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    Enola Holmes 3 için beklenen haber geldi

    Netflix'in popüler film serisi Enola Holmes, üçüncü filmle yoluna devam ediyor. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Enola Holmes 3'ten beklenen haber geldi.             
    Enola Holmes 3 Tam Boyutta Gör
    Enola Holmes serisinin her iki filmi de Netflix'in en çok izlenen filmleri arasında yer alıyor. Bu yüzden geçtiğimiz yıl Enola Holmes 3 resmi olarak duyurulduğunda, bu haber pek de şaşırtıcı olmamıştı. O günden sonra yeni haberlerini duymayı beklediğimiz Enola Holmes 3'ten beklenen haber bu hafta geldi. Filmin Birleşik Krallık'ta gerçekleşecek çekimlerine bu hafta başlandı.

    Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Millie Bobby Brown'ın başrolünü üstlendiği Enola Holmes serisi, Sherlock Holmes'un neredeyse onun kadar zeki olan kız kardeşine odaklanıyor. Sherlock gibi Enola da zekasını kullanarak çeşitli gizemleri çözüyor. Filmlerde Sherlock Holmes da boy gösteriyor ki ona da Henry Cavill hayat veriyor.

    Enola Holmes 3 ile Birlikte Yönetmen Değişikliğine Gidiliyor

    Millie Bobby Brown'ın Enola rolünde geri döndüğü Enola Holmes 3'te yönetmen değişiyor. Serinin ilk iki filmini yöneten Harry Bradbeer yerini Philip Barantini'ye bırakıyor. Boiling Point filmiyle çıkış yapan Barantini, Netflix'in en çok izlenen dizilerinden birine dönüşen Adolescence'ın yönetmeni olarak son dönemde adından epey söz ettirdi.

    Philip Barantini'nin yöneteceği Enola Holmes 3'ün ilk iki filmden daha karanlık, daha yetişkin işi olacağı söyleniyor. Barantini, bu filmi Enola Holmes serisinin Azkaban Tutsağı olarak tasarlıyor. Harry Potter serisinin üçüncü filmi olan Azkaban Tutsağı, ilk iki filmi daha çocukça olan Harry Potter serisini farklı bir boyuta taşımıştı. Şimdi Enola Holmes 3'ün de bu seri için aynısını yapması bekleniyor.

    Henüz resmi açıklama yapılmamış olsa da Enola Holmes 3'te Millie Bobby Brown'ın yanı sıra Henry Cavill, Louis Partridge ve Helena Bonham Carter'ın da önceki filmlerdeki rolleriyle geri döneceği düşünülüyor.

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    V
    vixx 2 gün önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 4 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

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