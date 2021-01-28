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    Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor

    2010'lu yıllara damga vuran Game of Thrones dizisinin bir de animasyon dizisi geliyor. Şu anda fikir aşamasında olan yapımın HBO Max'te yayınlanması bekleniyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Game of Thrones'un animasyon dizisi geliyor
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    Yüzüklerin Efendisi zamanında film sektöründe nasıl bir etki yarattıysa Game of Thrones dizisi de yıllar içerisinde dizi sektöründe aynı etkiyi yaratmıştı. Ancak son sezonlarında beklenileni verememesi ve özellikle son sezonunda hayranları bir hayli üzmesi sebebiyle birçok izleyici tepki gösterdi.

    İlginizi Çekebilir Avatar HBO hâlâ Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984, HBO Max'in abone sayısını ikiye katladı"

    Her ne kadar tepki gösterilse de Game of Thrones'un ne kadar büyük bir kitleye ulaştığı ve büyük bir marka haline geldiği bir gerçek. Bu yüzden de hem Warner Bros hem de HBO bu marka ile ilgili daha fazla içerik çıkarmak istiyor. Şu anda geliştirilmekte olduğu bilinen iki farklı yapım bulunuyor ve iki farklı yapım için de plan yapılıyor. Yani önümüzdeki süreçte dört farklı Game of Thrones evreninde geçen yapım göreceğiz. Ancak geçtiğimiz saatlerde bunlara bir yenisi daha eklendi.

    The Hollywood Reporter'ın haberine göre HBO Max'te yayınlanması için yetişkinler için bir Game of Thrones animasyon dizisi geliştiriliyor. Ne yazık ki şu an için daha fikir aşamasındalar. Yani geçeceği dönem, konusu, seslendirmenler ve yayın tarihi gibi çoğu detay bilinmiyor. Şu an için bilinen tek şey serinin yaratıcısı George R.R. Martin, bu proje için HBO Max ile direkt olarak çalışacak. 

    Umuyoruz ki duyurulan bu beş farklı yapım ve daha sonrasında gelecek olanlar kaliteli yapımlar olur.



    https://screenrant.com/game-thrones-animated-show-hbo-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Umutcan 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yan dizilerle suyunu çıkarmak yerine asıl diziyi daha uzun ve kaliteli yapsalardı. Sezon başına bölüm sayısı azdı, üstüne son sezonları da bekleneni vermedi.
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    4 435 39 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ben demiştim, HBO için GoT, Rockstar ‘ın GTA’sına dönecek.
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    Moueson 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Senaryolar tükendi galiba sürekli game of thrones!
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    T Tieion Amastris 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Game of Thrones'a takılıp kaldılar yav. Birbiri ardına ne çok GOT projesi duyuruldu öyle.
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    E Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tavşanın suyunun suyu
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