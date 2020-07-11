Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir

Tam Boyutta Gör

Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği otomobillerde kullanılan teknolojiler ve şirketin elektrikli araç dünyasına getirdiği yenilikler, sektörün diğer oyuncularının fazlasıyla ilgisini çekiyor. Bu kapsamda haber olan araç ise Tesla’nın Model Y SUV’si. Otomobil, henüz Avrupa’da satışa çıkmamış olmasına rağmen İsveçli üretici Volvo tarafından ithal edilmiş.

Ayrıca Bkz. "DualSense kontrolcüsünün muhtemel boyutu ortaya çıktı"

İlginizi Çekebilir

Tesla Model Y’nin bagaj bölümüne ait detaylı fotoğraflar geldi

Tesla’nın Almanya’da inşasına devam ettiği Gigafactory’nin faaliyete geçmesini müteakip Avrupa’da satılacak araç, anlaşıldığı üzere Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasından İsveç’e ulaşmış. Aşağıda kayıt evraklarının görüldüğü araç, muhtemelen tersine mühendislik amacıyla Volvo fabrikasına getirilmiş. Konuya ilgili duyanların belki de yabancı olmadığı husus ise söz konusu olay Volvo için bir ilk değil. Zira şirket, 2018 yılında da bir adet Model 3’ü İsveç’e ithal etmişti.

İnsan yapımı bir makinenin tasarım sırlarını öğrenmek, bunlarda kullanılan teknolojileri ortaya çıkarmak için parçalarına ayırmak olarak tanımlayabileceğimiz tersine mühendislik, yasal zeminde yürütülen bir endüstiyel casusluk faaliyeti olarak tanımlanabiliyor. Tesla’nın elektrikli otomobil teknolojileri konusundaki uzmanlığı ise bu konuda şirketin bu tür müdahalelere maruz kalmasına sebep oluyor.

Twitter’da oldukça aktif olan Elon Musk, Volvo’nın bu hamlesi sonrası ortaya çıkan tweetlere sessiz kalmadı. CEO, bu konuda yaptığı paylaşımda “Berlin’de üretilecek Model Y’ye dikkat edin. Motorlu araç gövde mühendisliği alanında (nihayet) bir devrime tanıklık edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Volvo’nın Tesla Model Y’de kullanılan kaynak, mega döküm, ısı pompası, pil, oktovalf ve elektrik motor gibi otomotiv sektöründe devrim sayılabilecek teknolojileri inceleyeceği düşünülüyor.

Tam Boyutta Gör

Tesla, mega döküm teknolojisi sayesinde Model 3’ün üretiminde kullanılan 70 ayrı parçayı Model Y’de sadece 2 parça haline (üstte sağda) getirmişti. Anlaşılan şirket Gigafactory Berlin ile bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.