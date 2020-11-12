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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlandı

    Fenerbahçe SK, ilk mobil oyununu yayınladı. Fubo Rolls ismindeki oyun ücretsiz olarak oynanabiliyor. Fenerbahçe başka mobil oyunlar da geliştiriyor.
    11 sa.
    1,7b
    18
    4
    Mobil Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Fenerbahçe'nin ilk mobil oyunu FuBo Rolls yayınlandı
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    Fenerbahçe Spor Kulübü, dijital platformlardaki yatırımlarını sürdürüyor. Sosyal medyaya yönelik yatırımların ardından Fenerbahçe şimdi de mobil oyun çıkardı. Oyun, sadece Fenerbahçelilere değil herkese hitap ediyor.

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    FuBo Rolls ismindeki oyun, Hi Games ve Moo Moo Games stüdyoları tarafından geliştirildi. Oyunda kanarya şeklindeki karakteri yönlendirerek zorlu bölümleri tamamlamaya çalışıyoruz. Bir bölümdeki tüm rakipleri saf dışı bırakınca sıradaki bölüme geçiyoruz. Rakiplerin üzerinde sarı-kırmızı, siyah-beyaz ve bordo-mavi formalar var. Oyun tek elle kolaylıkla oynanabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Mobil oyun Plague Inc'in, dünyayı salgından kurtarmaya çalıştığınız The Cure genişlemesi ücretsiz olarak yayınlandı"

    FuBo Rolls ücretsiz olarak App Store’da yayınlandı. Yakında Play Store'a geleceği söyleniyor. Oyundaki reklam gelirleriyle kulübünüze destek olabilirsiniz. Farklı tarzda yeni mobil oyunlar da geliştiriliyor.

    Fubo Rolls Fubo Rolls Fubo Rolls Fubo Rolls FENER TV FENER TELEVIZYON HABER VE GORSEL YAYINCILIK ANONIM SIRKETI Oyunlar Ücretsiz 202.4 MB



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ultra sonic 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nice greek game
    Yanıtla +8
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    bshaar387 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    Angry taraftars da istiyoruz
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    veteriner69 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bir de utanmadan 202 MB boyunda oyun!
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    ozakin70 (Pickle Rick) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Dünyanın en saçma oyunları arasına girer
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    ultra sonic 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    nice greek game
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