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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı

    Kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile ay boyunca Fiat Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Fiat Doblo ve Fiorino'da
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    Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

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    Fiat Professional'den yapılan açıklamaya göre, kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor. Kampanyayla ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

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    Cargo ve Combi versiyonlarının yanı sıra farklı gövde uzunluklarıyla satın alınabilen Fiat Doblo modellerinde 1.3 litre ve 1.6 litre Multijet motor seçenekleri bulunuyor. 1.3 litre Multijet motor 95 beygir güç üretirken, 1.6 litre Multijet’in 105 beygir ve 120 beygir güç üreten iki farklı versiyonu mevcut.

    Fiat Fiorino da Cargo ve Combi modelleriyle sunulurken, dizel tarafında yalnızca 95 beygirlik 1.3 litre Multijet motor bulunuyor. Fiorino’daki diğer seçenek olan 77 beygirlik 1.4 litre atmosferik benzinli motoru ise LPG’li olarak tercih etmek mümkün.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcrew (kemal kemal) 1 sa.
    Bu hafif ticarilerin tipi niye çabuk eskiyor. Bir zamanlar bu doblo nun tasarımı çok hoşuma gidiyordu fiorino da öyle. Şimdi çok tipsiz geliyor.

    Ayni şekilde şuan Citroën Berlingo ve peugeot rifter in tipleri çok güzel geliyor. Bakalim iki sene sonra ne olacak.
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    Teterboro (Barış ) 4 sa.
    60.000 TL’ye, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Şimdi al, 4 ay sonra öde.Kampanya, 0 km 2019 ve 2020 model yılı tüm Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde geçerlidir. 4 ay sonra ödeme seçeneğinde taksitlerin 3 ay ötelenmesi kastedilmektedir, ilk taksit ödemesi Kasım ayında başlayacak olup 12 ay taksit ile ödeme yapılacaktır.60.000 TL'ye, 12 ay vade ve 0% faiz kampanyası Koç Fiat Kredi' nin onayı ile geçerli olup değerlendirme sonucunda daha yüksek peşinat ve farklı vade istenebilecektir. 4 ay sonra ödemeli, ertelemeli kredi kullanımlarında tutar ve vade farkları oluşabilecektir.KFK kredi kullanımında 1.04% faiz fırsatı sunulmaktadır. ‘’Marka Kasko’’ yaptırılması durumunda 60 bin TL 12 ay 0% faiz fırsatından faydalanılabilir. Marka Kasko; Axa Sigorta, Güneş ya da Allianz Sigorta’dan yapılan Fiat Kasko poliçeleri için geçerlidir. Kredi kullanımında oluşacak yasal vergiler, istihbarat ücreti ve kredi tahsis ücreti müşterinin aracı hususi ya da ticari kullanımına göre farklılık gösterebilir. Fiat Professional ve Koç Fiat Kredi önceden haber vermeksizin kampanya koşullarını değiştirme hakkı saklıdır. Nakit indirim kampanyası ile birlikte kullanılamaz. Kampanya 02.07.2020 - 04.08.2020 tarihleri arasında geçerlidir. https://www.fiatprofessional.com/tr/kampanyalar/firsat.fiat-pro-haziran-firsati
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