu. Oyunu oynamak kolay gibi görünse de kolay olmadığını söylemek gerek. Balıkları yakalamaya çalışırken suyun akış hızına, yönü, hava koşullarına ve bunun gibi bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

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Ayrıca oltayı doğru atmak ve ve diğer balıkçılık tekniklerine de dikkat etmeniz gerkiyor ki bu da oyunu gerçekçi kılıyor. Tüm kontroller gerçek zamanlı olarak işliyor. Piksel tasarıma sahip oyun ayrıca size güzel bir görsellik de sunuyor.

Oyun 27 Nisan'da App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android için yayınlanacak. App Store'da 27,99 TL, Google Play'de ise 31,99 TL. Mağaza sayfalarını ve fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

River Legend‪s‬ Brian Chau Oyunlar ₺27,99 297.7 MB

River Legends: A Fly Fishing Adventure Dantat Studio Rol Oyunu ₺31,99 47M

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