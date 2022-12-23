TikTok ile ilgili kan donduran itiraf: “Gazeteciler gizlice takip edildi!”

TikTok kirli emellere alet edildi
ByteDance tarafından yapılan ilgili açıklamada TikTok'ta çalışan bazı kişilerin gazetecilerin IP adresini yasa dışı yollarla ele geçirdiği belirtildi. Bu suçu işleyen kişilerin amacı öğrenildi: Gazetecilerin yerini gizlice tespit edip onlarla aynı adreste rast gelmeye çalışmak.
Ayrıca bu gazetecilerin kişisel verilerini de ele geçiren ilgili TikTok çalışanlarının kafayı Çin ve TikTok aleyhine konuşan kişilere taktığı öğrenildi. Bu soruşturmanın sonucunda Chris Lepitak görevden alındı ve Song Ye istifa etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d