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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rus üretici UAZ'ın Patriot 4x4 modeli logo değiştirerek ABD pazarına giriş yaptı

    4x4 araçlarıyla tanınan Rus üretici UAZ'ın Patriot isimli SUV modeli Bremach Taos ismiyle ABD pazarına giriş yaptı. Pickup versiyonu da yakında Bremach Brio ismiyle satışa sunulacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Rus üretici UAZ'ın Patriot 4x4 modeli logo değiştirerek ABD pazarına giriş yaptı
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    Rus otomotiv üreticisi UAZ, ürün gamındaki bazı arazi araçlarını ABD pazarında satmak için Bremach Inc. ile anlaştı.

    Söz konusu iş birliği kapsamında ülkeye giriş yapan ilk model olan UAZ Patriot burada Bremach Taos adını aldı. Ön siparişe açılan modelin başlangıç fiyatı 26.405 dolar olarak açıklandı. Karşılaştırmak gerekirse Jeep Wrangler'ın ABD'deki fiyatı 28.315 dolardan başlıyor. Bu durum Bremach Taos'un satışını zorlaştırabilir. Öte yandan Volkswagen de geçtiğimiz aylarda ABD pazarına yönelik Taos isimli yeni bir SUV model duyurmuştu.

    Bremach Taos'un standart özellikleri arasında 18 inç Sahara alaşım jantlar, ön ve arka park sensörleri, geri görüş kamerası, 7 inç dokunmatik ekrana sahip bilgi-eğlence sistemi, LTE/Wi-Fi modem, ısıtmalı ön ve arka koltuklar, ısıtmalı ön cam ve yan aynalar, soğutuculu torpido gözü ve uzaktan motor çalıştırma gibi donanımlar bulunuyor.

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    Rus üretici UAZ'ın Patriot 4x4 modeli logo değiştirerek ABD pazarına giriş yaptı
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    Bremach'in sayfasında "premium 4x4" olarak tanımlanan Taos'un kaputu altında 2.7 litre dört silindirli benzinli ünite bulunuyor. 150 beygir güç üreten motor, gücünü 6 ileri otomatik şanzıman ve iki hızlı transfer kutusu vasıtasıyla dört tekerleğe birden iletiyor. Manuel şanzıman ise opsiyon olarak sunuluyor.

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    Açıklanan verilere göre yerden yüksekliği 210 mm olan Bremach Taos 500 mm derinlikteki sudan geçebiliyor. Yaklaşma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 35 ve 30 derece olan Taos'a ekstra ücret karşılığında yükseltme kiti, şnorkel ve vinç gibi offroad aksesuarları da eklenebliyor.

    Bremach ayrıca UAZ Patriot'un pickup versiyonunu da ABD pazarına getirecek. Brio olarak adlandırılacağı belirtilen modelin son homologasyon süreci içerisinde olduğu ifade edildi. Bremach Brio'nun başlangıç fiyatı da 27.882 dolar olacak.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    8 saat önce
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