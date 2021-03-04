Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Porsche, elektrikli spor sedan modeli Taycan'a kardeş getirdi. Bir süredir ipucu görselleriyle karşı karşıya olduğumuz yeni Taycan Cross Turismo, bugün resmi olarak tanıtıldı.
    04 Mart 2021, 23:59 (3 gün)
    3,2b
    1
    27
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    4

    Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2018 yılında Mission E Cross Turismo konseptiyle ön gösterimi yapılan 2021 Porsche Taycan Crosss Turismo bugün resmi olarak tanıtıldı. Cross Turismo, elektrikli spor sedan Taycan'ın offroad versiyonu olarak karşınızda.

    Tasarım olarak baktığımızda 2021 Porsche Taycan Cross Turismo'nun büyük oranda konsept ile benzer olduğunu görüyoruz. Söz konusu otomobil, Porsche tasarımcılarının "flyline" olarak adlandırdığı geriye doğru eğimli tavanıyla dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra ön-arka tampon ve marşpiyellerdeki mat gri koruma plakaları, siyah plastik eklentiler ve tavan rayları da yeni Taycan Cross Turismo'yu farklı kılan detaylardan.

    İlginizi Çekebilir Avatar Ülkemizde tüketiciler elektrikli otomobiller hakkında ne düşünüyor? İşte anket sonuçları

    Ayrıca Bkz. "Yeni Skoda Kushaq'in iç mekanından ilk teaser'lar geldi"

    Yeni Taycan Cross Turismo, sportif sedanın performansını ekstra fonksiyonellikle birleştiriyor. Farklı gövde yapısı sayesinde arkadaki yolcular için daha fazla baş mesafesi sunan modelin bagaj hacmi de arka koltukların yatırılmasıyla birlikte 1212 litreye kadar yükseliyor. Ayrıca ön kaputun altında da 82 litrelik alan bulunuyor. Yerden yüksekliği sedan modele göre 20 mm (çakıl taşı modunda 30 mm) daha fazla olan Cross Turismo'nun hava sürtünme katsayısı da 0.26 olarak açıklandı.

    Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri
    Tam Boyutta Gör

    2021 Porsche Taycan Cross Turismo, aşağıdaki gibi dört farklı versiyonla satışa sunulacak. Tüm versiyonlarda 93.4kWh'lık Standard Battery Plus isimli batarya paketi standart. Bunun yanında dört tekerlekten çekiş sistemi ve adaptif havalı süspansiyon sistemi de tüm versiyonlarda standart olarak sunulan özelliklerden. Tüm versiyonlarda 2 kademeli şanzıman mevcut.

    • Taycan 4 Cross Turismo : 280 kW (380 PS) güç - Launch Control ile 350 kW (476 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 5.1 saniye - maksimum hız 220 km/s - WLTP'ye göre menzil 456 kilometre
    • Taycan 4S Cross Turismo : 360 kW (490 PS) güç - Launch Control ile 420 kW (571 PS) - 28.1 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 4.1 saniye - maksimum hız 240 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre
    • Taycan Turbo Cross Turismo : 460 kW (625 PS) güç - Launch Control ile 500 kW (680 PS) - 28.7 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s hızlanması 3.3 saniye - maksimum hız 250 km/s - WLTP'ye göre menzil 452 kilometre
    • Taycan Turbo S Cross Turismo : 460 kW (625 PS) güç - Launch Control ile 560 kW (761 PS) - 29.4 kWh/100 km karma enerji tüketimi - 0-100 km/s 2.9 saniye - maksimum hız 250 km/s - WLTP'ye göre menzil 419 kilometre

    Porsche Taycan Cross Turismo'nun iç mekanı sedan versiyonla neredeyse tamamen aynı. Konsolun en üstünde kavisli gösterge ekranı, konsolun merkezinde ise 10.9 inç boyutunda bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Ön yolcunun önündeki konsola gömülü ekran ise opsiyon listesinde. Bunun yanı sıra en üst versiyonda 18 yönlü elektrikli ayarlanabilir adaptif spor koltuklar, Sport Chrono paketi ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özellikler bulunuyor.



