Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı

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Fiat Professional, kamu bankalarıyla olan iş birliğiyle temmuz ayında yeni bir satış kampanyasını hayata geçiriyor.

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Fiat Professional'den yapılan açıklamaya göre, kamu bankalarınca uygulanan “Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi” ile ay boyunca Doblo ve Fiorino modelleri, 70 bin TL için 36 ay vadeli yüzde 0,64 faiz ile satın alınabiliyor. Kampanyayla ilk ödemeyi 6 ay erteleme fırsatı da kullanıcılarla buluşuyor.

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Cargo ve Combi versiyonlarının yanı sıra farklı gövde uzunluklarıyla satın alınabilen Fiat Doblo modellerinde 1.3 litre ve 1.6 litre Multijet motor seçenekleri bulunuyor. 1.3 litre Multijet motor 95 beygir güç üretirken, 1.6 litre Multijet’in 105 beygir ve 120 beygir güç üreten iki farklı versiyonu mevcut.

Fiat Fiorino da Cargo ve Combi modelleriyle sunulurken, dizel tarafında yalnızca 95 beygirlik 1.3 litre Multijet motor bulunuyor. Fiorino’daki diğer seçenek olan 77 beygirlik 1.4 litre atmosferik benzinli motoru ise LPG’li olarak tercih etmek mümkün.

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