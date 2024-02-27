Fiat'ın bağlanabilirlik uygulaması Connect, yeni fonksiyonlarla zenginleştiriliyor

Tofaş, 2018 yılında AR-GE merkezi tarafından devreye alınan bağlantılı araç teknolojisi Fiat Connect'i kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak güncellemelerle iyileştirmeye devam ediyor. Bugün düzenlenen basın toplantısında açıklanan verilere göre, geçen senenin ortasında Egea'da standart hale getirilen Connect, Türkiye'de şu an 100 bine yakın araç tarafından kullanılıyor.

Hayat kurtaran özellikler

Tam Boyutta Gör Fiat Connect ile ilgili son bilgileri aktaran Tofaş Mobilite Çözümleri Direktörü Hasan ERDOĞAN, sundukları teknolojinin hayat kurtaran ve hayatı kolaylaştıran yönlerini vurguladı. Buna göre, Fiat Connect kullanıcıları, olası bir kaza durumunda 7/24 çalışan Müşteri İlgi Merkezi tarafından anında aranıyor ve gerekli durumlarda kazanın gerçekleştiği noktaya ambulans yönlendirmesi yapılabiliyor.

Ayrıca, karayollarından alınan veriler ışığında kullanıcılarla paylaşılan "Kaza Kara Nokta Bildirimi" de bir diğer hayat kurtaran özellik olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar, kaza gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu noktalardan birine yaklaştığı zaman bir kalp atışı sesini andıran bir bildirimle kendilerine "dikkatli ol" mesajı veriliyor.

Hayatı kolaylaştıran özellikler

Fiat Connect'in hayatı kolaylaştıran özellikleri arasında ise uzaktan kapı açma ve kapatma, araç sağlığı bilgisi, park lokasyon bilgisi ve çekilme bildirimi gibi fonksiyonlar öne çıkıyor. Çekilme bildirimi, park halindeki aracınızın çekilmesi durumunda size bildirim gönderiyor ve nereye götürüldüğüne ilişkin konum da paylaşıyor. Bunların dışında, hız sınırlaması ve aracın valeye verilmesi gibi durumlarda bildirim almanızı sağlayan mesafe uyarısı da dikkat çekiyor.

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Özellikle pandemiyle birlikte sıklıkla tercih edilen temassız ödeme işlemi, Opet istasyonlarında akaryakıt ödemesi yapmak isteyen Fiat Connect kullanıcıları tarafından tercih edilebiliyor. Yakınlardaki akaryakıt istasyonları, İstanbul'daki İspark lokasyonları ve diğer büyük illerdeki otoparkların konumları da ihtiyaç duyulması halinde mobil uygulamanın "yakınımdakiler" sekmesinde görülebiliyor.

2023 yılında gelen yenilikler

Tam Boyutta Gör 2023 yılında Connect'e erişilebilecek kanallar çoğaltıldı. Android Auto özelliği sayesinde yakıt bilgisi, sürüş skoru, akü durumu ve bakıma kalan kilometre gibi uygulamaya özel bilgiler aracın multimedya ekranında da görülebiliyor. Apple CarPlay desteği henüz yok ancak sisteme dahil etmek için çalışmalar sürüyor. Ayrıca, Connect'i kullanan araç sahiplerinin yüzde 70'inin Android ekosistemini kullandığına ilişkin bir bilgi de paylaşıldı.

Geçen yıl yapılan yeniliklerden biri de Connect'in giyilebilir teknolojilerin en yaygın olanı akıllı saatler ile buluşturulması oldu. Müşteriler, Apple Watch ve Android akıllı saatlerden de Fiat Connect özelliklerine erişebiliyor.

Akıllı Servis sistemi

Toplantıda dikkat çeken bir diğer başlık da Fiat Connect teknolojisi üzerine inşa edilen Akıllı Servis sistemi. Egea sahiplerine özel hayata geçirilen bu hizmet ile iki yıl boyunca kilometre bazlı sabit fiyatlandırma ve aylık ödeme yöntemiyle tam kapsamlı yetkili servis hizmeti alınabiliyor. Akıllı servis aboneleri, her 100 kilometrede 89 TL ödüyor. Akıllı servise abone olmak için aracınızın 100 bin kilometreyi geçmemiş olması gerekiyor.

Akıllı Servis; Periyodik bakımlar, aşınma parçaları, balata, debriyaj vb. değişmesi gereken garanti kapsamındaki mekanik işlemlerin tamamında kullanılabiliyor. Ayrıca, yapay zeka sayesinde araçta meydana gelebilecek olası bir arıza için de kullanıcıya önden uyarı verilebiliyor. Sistem tahminlemesi yüzde 93 oranında doğru bir yönlendirmeyle çalışıyor.

Connect Kasko

Sistem içinde 2020 yılında uygulanmaya başlanan Connect Kasko da bulunuyor. Araçtan alınan (sigorta şirketlerinin ilgilendiren) veriler, iş ortağımı olan sigorta şirketleri ile paylaşılıyor. Bunun karşılığında Connect Kasko'yu tercih eden müşterilere ilk poliçede yüzde 10 indirim sunuluyor. Ondan sonra bir yıl boyunca sürüş puanı devreye giriyor. Sürüş puanına göre bir sonraki poliçede de belli oranlarda indirim yapılabiliyor.

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Fiat Connect uygulaması müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor