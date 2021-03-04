Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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2018 yılında Mission E Cross Turismo konseptiyle ön gösterimi yapılan 2021 Porsche Taycan Crosss Turismo bugün resmi olarak tanıtıldı. Cross Turismo, elektrikli spor sedan Taycan'ın offroad versiyonu olarak karşınızda.

Tasarım olarak baktığımızda 2021 Porsche Taycan Cross Turismo'nun büyük oranda konsept ile benzer olduğunu görüyoruz. Söz konusu otomobil, Porsche tasarımcılarının "flyline" olarak adlandırdığı geriye doğru eğimli tavanıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ön-arka tampon ve marşpiyellerdeki mat gri koruma plakaları, siyah plastik eklentiler ve tavan rayları da yeni Taycan Cross Turismo'yu farklı kılan detaylardan.

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Yeni Taycan Cross Turismo, sportif sedanın performansını ekstra fonksiyonellikle birleştiriyor. Farklı gövde yapısı sayesinde arkadaki yolcular için daha fazla baş mesafesi sunan modelin bagaj hacmi de arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1212 litreye kadar yükseliyor. Ayrıca ön kaputun altında da 82 litrelik alan bulunuyor. Yerden yüksekliği sedan modele göre 20 mm (çakıl taşı modunda 30 mm) daha fazla olan Cross Turismo'nun hava sürtünme katsayısı da 0.26 olarak açıklandı.

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2021 Porsche Taycan Cross Turismo, aşağıdaki gibi dört farklı versiyonla satışa sunulacak. Tüm versiyonlarda 93.4kWh'lık Standard Battery Plus isimli batarya paketi standart. Bunun yanında dört tekerlekten çekiş sistemi ve adaptif havalı süspansiyon sistemi de tüm versiyonlarda standart olarak sunulan özelliklerden. Tüm versiyonlarda 2 kademeli şanzıman mevcut.

Taycan 4 Cross Turismo : 280 kW (380 PS) güç - Launch Control ile 350 kW (476 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye - maksimum hız 220 km/s - WLTP'ye göre menzil 456 kilometre

: 280 kW (380 PS) güç - Launch Control ile 350 kW (476 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye - maksimum hız 220 km/s - WLTP'ye göre menzil 456 kilometre Taycan 4S Cross Turismo : 360 kW (490 PS) güç - Launch Control ile 420 kW (571 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye - maksimum hız 240 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre

: 360 kW (490 PS) güç - Launch Control ile 420 kW (571 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye - maksimum hız 240 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre Taycan Turbo Cross Turismo : 460 kW (625 PS) güç - Launch Control ile 500 kW (680 PS) - 28.7 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 3.3 saniye - maksimum hız 250 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre

: 460 kW (625 PS) güç - Launch Control ile 500 kW (680 PS) - 28.7 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 3.3 saniye - maksimum hız 250 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre Taycan Turbo S Cross Turismo : 460 kW (625 PS) güç - Launch Control ile 560 kW (761 PS) - 29.4 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s 2.9 saniye - maksimum hız 250 km/s - WLTP'ye göre menzil 419 kilometre

Porsche Taycan Cross Turismo'nun iç mekanı sedan versiyonla neredeyse tamamen aynı. Konsolun en üstünde kavisli gösterge ekranı, konsolun merkezinde ise 10.9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ön yolcunun önündeki konsola gömülü ekran ise opsiyon listesinde. Bunun yanı sıra en üst versiyonda 18 yönlü elektrikli ayarlanabilir adaptif spor koltuklar, Sport Chrono paketi ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özellikler bulunuyor.

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