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    Ferrari Luce fiyaskosu sonrası kritik ayrılık: 16 yıllık pazarlama şefi şirketten ayrılıyor

    Ferrari, ilk elektrikli modeli Luce'un tartışmalı lansmanının ardından önemli bir yönetim değişikliğine gitti. 16 yıllık pazarlama şefi görevini bırakırken, yerine BMW'den bir isim getirildi.

    Ferrari Luce fiyaskosu sonrası kritik ayrılık duyuruldu Tam Boyutta Gör
    Ferrari'nin yıllardır üzerinde çalıştığı ilk elektrikli modeli Ferrari Luce, şirket tarihinin en kritik projelerinden biri olarak görülüyordu. Ancak geçtiğimiz ay tanıtılan Luce, beklenen heyecanı yaratmak yerine adeta alay konusu oldu. Hatta eski Ferrari CEO'su Luca di Montezemolo bile Luce'nin çirkinliğinden dem vurarak bu eleştirilere hak verdi. Luce'nin fiyaskoya dönüşen bu lansmanından mıdır bilinmez ama şimdi Ferrari'de manidar bir değişim yaşanıyor.

    Ferrari, yaklaşık 16 yıldır şirketin pazarlama ve ticari operasyonlarından sorumlu yöneticisi olan Enrico Galliera'nın görevinden ayrılacağınıaçıkladı. Galliera'nın yerine 1 Temmuz itibarıyla BMW İtalya'nın eski yöneticisi Massimiliano Di Silvestre getirilecek. Yeni yönetici doğrudan Ferrari CEO'su Benedetto Vigna'ya bağlı olarak çalışacak.

    Başta da belirttiğimiz gibi tabii ki Galliera'nın ayrılığı doğru Ferrari Luce'ye bağlanmıyor. Ancak Luce'nin çıkışından sadece birkaç hafta sonra böyle bir ayrılık haberinin gelmesi, hâliyle o fiyaskoya bağlanıyor. Ferrari ise Galliera'nın ayrılığı ile bu tartışmalar arasında herhangi bir bağ olmadığını vurguluyor. Şirkete göre Galliera görevden ayrılma kararını aylar önce aldı ve Luce'un lansman sürecinin tamamlanması için görevine devam etmeyi kabul etti.

    Ferrari Bu Kez Dışarıdan Bir İsmi Yönetime Getirdi

    Galliera'nın yerine Massimiliano Di Silvestre'nin getirilmesi Ferrari adına dikkat çekici bir değişiklik. Zira Ferrari, üst düzey ticari yöneticilerini çoğunlukla şirket içinden yetiştirirken, bu kez yaklaşık 20 yıllık premium otomobil deneyimine sahip bir BMW yöneticisini tercih etti. Di Silvestre, 2019'dan bu yana BMW İtalya'nın başında bulunuyordu.

    Apple'ın eski tasarım şefi Jony Ive'ın kurduğu LoveFrom tasarım stüdyosu tarafından tasarlanan Luce, Ferrari'nin bugüne kadarki tasarım çizgisinden belirgin şekilde ayrılıyor. Özellikle dört kapılı gövde yapısı ve alışılmış Ferrari tasarım anlayışından uzak görünümü, aracı diğer Ferrari'lerden apayrı bir yerde konumlandırıyor. 

    Luce sadece sosyal medyada alay konusu olmakla kalmadı, şirkete finansal olarak da zarar verdi. Tanıtımın ardından Ferrari hisseleri tek işlem gününde yüzde 8'in üzerinde değer kaybetti. Bu yüzden önümüzdeki dönemde itibarını düzeltmesi, Ferrari'nin geleceği için de büyük önem taşıyor. Yeni pazarlama şefi Massimiliano Di Silvestre'yi bekleyen en zorlu görev de muhtemelen bu olacak.

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    enreka_tr 1 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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