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    Araştırmalara göre kahve tüketimi aritmi riskini azaltıyor

    University of California in San Francisco kurumunda görev alan Eun-Jeong Kim önderliğindeki araştırma ekibi kahve tüketimi ile aritmi riskini araştırmak amacıyla 357.022 kişinin verilerini inceledi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji editörü
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    Heart Rhythm Society grubunun 2020 yılı online buluşmasında sunulan yeni araştırmaya göre günlük düzenli kahve tüketimi aritmi riskini anlamlı ölçüde azaltıyor.

    University of California in San Francisco kurumunda görev alan tıp doktoru Eun-Jeong Kim önderliğine bir araya gelen araştırma ekibi kahve tüketimi ile aritmi riskini araştırmak amacıyla Biobank adlı veri bankasında bulunan 357.022 kişinin verilerini inceledi.

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    Biobank veri bankası

    Verileri inceleyen araştırma ekibi yaklaşık 5 yılı aşan süreç içerisinde 8,149 hastanın aritmi tanısı aldığını ve kahve tüketen bireylerin kahve tüketmeyen bireylere oranla aritmi açısından daha düşük risk grubunda bulunduğunu tespit etti.

    Ayrıca Bkz. "Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"

    Ayrıca günlük tüketilen kahve miktarı arttıkça aritmi ( prematür ventriküler kontraksiyon hariç ) risklerinin azaldığı tespit edildi.

    Yeni araştırma HRSOnline platformunda yayımlandı.



    https://www.hrsonline.org/news/press-releases/frequent-coffee-consumption-associated-lower-incidence-arrhythmias Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    caneu 26 dk. yeni yorumcu
    Buna benzer haberleri her gün görebilirsiniz. Modern tip cok yeni bir alan. Insan vücudunu daha yeni yeni yakindan taniyoruz.

    1930larda da sigara sagliga yararli bir sey olarak kabul ediliyordu. Bakiniz asagidaki reklam :) Sonradan anlasildi nasil bir zehir oldugu. Kahve icin aynisi olur demiyorum ancak aynisi olmasi beni sasirtmazdi :)


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    Paetzold (R S) 26 dk.
    Önceden çok kahve içmezdim fakat bu sıralar günde bir fincan Türk kahvesi sardı.
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    0LDB0Y (Emre Emre) 3 sa.
    18 yaşından 24 yaşına kadar devamlı kafein içeren gıdalar tükettim, Migren Depresyon Dikkat dağınıklığı Halsizlik uykusuzluk eklem ağrıları inatçı enfeksyonlar ile uğraştım Kahve Kola Çikolata Enerji içecekleri kısaca kafein içeren herşeyi kestim Ve hepsi 2-3 ay içinde tamamen düzeldi. hiçbir araştırma beni kafeinin faydalı olduğuna ikna edemez
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 sa. 0LDB0Y
    Her şey zehir olabilir önemli olan dozudur.

    Kahveyi abartmazsan faydaları olduğuna inanıyorum ben.
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    ProsesMuhendisi (A B) 2 sa. 0LDB0Y
    Hocam sen zararlı ne varsa tüketmişsin. Kahveyi de bunların içine katmışsın. Günde en fazla 2 fincan şekersiz Türk kahvesi iyidir, daha fazlası zararlı.
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    alaz1903 (KıvAnÇ ) 4 sa.
    Yaşlılardan duyduğumuz "Ben içmeyim çarpıntı yapıyor." lafı kuruntudan ibaret miymiş bu durumda?
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    IceRulez (Osman R.F) 3 sa. alaz1903
    Komşumuzdan örnek vereceğim. Biri 64 yaşında diğeri 61. 61 yaşındaki komşumuz 1 dilim bile baklava yiyemiyor gözleri kararıyor vb. 64 yaşındaki ise tatlı ne ikram etsen yiyor kahve vs sorun bile değil.

    Ben genetik olduğunu düşünüyorum. İkisindede şeker vb yok
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