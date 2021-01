Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor

Tam Boyutta Gör

Yüzüklerin Efendisi zamanında film sektöründe nasıl bir etki yarattıysa Game of Thrones dizisi de yıllar içerisinde dizi sektöründe aynı etkiyi yaratmıştı. Ancak son sezonlarında beklenileni verememesi ve özellikle son sezonunda hayranları bir hayli üzmesi sebebiyle birçok izleyici tepki gösterdi.

Her ne kadar tepki gösterilse de Game of Thrones'un ne kadar büyük bir kitleye ulaştığı ve büyük bir marka haline geldiği bir gerçek. Bu yüzden de hem Warner Bros hem de HBO bu marka ile ilgili daha fazla içerik çıkarmak istiyor. Şu anda geliştirilmekte olduğu bilinen iki farklı yapım bulunuyor ve iki farklı yapım için de plan yapılıyor. Yani önümüzdeki süreçte dört farklı Game of Thrones evreninde geçen yapım göreceğiz. Ancak geçtiğimiz saatlerde bunlara bir yenisi daha eklendi.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre HBO Max'te yayınlanması için yetişkinler için bir Game of Thrones animasyon dizisi geliştiriliyor. Ne yazık ki şu an için daha fikir aşamasındalar. Yani geçeceği dönem, konusu, seslendirmenler ve yayın tarihi gibi çoğu detay bilinmiyor. Şu an için bilinen tek şey serinin yaratıcısı George R.R. Martin, bu proje için HBO Max ile direkt olarak çalışacak.

Umuyoruz ki duyurulan bu beş farklı yapım ve daha sonrasında gelecek olanlar kaliteli yapımlar olur.

