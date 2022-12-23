TikTok ile ilgili kan donduran itiraf: “Gazeteciler gizlice takip edildi!”

Tam Boyutta Gör TikTok uygulamasını geliştiren ByteDance'in yönetim kadrosu Forbes tarafından geçtiğimiz ekim ayında ortaya atılan iddialara yönelik şirket içi bir soruşturma başlatmaya karar vermişti. Bu soruşturma tamamlandı.

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ByteDance tarafından yapılan ilgili açıklamada TikTok'ta çalışan bazı kişilerin gazetecilerin IP adresini yasa dışı yollarla ele geçirdiği belirtildi. Bu suçu işleyen kişilerin amacı öğrenildi: Gazetecilerin yerini gizlice tespit edip onlarla aynı adreste rast gelmeye çalışmak.

Ayrıca bu gazetecilerin kişisel verilerini de ele geçiren ilgili TikTok çalışanlarının kafayı Çin ve TikTok aleyhine konuşan kişilere taktığı öğrenildi. Bu soruşturmanın sonucunda Chris Lepitak görevden alındı ve Song Ye istifa etti.

Tam Boyutta Gör ByteDance CEO'su Rubo Liang bu konu hakkında Forbes'a şunları söyledi: “Bu konudan haberdar edildiğimde çok üzüldüm. Eminim siz de üzgünsünüz. Birkaç kişinin görevini kötüye kullanması yüzünden uğrunda oldukça emek harcadığımız kamu güvenilirliğimiz derinden sarsılacak. Bu olayın hepimize ders olacağına inanıyorum.”

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