Ferrari Luce fiyaskosu sonrası kritik ayrılık: 16 yıllık pazarlama şefi şirketten ayrılıyor

Ferrari, yaklaşık 16 yıldır şirketin pazarlama ve ticari operasyonlarından sorumlu yöneticisi olan Enrico Galliera'nın görevinden ayrılacağınıaçıkladı. Galliera'nın yerine 1 Temmuz itibarıyla BMW İtalya'nın eski yöneticisi Massimiliano Di Silvestre getirilecek. Yeni yönetici doğrudan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'ya bağlı olarak çalışacak.
Başta da belirttiğimiz gibi tabii ki Galliera'nın ayrılığı doğru Ferrari Luce'ye bağlanmıyor. Ancak Luce'nin çıkışından sadece birkaç hafta sonra böyle bir ayrılık haberinin gelmesi, hâliyle o fiyaskoya bağlanıyor. Ferrari ise Galliera'nın ayrılığı ile bu tartışmalar arasında herhangi bir bağ olmadığını vurguluyor. Şirkete göre Galliera görevden ayrılma kararını aylar önce aldı ve Luce'un lansman sürecinin tamamlanması için görevine devam etmeyi kabul etti.
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Galliera'nın yerine Massimiliano Di Silvestre'nin getirilmesi Ferrari adına dikkat çekici bir değişiklik. Zira Ferrari, üst düzey ticari yöneticilerini çoğunlukla şirket içinden yetiştirirken, bu kez yaklaşık 20 yıllık premium otomobil deneyimine sahip bir BMW yöneticisini tercih etti. Di Silvestre, 2019'dan bu yana BMW İtalya'nın başında bulunuyordu.
Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'ın kurduğu LoveFrom tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Luce, Ferrari'nin bugüne kadarki tasarım çizgisinden belirgin şekilde ayrılıyor. Özellikle dört kapılı gövde yapısı ve alışılmış Ferrari tasarım anlayışından uzak görünümü, aracı diğer Ferrari'lerden apayrı bir yerde konumlandırıyor.
Luce sadece sosyal medyada alay konusu olmakla kalmadı, şirkete finansal olarak da zarar verdi. Tanıtımın ardından Ferrari hisseleri tek işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Bu yüzden önümüzdeki dönemde itibarını düzeltmesi, Ferrari'nin geleceği için de büyük önem taşıyor. Yeni pazarlama şefi Massimiliano Di Silvestre'yi bekleyen en zorlu görev de muhtemelen bu olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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