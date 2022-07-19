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    Google Play uygulama izinleri değişiyor

    Google Play Data Safety programı ile geliştiriciler artık uygulamaların hangi bileşenleri kullanacağını bildirecek ve uygulama sayfalarında bu yeni dizayn görünecek. 
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    Google Play Data Safety programı
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    Apple’ın uygulamalarda kişisel veri kullanımında kullanıcının onayına daha fazla önem vermesinin ardından Google da çalışmalara başlamıştı. Geçen yıl Data Safety adıyla başlayan program geliştiriciler için zorunlu hale geliyor.

    Google Play Data Safety programı

    Google Play uygulama sayfaları normalde bir uygulamanın hangi bileşenleri kullandığını listeli halde gösteriyordu. Bu veriler Apk dosyasınınn taranması ile elde ediliyordu. Data Safety ise geliştiriciler tarafından hazırlanan listeleri kapsıyor.

    Google Play konsolunda geliştiricilere hangi bileşenleri veya verileri kullanması gerektiğini sorarak liste hazırlıyor. Geliştiricinin olması gerektiği halde farklı bilgiler vermesi hesabının silinmesine kadar giden yaptırımları sonuç veriyor.

    20 Temmuz itibariyle geliştiriciler Data Safety modülünü uygulamalarına koymak zorunda. Haliyle uygulama sayfasındaki standart izin listesinin yerini bu yeni modül alacak. Detaylı listeler yerine geliştiricinin dürüstlüğüne bırakılmış izin listesinin tepki çekebileceği düşünülüyor.

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    juanmata09 5 gün önce

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