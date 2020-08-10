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    Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu

    Önümüzdeki dört yıllık süreçte üç yeni modelle karşımıza çıkacak Ioniq markasının yalnızca elektrik motorlu araçlardan sorumlu olacağı açıklandı. İlk model bir crossover olacak ve 2021'de çıkacak.
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu
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    Son yıllarda köklü üreticilerin elektrikli araç geliştirmeye odaklanan alt markalar oluşturduğuna sıkça şahit oluyoruz. Hyundai de bu doğrultuda Ioniq isimli yeni alt markasını duyurdu.

    Yeni Ioniq markası, yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca elektrikli araçların geliştirilmesinden sorumlu olacak. Hyundai, yeni markası aracılığıyla önümüzdeki dört yıl içerisinde özel olarak elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş üç yeni model karşımıza çıkaracak. İlerleyen yıllarda başka modeller de gelecek.

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    Yeni marka dahilinde geliştirilecek ilk üç modelin isimleri Ioniq 5,6 ve 7 olarak açıklandı. Görüldüğü üzere Koreli marka, yeni modellerine farklı isimler vermek yerine numaralandırmayı tercih etmiş. Bu strateji kapsamında çift sayıların sedan modellere, tek sayıların ise SUV’lere verileceği açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Yerli üretim elektrikli ekskavatör HICON 7W görücüye çıktı"

    Ioniq markasının geliştireceği ilk model olan Ioniq 5, günümüzde otomotiv dünyasının göz bebeği haline gelen crossover’ların yeni bir üyesi olarak karşımıza çıkacak. Söz konusu model, geçen yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Hyundai 45 EV Concept’i baz alacak ve 2021 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek.

    İkinci model olan Ioniq 6 ise sedan gövde tipinde gelecek ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prophecy konseptini baz alacak. Bu modelin de 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2024 yılında çıkışını yapacağı açıklanan Ioniq 7 hakkında şimdilik pek bir bilgi yok ama bu modelin de büyük bir SUV olacağını biliyoruz.

    Tüm Ioniq modelleri şirketin Electric Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek ve hızlı şarj desteğine sahip olacak. Hyundai’nin açıklamasına göre bu yeni platform, araçların kabinini akıllı yaşam alanına çevirecek. Ayrıca tüm Ioniq modellerinde geçmiş ile geleceği bir araya getiren ortak bir tasarım dili kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Şu elektrikli arabalar hızlı çıksada küresel ısınmayı biraz yavaşlatsa . Çünkü havalar baya ısınmaya başladı artık rekorlar kırılıyor.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    brscnk17 1 hf. gowlet
    Model ismini marka yapmışlar hocam. Hyundai Ioniq modeli vardı. Şimdi yeni elektrikli modelleri Ioniq 5,6, 7 şeklinde sıralayacaklar.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    White Water 1 hf.
    Hyundai kendi adından o kadar korkuyor ki başarılı olmasını istediği her yeni yatırımı yeni bir markayla çıkarıyor. Bkz: Genesis, Ioniq, NLine...


    Son yıllarda güzel araçlar çıkarıyor ancak hangi aracını görsem bu şu markanın şu modeline benziyor. Özgün bir tasarım diline asla sahip olamayacak galiba.
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    oquzdag (oğuz dağdelen) 1 hf.
    İoniq çok tutulmuş olsa gerek ki, serisi yapılmış... tr yi baz alamamak gerek.
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    rifatbalci 1 hf.
    bizim ülkeye gelseydi bizde alırdık . Bize gelene kadar da yıllar geçer
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    sissil (Orhan ) 1 hf.
    İçten yanmalı motor ölmez hele dizel hiç ölmez. bio dizel diye birşey var ama ne hikmetse hiçbir firma bulaşmıyor. işlerine gelmiyor.
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    merakliarastirmaci 1 hf. yeni yorumcu
    benim arkadaş elektrikli araçları çok araştırıyor beni de merak saldı. hiç aklımda yoktu halbuki. herhangi bir elektrikli araç kullanan deneyen bilen varsa bilgilendirebilir mi düşünceleri neler? bakıyorum ama çok uzağım konuya https://www.arabam.com/blog/haberler/2020de-en-cok-tercih-edilen-elektrikli-araclar/
    2 Yanıt Yanıtla
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    TIGERSHARK 1 hf. merakliarastirmaci
    Şu i3 kadar kötü elektrikli araba yok piyasada. Chevy bolt ev var iken elektrikli diye para vermem buna
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    hasancann33 1 hf. yeni yorumcu merakliarastirmaci
    0'dan 100'e diğer arabalara nazaran daha çabuk çıkıyor ama en yüksek hız konusunda daha birkaç fırın ekmek yemesi lazım yine de o sessiz çalışma mest ediyor beni
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    gowlet 1 hf.
    Ioniq yok muydu zaten?
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    Elektrikliarabasever 1 hf. gowlet
    Vardıda Benzinli modellerin elektrikli halini sunuyordu şimdi tamamen ev model çıkaracak yeni platformda
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    brscnk17 1 hf. gowlet
    Model ismini marka yapmışlar hocam. Hyundai Ioniq modeli vardı. Şimdi yeni elektrikli modelleri Ioniq 5,6, 7 şeklinde sıralayacaklar.
    Yanıtla +4
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    231407 (Barış Özdemir) 1 hf. en beğenilen
    Şu elektrikli arabalar hızlı çıksada küresel ısınmayı biraz yavaşlatsa . Çünkü havalar baya ısınmaya başladı artık rekorlar kırılıyor.
    3 Yanıt Yanıtla +7
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    th9 1 hf. yeni yorumcu 231407
    tr de ulaşılabilir olsa çoğu kişinin alıcağını düşünüyorum,tesla cybertruck bile ülkemizde ilgi görcek gibi geliyor.
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    yc#1 (Yavuz Can) 1 hf. 231407
    Kömür ve doğalgaz santrallerinin enerji üretiminde payı azalması, yenilebilir kaynakların artması gerekiyor.
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    ahmtıl (ahmet yıldırım) 1 hf. 231407
    aslında yapılan araştırmalara göre elektrikli araçlar normal araçlara göre daha fazla çevreyi kirletiyor.tüketilen elektrik için santrallerin daha fazla elektrik üretmesi gerekiyor bu daha fazla kömür demek , kullanılan pilin halen geri dönüşümü yok ..ömrü biten piller çöpe gidiyor..
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