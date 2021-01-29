Fear The Walking Dead 6. sezonun kalan bölümleri için yayın tarihi verildi

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Bir zamanların en popüler dizilerinden biri olan ancak son dönemlerde popülerliğini az da olsa kaybeden The Walking Dead dizisinin, yan hikayelerini anlatan yeni diziler çıktı bildiğiniz gibi. Bu dizilerden biri de Fear The Walking Dead.

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Geçtiğimiz saatlerde de Fear The Walking Dead'in yarıda bırakılan altıncı sezonu için tarih verildi. Normalde 2020 yılında başlayan altıncı sezon kasım ayında yayınlanan yedinci bölüm ile sezon arası vermişti. Şimdi ise sezonun ne zaman devam edeceği açıklandı.

Dizinin altıncı sezonu, sekizinci bölümü ile 11 Nisan'da tekrar ekranlara dönecek. Haftalık olarak yayınlanması planlanan dizinin sekizinci bölümünü Ian Goldberg ve Andrew Chambliss yöntecek. Sezonun ise toplamda 16 bölüm sürmesi planlanıyor.

Şu anda Fear The Walking Dead'in tüm sezonlarını Amazon Prime Video'da bulabilirsiniz.

https://screenrant.com/fear-walking-dead-season-6-return-date-april-2021/

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