Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlandı

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Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital platformlardaki yatırımlarını sürdürüyor. Sosyal medyaya yönelik yatırımların ardından Fenerbahçe şimdi de mobil oyun çıkardı. Oyun, sadece Fenerbahçelilere değil herkese hitap ediyor.

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FuBo Rolls ismindeki oyun, Hi Games ve Moo Moo Games stüdyoları tarafından geliştirildi. Oyunda kanarya şeklindeki karakteri yönlendirerek zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bir bölümdeki tüm rakipleri saf dışı bırakınca sıradaki bölüme geçiyoruz. Rakiplerin üzerinde sarı-kırmızı, siyah-beyaz ve bordo-mavi formalar var. Oyun tek elle kolaylıkla oynanabiliyor.

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FuBo Rolls ücretsiz olarak App Store’da yayınlandı. Yakında Play Store'a geleceği söyleniyor. Oyundaki reklam gelirleriyle kulübünüze destek olabilirsiniz. Farklı tarzda yeni mobil oyunlar da geliştiriliyor.

Fubo Rolls FENER TV FENER TELEVIZYON HABER VE GORSEL YAYINCILIK ANONIM SIRKETI Oyunlar Ücretsiz 202.4 MB

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