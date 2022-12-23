FBI, güvenlik nedeniyle reklam engelleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor

Tam Boyutta Gör Reklam engelleyiciler internetin sıklıkla tartışılan konuları arasında yer alıyor. Kullanıcılar reklam engelleyici sayesinde web sitelerinin daha düzenli olduğunu kabul ederken ayrıca reklam gelirlerine ihtiyacı olan sitelerin bu isteğini de reddediyorlar. FBI gibi kolluk kuvvetleri ise bu olaya güvenlik tarafından yaklaşıyor.

FBI, reklam engelleyicileri tavsiye ediyor

FBI bir süre önce reklamları taklit eden dolandırıcılara dikkat edilmesini aktardığı bir kamu duyurusu yayınladı. FBI kullanıcıların kendilerini korumaları için sahte reklamların (gerçek reklamlarla birlikte) görünmemesi için bir reklam engelleyici kullanmalarını tavsiye ediyor.

Dikkatinizi mutlaka çekmiştir, bir Google aramasında ilk birkaç site “reklamlar”dan oluşuyor. Burası bir güvenlik açığı teşkil ediyor zira zaman zaman burada bulunan sitelerin aslında orijinal sitenin taklit edilmiş versiyonu olduğunu gördük.

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Bilgisayar korsanları, gerçek işletmeleri veya markaları taklit eden sitelere yönlendiren reklamlar satın alabilir veya hileli sitelerinin arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesini sağlamak için iyi arama motoru optimizasyonu kullanabilir. Bu sayede finansal bilgi hırsızlığı yapılabiliyor veya sahte uygulamaların yüklenmesiyle sisteme virüs bulaştırılabiliyor. FBI bu gibi durumlarda da kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.

Reklam engelleyicilerin sağlayabileceği artırılmış güvenliğe rağmen, gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Google, Chrome tarayıcısından bu eklentileri kaldırmayı planlıyordu. Ancak şimdilik bu durum askıya alınmış gibi görünüyor.

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FBI, reklam engelleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor