Araştırmalara göre kahve tüketimi aritmi riskini azaltıyor

Heart Rhythm Society grubunun 2020 yılı online buluşmasında sunulan yeni araştırmaya göre günlük düzenli kahve tüketimi aritmi riskini anlamlı ölçüde azaltıyor.

University of California in San Francisco kurumunda görev alan tıp doktoru Eun-Jeong Kim önderliğine bir araya gelen araştırma ekibi kahve tüketimi ile aritmi riskini araştırmak amacıyla Biobank adlı veri bankasında bulunan 357.022 kişinin verilerini inceledi.

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Verileri inceleyen araştırma ekibi yaklaşık 5 yılı aşan süreç içerisinde 8,149 hastanın aritmi tanısı aldığını ve kahve tüketen bireylerin kahve tüketmeyen bireylere oranla aritmi açısından daha düşük risk grubunda bulunduğunu tespit etti.

Ayrıca Bkz. "Kafeinsiz kahve nasıl elde edilir ?"

Ayrıca günlük tüketilen kahve miktarı arttıkça aritmi ( prematür ventriküler kontraksiyon hariç ) risklerinin azaldığı tespit edildi.

Yeni araştırma HRSOnline platformunda yayımlandı.

https://www.hrsonline.org/news/press-releases/frequent-coffee-consumption-associated-lower-incidence-arrhythmias

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