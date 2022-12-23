Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    FBI, güvenlik nedeniyle reklam engelleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor

    Çoğu teknoloji devi ve çoğu web sitesi için reklamlar hayati öneme sahip. Öte yandan güvenlik riski oluşturan reklamlar da mevcut. Bu bağlamda FBI, reklam engelleyici kullanımını tavsiye ediyor.
    Oy Ver
    fbi reklam engelleyici Tam Boyutta Gör
    Reklam engelleyiciler internetin sıklıkla tartışılan konuları arasında yer alıyor. Kullanıcılar reklam engelleyici sayesinde web sitelerinin daha düzenli olduğunu kabul ederken ayrıca reklam gelirlerine ihtiyacı olan sitelerin bu isteğini de reddediyorlar. FBI gibi kolluk kuvvetleri ise bu olaya güvenlik tarafından yaklaşıyor.

    FBI, reklam engelleyicileri tavsiye ediyor

    FBI bir süre önce reklamları taklit eden dolandırıcılara dikkat edilmesini aktardığı bir kamu duyurusu yayınladı. FBI kullanıcıların kendilerini korumaları için sahte reklamların (gerçek reklamlarla birlikte) görünmemesi için bir reklam engelleyici kullanmalarını tavsiye ediyor.

    Dikkatinizi mutlaka çekmiştir, bir Google aramasında ilk birkaç site “reklamlar”dan oluşuyor. Burası bir güvenlik açığı teşkil ediyor zira zaman zaman burada bulunan sitelerin aslında orijinal sitenin taklit edilmiş versiyonu olduğunu gördük.

    Bilgisayar korsanları, gerçek işletmeleri veya markaları taklit eden sitelere yönlendiren reklamlar satın alabilir veya hileli sitelerinin arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesini sağlamak için iyi arama motoru optimizasyonu kullanabilir. Bu sayede finansal bilgi hırsızlığı yapılabiliyor veya sahte uygulamaların yüklenmesiyle sisteme virüs bulaştırılabiliyor. FBI bu gibi durumlarda da kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

    Reklam engelleyicilerin sağlayabileceği artırılmış güvenliğe rağmen, gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Google, Chrome tarayıcısından bu eklentileri kaldırmayı planlıyordu. Ancak şimdilik bu durum askıya alınmış gibi görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 8 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 8 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
    Redmi Note 11 Pro+ 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Monster Abra A5 V17.2.3
    Monster Abra A5 V17.2.3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız