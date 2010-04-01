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Farklı tasarımı ile dikkat çeken dizüstü bilgisayar: Panasonic Let's Note S9

Panasonic'in yeni dizüstü bilgisayarı farklı tasarımı ile dikkat çekiyor
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Panasonic firmasının farklı tasarıma sahip dizüstü bilgisayarı Let's Note S9, diğer adıyla Panasonic S9 ortaya çıktı

Panasonic'in hazırladığı Let's Note S9 dizüstü bilgisayar sahip olduğu DVD sürücünün konumu itibariyle diğer dizüstü bilgisayarlardan farklı bir tasarıma sahip zira Let's Note S9'da DVD sürücü bilgisayarın yan tarafında olması gereken yerin aksine bilgisayarın üst yüzey kısmına yerleştirilmiş ve Disc Man'lerdeki gibi yukarıya doğru açılabilen kapağa sahip. Touch Pad'in hemen yanında bulunun DVD sürücüye erişim oldukça kolay görünüyor.

Panasonic Let's Note S9 dizüstü bilgisayar'da 2.40 GHz işlem hızına sahip Intel Core i5-520M vPro işlemci kullanılmış, 2 GB DDR3 sistem belleği ile satılacak olan bilgisayar maksimum 4GB DDR3 belleği destekliyor. Depolama ihtiyacının 250 GB 5400 rpm saibt disk ile karşılandığı Let's Note S9'da 1280x800 çözünürlüğe sunan 12.1 inç boyutunda ekran bulunuyor. Panasonic, bu bilgisayarda 32 bit'lik Windows 7 Professional işletim sistemini kullanmayı tercih etmiş. Su geçirmez klavye, ve darbeye dayanıklı yapıya sahip olması da diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Standart batarya ile 8 saate varan kullanım süresi vaaden Panasonic, ofis uygulamaları ve düşük performans seçenekleri ile bu sürenin 10 saati bulabileciğini iddia ediyor. Panasonic Let's Note S9 dizüstü bilgisayarın 1700$ fiyat etiketiyle piyasay sunulacağı belirtildi.

 


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lj94 9 yıl
aynn boşluk tuşu cok büyük.:D
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koxp94 9 yıl
boşluk tuşu çok büyük olmuş
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acbold 9 yıl
fiyat altta yazıyormuş. pardon :) ekran kartıda entegre sanırım :)
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acbold 9 yıl
beğendim. 1800 TL seviyesinde olup ekran kartı 5650 olursa :D ertesi gün alırım :D
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