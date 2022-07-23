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    Android cihazları arasında yeni bir ses değişim teknolojisi duyuruldu

    Google Fast Pair teknolojisi yeni güncelleme ile birlikte kullanıcının alışkanlıklarına göre cihazlar arasında geçiş yapmayı belirli senaryolara dayandıracak.   
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    Google
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    Kablosuz kulaklıkların yaygınlaşması ile birlikte mobil işletim sistemlerinde optimizasyonlar şart oldu. Apple ve Google yıllardır daha verimli bağlantılar için çeşitli teknolojiler geliştiriyor. Google bu hafta yeni bir teknoloji tanıttı.

    Fast Pair tabanlı yeni teknoloji

    Google Fast Pair bilindiği üzere Android cihazların uyumlu kulaklıklara hızlı bağlanmasını sağlıyor. Ayrıca Google hesabında kaydedilen veriler sayesinde yeni bir cihaza giriş yaptığınızda aynı ayarlar geri yükleniyor ve kulaklığı tanıtmaya gerek kalmıyor.

    Yeni teknoloji ise yine Fast Pair temelinde geliştirilmiş. Biraz daha kullanıcıyı tanıyarak önceliklerini anlamaya çalışıyor. Örneğin tablete bir kulaklık bağlayarak müzik dinlerken yine kulaklığın bağlı olduğu ikinci cihaza bir bildirim geldiğinde otomatik olarak geçiş yapmıyor ve kullanıcının tercihine bırakıyor. Bununla birlikte çağrı geldiğinde otomatik olarak geçiş yapıyor.

    Ayrıca diğer cihaza geçiş yaptığınızda bununla ilgili bir bildirim veriliyor veu bildirimdeki tuşa dokunarak ana cihazınıza tekrar geçiş yapabiliyorsunuz. Ses geçiş teknolojisi Pixel Buds Pro kulaklığında kullanıma sunulacak ve yıl içerisnde Sony ve JBL kulaklıklara da gelecek. Yine Android haricindeki mobil cihazlara da geleceği açıklandı.

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