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    3 farklı boyda elektrikli traktör geliyor: Büyük versiyon Haziran'da seri üretime hazır
    1 sa.
    Opel'den Mart fırsatları: 6 ay ödeme erteleme imkanı ve daha fazlası
    1 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mert107 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Turbo sakız paketlerinde ki arabalara bakardık çocukken,büyüdük değişen olmadı bakmaya devam
    Yanıtla +46
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mansurmarsak (mansur akın) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    En çok da ne koyuyor insana biliyor musunuz, böyle bir güzelliğe hiçbir zaman sahip olamayacağınızı bilmek...
    4 Yanıt Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    hazarRS (hazar RS) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şu dönemin arabalarını 10-15 sene önce yapsaydınız keşke. Hiç değilse "biraz zengin olsak alırız" diye hayal kurardık. Şimdi multi-milyoner olmak lazım alabilmek için, hayal bile kuramıyoruz artık.
    Şu dönemin arabalarını 10-15 sene önce yapsaydınız keşke. Hiç değilse "biraz zengin olsak alırız" diye hayal kurardık. Şimdi multi-milyoner olmak lazım alabilme...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu araç psikolojimi bozuyor, daha 1 yıl olmadı 980.000TL'ye verdiler, pahalı diye almadık şimdi 2.5 milyon TL'den aşağı yok. Frenlerine alıştıktan sonra skandal bir gidişi var, alışkın olduğum halde midemi bulandırdı. Şarj istasyonları bol bol olsa ve bu aracın fiyatı ucuz olsa günlük 1000 kişi ölür bizim ülkede, çünkü gerçekten böyle ivmelenen bir araç ben hayatımda görmedim. Buna super spor araçlar dahil. 0-200'leri muazzam ayarlanmış. Normal bir araçla 0-80 yapacağınız sürede bununla 0-220 yapıyorsunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Ben sero 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Diyanet açlık aklı çalıştırır der s serisinin yeni oyuncakları ile oynarken taycana binenlere de bir fetva bekleriz. Ben buldum bile. Yanlayacaksınız.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CrowMeister (Furkan ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    aaaa yeni wallpaper gelmiş hemen yapıyım bilgisayar ekranıma. Başka bir işe yaramıyor bizim için.. :(
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Tasarımı çok iyi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S sanapazar10 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika gözüküyor youtubede izleriz artık :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    D DK32 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tasarım biraz daha keskin çizgilere ve agresifliğe önem verseydi güzel bir iş çıkabilirmiş ama böylede idare eder
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    manisa_tr (huseyin ali) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yakında diyanet işleri çıkar açıklama yapar, öbür tarafta bineceksiniz der.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 gün ( Mesaj Silindi ) manisa_tr
    seni bu tarafta bindirsinlerde rahatla
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cormen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    E-Tron GT çok daha güzel.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L Longg_Night 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede almamız mümkün değil. Gerçi istisnalar hariç kimse alamaz, görüp kıskanmayız
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Longg_Night
    Dün bir günde iki tane karşılaşıp yakından bakınca istisnalar çok gözükmeye başladı gözüme.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Beyaz olanı Kim Kardashian yeşil olanı da Kayne West alabilir. Bu araçların yakıt, bakım, donanım, yedek parça, park yeri ve saklama koşullarını yalnızca ultra zenginler karşılayabilir. Bu yüzden beğenmekle yetiniyorum, kafanız daha az ağrır. Buna vereceğim para ile milyonlarca sokak hayvanına bakabilirim mesela. Daha mutlu olurum kesin.

