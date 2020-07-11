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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir

    Volvo, henüz Avrupa'da satışa sunulmamış olan Tesla Model Y'yi İsveç'teki fabrikasına getirtti. Şirketin araçtaki teknolojileri tersine mühendislik yöntemiyle inceleyeceği düşünülüyor.
    5 sa.
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    8
    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir
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    Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla’nın ürettiği otomobillerde kullanılan teknolojiler ve şirketin elektrikli araç dünyasına getirdiği yenilikler, sektörün diğer oyuncularının fazlasıyla ilgisini çekiyor. Bu kapsamda haber olan araç ise Tesla’nın Model Y SUV’si. Otomobil, henüz Avrupa’da satışa çıkmamış olmasına rağmen İsveçli üretici Volvo tarafından ithal edilmiş.

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    Tesla’nın Almanya’da inşasına devam ettiği Gigafactory’nin faaliyete geçmesini müteakip Avrupa’da satılacak araç, anlaşıldığı üzere Tesla’nın Kaliforniya’daki fabrikasından İsveç’e ulaşmış. Aşağıda kayıt evraklarının görüldüğü araç, muhtemelen tersine mühendislik amacıyla Volvo fabrikasına getirilmiş. Konuya ilgili duyanların belki de yabancı olmadığı husus ise söz konusu olay Volvo için bir ilk değil. Zira şirket, 2018 yılında da bir adet Model 3’ü İsveç’e ithal etmişti.

    İnsan yapımı bir makinenin tasarım sırlarını öğrenmek, bunlarda kullanılan teknolojileri ortaya çıkarmak için parçalarına ayırmak olarak tanımlayabileceğimiz tersine mühendislik, yasal zeminde yürütülen bir endüstiyel casusluk faaliyeti olarak tanımlanabiliyor. Tesla’nın elektrikli otomobil teknolojileri konusundaki uzmanlığı ise bu konuda şirketin bu tür müdahalelere maruz kalmasına sebep oluyor.

    Twitter’da oldukça aktif olan Elon Musk, Volvo’nın bu hamlesi sonrası ortaya çıkan tweetlere sessiz kalmadı. CEO, bu konuda yaptığı paylaşımda “Berlin’de üretilecek Model Y’ye dikkat edin. Motorlu araç gövde mühendisliği alanında (nihayet) bir devrime tanıklık edeceksiniz” ifadelerini kullandı.

    Volvo’nın Tesla Model Y’de kullanılan kaynak, mega döküm, ısı pompası, pil, oktovalf ve elektrik motor gibi otomotiv sektöründe devrim sayılabilecek teknolojileri inceleyeceği düşünülüyor.

    Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir
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    Tesla, mega döküm teknolojisi sayesinde Model 3’ün üretiminde kullanılan 70 ayrı parçayı Model Y’de sadece 2 parça haline (üstte sağda) getirmişti. Anlaşılan şirket Gigafactory Berlin ile bu teknolojiyi bir adım daha öteye taşıyacak.



    Kaynakça https://interestingengineering.com/volvo-possibly-reverse-engineering-tesla-model-y-in-sweden https://electrek.co/2020/07/10/elon-musk-tesla-german-built-model-y-is-revolution-auto-body-engineering/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 sa. en beğenilen
    Ne şişirildi be Apple'dan daha agrasif gizli PR konusunda.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    linqs (Hagaan Clause) 2 sa.
    Volvo diyince aklıma hep basının önünde tira çarpan s60 geliyor
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    cocainbar (ismail bey) 3 sa.
    musk'in aldigi patentler ucretsiz biliyorum. yanlismi hatirliyorum :/
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    yaman06 (Berk Yaman) 3 sa.
    Cidden merak ediyorum sevgili Dh editörleri. Yanıtlarsanız çok sevineceğim. Her gün Tesla haberi yapma motivasyonu nerden geliyor ? Ya da amaç nedir ? Yakında Tesla ile ilgili haberler kuş pisledi, cam çatladı seviyesine inecek...



    Bu verdiğiniz haber o kadar rutin olan birşey ki, yıllardır pek haberini yapmadığınız içten yanmalı motor üreticileri de bu tarz yöntemlere başvuruyor.
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    fhrstw 4 sa.
    Volvoyu çinliler almıştı dimi
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    malifural (muhammed ali fural) 4 sa.
    tesla amerikan elektrikli araba pazarına bile yetecek arabayı üretmesi mümkün görünmüyor. Maliyet, ham madde ihtiyacı ve temini araç teslimini 1 yıla yakın zamana ötelettirmekte. Kağıt üzerinde değeri ford u geçtiği söylense de icraatta üretimi kısıtlı prada bir marka
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    Xtrud (Harun Yahya) 5 sa. en beğenilen
    Ne şişirildi be Apple'dan daha agrasif gizli PR konusunda.
    Yanıtla +7
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    Sivarge (Hakan ) 5 sa.
    Gayet normal bir şey. Teslanın böyle bir kaygısı yok zaten sektörün öncülüğünü yapıyor ama aldığı bir çok patenti de sektörün gelişimi için halka açıyor.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 5 sa.
    Bu adamlar pazarlama reklam uzmanı, lansmanda araç camını kırdıran şirket rahatça bu tiyatrolarıda ayarlayabilir
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