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    TikTok ile ilgili kan donduran itiraf: “Gazeteciler gizlice takip edildi!”

    Eğlenceli ve müzikli videoların yayımlandığı TikTok bir süredir Amerika Birleşik Devletleri tarafından “casusluk uygulaması” olarak nitelendiriliyor. ByteDance bir skandalın iç yüzünü ortaya çıkardı.
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    TikTok görseli Tam Boyutta Gör
    TikTok uygulamasını geliştiren ByteDance'in yönetim kadrosu Forbes tarafından geçtiğimiz ekim ayında ortaya atılan iddialara yönelik şirket içi bir soruşturma başlatmaya karar vermişti. Bu soruşturma tamamlandı.

    TikTok kirli emellere alet edildi

    ByteDance tarafından yapılan ilgili açıklamada TikTok'ta çalışan bazı kişilerin gazetecilerin IP adresini yasa dışı yollarla ele geçirdiği belirtildi. Bu suçu işleyen kişilerin amacı öğrenildi: Gazetecilerin yerini gizlice tespit edip onlarla aynı adreste rast gelmeye çalışmak.

    Ayrıca bu gazetecilerin kişisel verilerini de ele geçiren ilgili TikTok çalışanlarının kafayı Çin ve TikTok aleyhine konuşan kişilere taktığı öğrenildi. Bu soruşturmanın sonucunda Chris Lepitak görevden alındı ve Song Ye istifa etti.

    ByteDance ve TikTok telefonda Tam Boyutta Gör
    ByteDance CEO'su Rubo Liang bu konu hakkında Forbes'a şunları söyledi: “Bu konudan haberdar edildiğimde çok üzüldüm. Eminim siz de üzgünsünüz. Birkaç kişinin görevini kötüye kullanması yüzünden uğrunda oldukça emek harcadığımız kamu güvenilirliğimiz derinden sarsılacak. Bu olayın hepimize ders olacağına inanıyorum.
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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    Warlord384 14 dakika önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

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    ugah6aiw 18 dakika önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

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    vjdrsjejv 20 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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