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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı

    FCA ve PSA birleşmesinde iş yönetim kurullarının onayına kalmıştı. Dün yapılan açıklamada her iki şirketin yönetim kurullarından da Stellantis adı verilen yeni şirket için onay çıktığı belirtildi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı
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    Otomotiv dünyasında son yılların en büyük anlaşması olarak karşımıza çıkan Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşmesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

    Pandeminin birleşme sürecine zarar vermeye başlaması sebebiyle işleri hızlandıran otomotiv devleri birleşme için Avrupa Birliği'nin onayını almıştı. Kısa süre önce yapılan açıklamada FCA ve PSA'nın yönetim kurullarından da birleşme kararına yönelik olumlu karar çıktığı duyuruldu. Böylelikle ismi Stellantis olarak açıklanan ortaklığın önünde engel kalmamış oldu.

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    Yapılan açıklamaya göre söz konusu birleşme sürecinin 16 Ocak itibariyle tamamlanmış olması planlanıyor. 52 milyar dolarlık birleşme ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olarak doğacak Stellantis'in hisselerinin Milano, Paris ve New York piyasalarında iki hafta içinde işlem görmeye başlayacağı belirtildi. Stellantis'in yıllık otomobil üretim kapasitesi 8 milyon adet, yıllık toplam geliri ise 203 milyar dolar olarak açıklanıyor.

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    Stellantis'in çatısı altında Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Peugeot, Citroen, Opel ve DS dahil toplamda 14 marka bulunacak. PSA CEO'su Carlos Tavares Stellantis'te de CEO'luk görevini üstlenecek. Stellantis'in yönetim kurulu başkanı ise FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann olacak. FCA CEO'su Mike Manley de birleşmeden sonra Stellantis'in Kuzey Amerika operasyonlarını yönetecek.

    Stellantis yönetiminin önceliklerinden biri maliyetleri kısarak tasarruf etmek olacak. Fakat bu kapsamda herhangi bir fabrikanın kapatılması beklenmiyor. FCA bünyesindeki Lancia ve Chrysler gibi düşük satış hacmine sahip markaların geleceği ise şimdilik belirsiz.



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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Kaiser75
    Motor kısmında zaten fiatın multijet ödüllü motorları gayet iyi. 2007 yılında üretilmiş 1.6 hacimli 120 bg ve 300nm torklu motoru şuanda bile ihtiyaçları karşılayacak düzeyde aslında. Benzinli kısmında da 1.4 litre 120 140 ve 150 bg lik turbolu üniteleri de başarılıydı. Vites konusunda son zamanlarda dct ve tam otomatiklerle belki toplanmaya başladı diyebilirim. yarı otomatik versiyonlu eski viteslerinde büyük bir kitle konfor sorunlarından bahsetti. Kalite ve çizgiler olarak bence peugeottan alacaklarını alırsa bir de eat şanzuman ile fiatın tadından yenmez diye düşünüyorum.
    Motor kısmında zaten fiatın multijet ödüllü motorları gayet iyi. 2007 yılında üretilmiş 1.6 hacimli 120 bg ve 300nm torklu motoru şuanda bile ihtiyaçları karşıl...
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    2 Yanıt Yanıtla +10
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    fiat'tan eat şanzıman ve bluehdi+puretech konbinleri gelmeye başlar
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    dugers (syt dgr) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Karlı olalım ortak parça kullanalım diye iyice tekelleştiler. Birileri engel olmalı bu kadar büyük ortak yapılara. Piyasada küçük kendi halinde şirket kalmadı.
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    V4LKyR 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Stellantis nedir? İsme bak...
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    yc#1 (Yavuz Can) 4 gün ( Mesaj Silindi ) V4LKyR
    Bu ismin “yıldızlarla aydınlanmak” anlamına gelen Latince “stello” fiilinden geldiği açıklandı.
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    Kaiser75 (Freddie Krueger) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    fiat'tan eat şanzıman ve bluehdi+puretech konbinleri gelmeye başlar
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Kaiser75
    Motor kısmında zaten fiatın multijet ödüllü motorları gayet iyi. 2007 yılında üretilmiş 1.6 hacimli 120 bg ve 300nm torklu motoru şuanda bile ihtiyaçları karşılayacak düzeyde aslında. Benzinli kısmında da 1.4 litre 120 140 ve 150 bg lik turbolu üniteleri de başarılıydı. Vites konusunda son zamanlarda dct ve tam otomatiklerle belki toplanmaya başladı diyebilirim. yarı otomatik versiyonlu eski viteslerinde büyük bir kitle konfor sorunlarından bahsetti. Kalite ve çizgiler olarak bence peugeottan alacaklarını alırsa bir de eat şanzuman ile fiatın tadından yenmez diye düşünüyorum.
    2 Yanıt Yanıtla +10
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    cand. 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pejonun kalitesi ve tasarımı düşüşe geçmez inş fiatla
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