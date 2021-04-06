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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor

    ROl yapma türü ve macera türü ile harmanlanan balık tutma oyunu River Legends, 27 Nisan 2021'de iOS ve Android cihazlar için yayınlanacak. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    06 Nisan 2021, 09:00 (1 hf.)
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    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Macera rol yapma oyunu River Legends, mobil cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Dantat Studio'nun yaptığı balık tutma oyunu River Legends: A Fly Fishing Adventure'ın mobil cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Taktiksel denizaltı savaşı oyunu Crash Dive 2, mobil cihazlar için yayınlandı"

    River Legends: A Fly Fishing Adventure rol yapma ve macera türünü birleştiren bir balık tutma oyunu. Oyunu oynamak kolay gibi görünse de kolay olmadığını söylemek gerek. Balıkları yakalamaya çalışırken suyun akış hızına, yönü, hava koşullarına ve bunun gibi bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor.

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    Ayrıca oltayı doğru atmak ve ve diğer balıkçılık tekniklerine de dikkat etmeniz gerkiyor ki bu da oyunu gerçekçi kılıyor. Tüm kontroller gerçek zamanlı olarak işliyor. Piksel tasarıma sahip oyun ayrıca size güzel bir görsellik de sunuyor.

    Oyun 27 Nisan'da App Store ve Google Play üzerinden iOS ve Android için yayınlanacak. App Store'da 27,99 TL, Google Play'de ise 31,99 TL. Mağaza sayfalarını ve fragmanı aşağıda bulabilirsiniz.

    River Legend‪s‬ River Legend‪s‬ River Legend‪s‬ River Legend‪s‬ Brian Chau Oyunlar ₺27,99 297.7 MB

    River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure River Legends: A Fly Fishing Adventure Dantat Studio Rol Oyunu ₺31,99 47M



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    C Cimbomua28 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    https://aylink.co/xpa3pF

    Yepyeni oyunlar bu sitede ilgilenenler linke tıklayarak ulaşabilirler.
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    M mekanikk.g 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    30TL ? yolda 30 tl bulsam alıp denemem :)
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    30 lira hem de mobil oyun için?
    1 Yanıt Yanıtla
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