2023 Ferrari Purosangue crossover tanıtıldı: Dört kapı, dört koltuk, V12 motor

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Lüks ve performanslı SUV/Crossover rekabetinde artık Ferrari de var. Uzun süren geliştirme süreci sonrası tarihindeki ilk crossover modeli olan Ferrari Purosangue'yi görücüye çıkaran İtalyan marka bu konuda biraz geç kalmış olsa da oldukça başarılı bir çalışma ortaya koymuş gibi görünüyor.

2023 Ferrari Purosangue, özellikleriyle neler sunuyor?

Markanın yakışıklı Roma modelinden esintiler taşıyan tasarımıyla dikkat çeken 2023 Ferrari Purosangue, geriye doğru açılan arka kapılarıyla dikkat çekiyor. 79 derece açılan arka kapılar arkadaki yolcuların giriş-çıkışını kolaylaştırıyor. Rakipleri daha çok SUV gövde tipine kayarken, Purosangue sportif bir crossover olarak 1589 mm yüksekliğe sahip. Bu da özellikle arka taraftaki baş mesafesi konusunda biraz sorun yaratabilecek olsa da daha dinamik bir görüntü ortaya koymuş. Ayrıca bu sayede karbon fiberden yapılan tavan panelinin de yardımıyla daha alçak bir ağırlık merkezi elde edilmiş.

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2023 Ferrari Purosangue'nin 4973 mm uzunluğa sahip gövdesindeki tasarım detayları güzel veya değil tartışılır. Ancak kabuğun altındaki güç gerçekten kayda değer. Öyle ki doğrudan 6.5 litre V12 atmosferik motorla tanıtılan crossover tam 715 hp güç ve 716 Nm tork sunuyor. Söz konusu motor, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 8 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor. Bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 3.3 saniyede tamamlayacak araç son hız olarak da 310 km/s'i görecek. Aracın ön-arka ağırlık dağılımı ise 49:51 olarak açıklandı.

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Tekerleklere güç veren motorun yanı sıra 2023 Ferrari Purosangue'nin yenilikçi süspansiyon sistemi de öne çıkıyor. Sürüş kalitesini ve yol tutuşu en üst düzeye çıkarmak için Multimatic ile çalışan İtalyan üretici, Kanadalı firmanın True Active Spool Valve (TASV) adı verilen teknolojisini kullanan bir aktif süspansiyon sistemi geliştirmiş. Amortisörlerin hareketini kontrol etmek için dört tane 48 voltluk aktüatörün kullanıldığı bu sistem, bu tür lüks modellerde yaygın olarak kullanılan viraj denge çubuklarına sahip olmadığı için bu aktüatörler birlikte uyum içerisinde çalışarak yalpa kontrolü sağlıyor. Oldukça hızlı yapılan ayarlamalar hem tekerleğin hareketini hem de yerden yüksekliği yönetiyor. Örneğin viraj dönerken aracın yüksekliği 10 mm kadar azaltılıyor.

2023 Ferrari Purosangue'nin fiyatı henüz açıklanmadı fakat tahmninler 400 bin dolara yakın olacağını ortaya koyuyor. Bu da lüks crossover'ı sadece güç olarak değil fiyat olarak da rakiplerinin oldukça üzerinde konumlandırıyor.

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Ferrari'nin ilk SUV modeli Purosangue'nin tasarımı ve özellikleri