FBI, güvenlik nedeniyle reklam engelleyicilerin kullanılmasını tavsiye ediyor

FBI, reklam engelleyicileri tavsiye ediyor
FBI bir süre önce reklamları taklit eden dolandırıcılara dikkat edilmesini aktardığı bir kamu duyurusu yayınladı. FBI kullanıcıların kendilerini korumaları için sahte reklamların (gerçek reklamlarla birlikte) görünmemesi için bir reklam engelleyici kullanmalarını tavsiye ediyor.
Dikkatinizi mutlaka çekmiştir, bir Google aramasında ilk birkaç site “reklamlar”dan oluşuyor. Burası bir güvenlik açığı teşkil ediyor zira zaman zaman burada bulunan sitelerin aslında orijinal sitenin taklit edilmiş versiyonu olduğunu gördük.
Bilgisayar korsanları, gerçek işletmeleri veya markaları taklit eden sitelere yönlendiren reklamlar satın alabilir veya hileli sitelerinin arama sonuçlarında üst sıralarda görünmesini sağlamak için iyi arama motoru optimizasyonu kullanabilir. Bu sayede finansal bilgi hırsızlığı yapılabiliyor veya sahte uygulamaların yüklenmesiyle sisteme virüs bulaştırılabiliyor. FBI bu gibi durumlarda da kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğinin altını çiziyor.
Reklam engelleyicilerin sağlayabileceği artırılmış güvenliğe rağmen, gelirinin büyük kısmını reklamlardan elde eden Google, Chrome tarayıcısından bu eklentileri kaldırmayı planlıyordu. Ancak şimdilik bu durum askıya alınmış gibi görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d