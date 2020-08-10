Hyundai, yeni alt markası Ioniq'i duyurdu

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Son yıllarda köklü üreticilerin elektrikli araç geliştirmeye odaklanan alt markalar oluşturduğuna sıkça şahit oluyoruz. Hyundai de bu doğrultuda Ioniq isimli yeni alt markasını duyurdu.

Yeni Ioniq markası, yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca elektrikli araçların geliştirilmesinden sorumlu olacak. Hyundai, yeni markası aracılığıyla önümüzdeki dört yıl içerisinde özel olarak elektrikli araç platformu üzerine inşa edilmiş üç yeni model karşımıza çıkaracak. İlerleyen yıllarda başka modeller de gelecek.

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Yeni marka dahilinde geliştirilecek ilk üç modelin isimleri Ioniq 5,6 ve 7 olarak açıklandı. Görüldüğü üzere Koreli marka, yeni modellerine farklı isimler vermek yerine numaralandırmayı tercih etmiş. Bu strateji kapsamında çift sayıların sedan modellere, tek sayıların ise SUV’lere verileceği açıklandı.

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Ioniq markasının geliştireceği ilk model olan Ioniq 5, günümüzde otomotiv dünyasının göz bebeği haline gelen crossover’ların yeni bir üyesi olarak karşımıza çıkacak. Söz konusu model, geçen yıl Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Hyundai 45 EV Concept’i baz alacak ve 2021 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek.

İkinci model olan Ioniq 6 ise sedan gövde tipinde gelecek ve tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Prophecy konseptini baz alacak. Bu modelin de 2022 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. 2024 yılında çıkışını yapacağı açıklanan Ioniq 7 hakkında şimdilik pek bir bilgi yok ama bu modelin de büyük bir SUV olacağını biliyoruz.

Tüm Ioniq modelleri şirketin Electric Global Modular Platform (E-GMP) adını verdiği yeni nesil bir platform üzerine inşa edilecek ve hızlı şarj desteğine sahip olacak. Hyundai’nin açıklamasına göre bu yeni platform, araçların kabinini akıllı yaşam alanına çevirecek. Ayrıca tüm Ioniq modellerinde geçmiş ile geleceği bir araya getiren ortak bir tasarım dili kullanılacağı da gelen bilgiler arasında.

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