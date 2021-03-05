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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar

    Fiat Professional, Doblo, Fiorino veya Pratico sahibi olmak isteyenleri mart kampanyasıyla karşılıyor. Bu üç modelde sıfır faizli kredi desteğine ek olarak LPG'li Fiorino'da nakit indirimi mevcut.
    05 Mart 2021, 12:00 (3 gün)
    22,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar
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    Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sunuyor.

    Tofaş açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 bin TL'ye 12 ay vadeli 'sıfır faizli' kredi de kullanılabiliyor.

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    Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu 'Eko'ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi sunuluyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri"

    Dizel seviyesindeki yakıt tüketimiyle öne çıkan Fiorino Eko, Tofaş fabrikasında özel olarak tasarlanmış 'Eko Butonu' sayesinde benzinden LPG'ye geçerek yakıt tasarrufunu artırıyor.

    Pop, Safeline ve Premio donanım seçenekleriyle tercih edilebilen Fiorino Eko, ay sonuna dek 109 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 140 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 senedir aynı kasa insan bi değiştirir ya
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    L LINEBACKER 3 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Kasayı da geç o motorun hali nedir ya ilkel ilk üretilen içten yanma motoru gibi benzin tüketimine bak 11 litre şaka gibi. Körüklü belediye otobüsüyle yakıt sarfiyatı aynı olacak utanmasalar.
    Kasayı da geç o motorun hali nedir ya ilkel ilk üretilen içten yanma motoru gibi benzin tüketimine bak 11 litre şaka gibi. Körüklü belediye otobüsüyle yakıt sar...
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    Yanıtla +7
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiorino ve Doblo'nun tutulma sebebi 1 ton yük ile yokuşlarda veya düzlükte tıkanmadan çok iyi gitme sebebiydi. Şimdi LPG kepazeliği ile bu aracı kim alır, 1 ton malı atmosferik 4500 devir ve üzerinde sadece 150nm ve altı torklu bir araç nasıl çeker, gerçekten komik olmuş.
    Yanıtla +1
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    34sem 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Faizler yükselince satışlar düşmeye başladı. Satiomiyorki kapanya yapiliyor
    Yanıtla +1
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    R Ray Kurzweil 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiat kadar hayatımda konforsuz bir araca binmedim. Kullanması insanı resmen yoruyor.
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    D DH Misafiri 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Zamanla 5000 peşin gerisi taksitle verdiniz şimdi aynı araba fiyat 130000 tl.ne değişti arada fazla bir zamanda geçmedi bence vergi ve bayi kârları çok yüksek alım gücü hergün düşüyor bu iş yürümez
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    khytr89 (Hakan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Fiat fiorino lpg nin ne kadar yaktığını merak ettim siteye girdim;

    Başlangıç fiyatı ?114.100

    Eee hani 109 bin tl di
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    C cand. 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    10 senedir aynı kasa insan bi değiştirir ya
    3 Yanıt Yanıtla +10
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    A AntiFANBOY (Mehmet Özülkü) 3 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Haklısınız ama günümüzde insanların ana kriteri "ucuz sıfır araç almak" 109.000 TL'ye sıfır hafif ticari yok piyasada bundan başka. Klişe olcak ama ne kadar ekmek o kadar köfte. Bu araç 150.000 olsa o zaman derdim fiyat delirmiş 10 yıllık kasayı bu fiyata satıyor diye ama 109.000 TL'ye normal.
    Yanıtla +3
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    L LINEBACKER 3 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Kasayı da geç o motorun hali nedir ya ilkel ilk üretilen içten yanma motoru gibi benzin tüketimine bak 11 litre şaka gibi. Körüklü belediye otobüsüyle yakıt sarfiyatı aynı olacak utanmasalar.
    Yanıtla +7
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    lojistisyen 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Fiorino 2007'den beri aynı kasa.

    14. yılına girdi araba, inanılmaz gerçekten
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