FCA ve PSA birleşmesinde sona doğru: Yönetim katından Stellantis'e onay çıktı

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Otomotiv dünyasında son yılların en büyük anlaşması olarak karşımıza çıkan Fiat Chrysler (FCA) ve PSA birleşmesinde önemli bir aşama daha tamamlandı.

Pandeminin birleşme sürecine zarar vermeye başlaması sebebiyle işleri hızlandıran otomotiv devleri birleşme için Avrupa Birliği'nin onayını almıştı. Kısa süre önce yapılan açıklamada FCA ve PSA'nın yönetim kurullarından da birleşme kararına yönelik olumlu karar çıktığı duyuruldu. Böylelikle ismi Stellantis olarak açıklanan ortaklığın önünde engel kalmamış oldu.

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Yapılan açıklamaya göre söz konusu birleşme sürecinin 16 Ocak itibariyle tamamlanmış olması planlanıyor. 52 milyar dolarlık birleşme ile dünyanın dördüncü büyük otomotiv üreticisi olarak doğacak Stellantis'in hisselerinin Milano, Paris ve New York piyasalarında iki hafta içinde işlem görmeye başlayacağı belirtildi. Stellantis'in yıllık otomobil üretim kapasitesi 8 milyon adet, yıllık toplam geliri ise 203 milyar dolar olarak açıklanıyor.

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Stellantis'in çatısı altında Fiat, Maserati, Jeep, Dodge, Peugeot, Citroen, Opel ve DS dahil toplamda 14 marka bulunacak. PSA CEO'su Carlos Tavares Stellantis'te de CEO'luk görevini üstlenecek. Stellantis'in yönetim kurulu başkanı ise FCA Yönetim Kurulu Başkanı John Elkann olacak. FCA CEO'su Mike Manley de birleşmeden sonra Stellantis'in Kuzey Amerika operasyonlarını yönetecek.

Stellantis yönetiminin önceliklerinden biri maliyetleri kısarak tasarruf etmek olacak. Fakat bu kapsamda herhangi bir fabrikanın kapatılması beklenmiyor. FCA bünyesindeki Lancia ve Chrysler gibi düşük satış hacmine sahip markaların geleceği ise şimdilik belirsiz.

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