    Tasarıma gelecek olursak, yandan ve arkadan gerçekten güzel ve ağır güçlü bir spor araba havası verse de önden farlarının yanındaki oyuklar ağlayan bir göz havası vermiş. Bu da karizmayı çiziyor bence.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    giyotinberq +26 Turkforce +24 Feyzuli +23 Clusive +22 kaand12@ +22 canguler917 +20 cocainbar +19 tarlabasi +17 b0Ni +17 smalsrol +16
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 BlackLead 4. kez +334 2 nty35 ilk kez +272 3 hakaniko ilk kez +227
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3159 kez okundu.
    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Galeri, taycan cross turismo ve
    3 etiket daha elektrikli araçlar Porsche Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası246,7b
    Twitter Profili99,1b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı316b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 gün Oppo, Çin'in en büyük akıllı telefon markası konumuna yükseldi 2 gün Volkswagen, elektrikli spor sedan modeliyle ilgili ilk ipuçlarını paylaştı 2 gün Steam'de oyun kolu kullananların sayısı açıklandı 2 gün Plex yeni güncellemesi ile Apple TV desteğini ekledi 2 gün Razer Anzu akıllı gözlük tanıtıldı 2 gün Elektrikli Renault Megane testlere başladı: İşte kamuflajlı fotoğrafları 2 gün GeForce Now Türkiye fiyatı açıklandı 2 gün Twitter "geri al" özelliğini test ediyor 3 gün Google artık Chrome tarayıcısını daha sık güncelleyecek 3 gün Red Magic Watch akıllı saati duyuruldu 3 gün ABD'li teslimat devi FedEx, tüm filosunu elektrikli araçlarla yenileyecek 3 gün Realme C21 resmi olarak tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 gün Alphabet, kullanıcılara insanüstü işitme yetenekleri kazandıracak bir cihaz üzerinde çalışıyor 3 gün realme GT Neo uygun fiyata oyun tecrübesi sunacak 3 gün iOS 14.5 varsayılan müzik oynatıcısının değiştirilmesine izin vermiyor 3 gün Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir 3 gün Fiat Doblo ve Fiorino'da mart ayına özel fırsatlar 3 gün Twitter alış veriş dönemini resmen başlatıyor 3 gün Zorlu koşullara dayanıklı Samsung Galaxy XCover 5 tanıtıldı 3 gün Amazon, ABD dışındaki ilk kasasız marketini Londra'da açtı 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Porsche Taycan Cross Turismo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri Sonraki Twitter CFO'su: iOS 14 gizlilik değişiklikleri daha küçük platformların rekabet şansını artıracak 3 gün Gizlilik odaklı tarayıcı Brave, kendi arama motorunu başlatıyor: Brave Search 3 gün Kendini 'iyileştirebilen' yüzen robotlar geliştirildi 3 gün LeBron James'li Space Jam 2'den ilk görseller paylaşıldı 3 gün Microsoft, haber görünümlerini daha dikkat çekici hale getiriyor 3 gün Roguelike türündeki mobil oyun Dungeon of the Endless'tan oynanış videosu paylaşıldı 3 gün 2021 model Skoda Superb fiyat listesi: Combi versiyon da listede 3 gün RedMagic 6 serisi oyunlara hazır 3 gün Bu bilgisayar çok farklı | 7 tane ekranı var 3 gün Google Haritalar demiryolu geçitlerini göstermeye başladı 3 gün Samsung, akıllı telefonlarda kamera kalitesini iyileştiren ISOCELL 2.0 teknolojisini tanıttı 3 gün Amazon'un mobil oyunlar için kısa biçimli video hizmeti GameOn artık iOS'ta 3 gün Rekabet Kurumu'nun Google hakkındaki kararlarına yurt dışında adaylık verildi 3 gün Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 3 gün Microsoft, Google'ın Flutter SDK'sını katlanabilir cihazlar için daha iyi hale getirecek 3 gün JRPG türündeki Fantasian yakında Apple Arcade için çıkış yapacak 3 gün MediaTek MT9638 televizyonlarda yapay zekayı geliştiriyor 3 gün GTA 5'in yeni nesil versiyonu 'basit bir porttan' daha fazlası olacak 3 gün AMD Ryzen 3000 işlemcileri için Smart Access Memory’i duyurdu 3 gün Netflix uygulamasına TikTok benzeri bir özellik geldi: Fast Laughs Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız