Otomobil markalarının Haziran kampanyaları

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Türkiye'deki otomobil markaları, özellikler satışların düştüğü nisan ayının ardından yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı markalar nakit indirimi bazıları ise düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Peki hangi markada hangi fırsatlar var? İşte detaylar:

BYD

Tam Boyutta Gör BYD Atto 3 için haziran ayında 50 bin TL indirimle 1.640.000 TL anahtar teslim fiyatı sunuluyor. Özel fiyatla BYD ATTO 3 modeline sahip olmak isteyenler aynı zamanda 300 bin TL’ye kadar 12 ay yüzde 0 faizli krediden de yararlanabiliyorlar. Bunlara ek olarak; BYD ATTO 3 alan kullanıcılara tercihlerine göre 1 yıllık kasko sigortası ya da 11 kW duvar tipi AC şarj ünitesi hediye ediliyor.

BYD ayrıca haziran ayı kampanyalarına ek olarak online rezervasyona özel nakit alımlarda 1.590.000 TL kampanyası ile müşterilerine zaman ve lokasyon sınırı olmadan diledikleri her yerden araçlarını rezerve etme imkanı tanıyor.

BYD, yüzde 100 elektrikli modeli ATTO 3 için vergi levhası olan tüzel müşterilere özel kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Araç bedelinin yüzde 100’üne kadar kredi kullanma imkanı sunulan ticari müşterilere özel kampanyaya ek olarak, 48 ay vadeyle aylık 46 bin 667 TL’den başlayan taksit imkanı sunuluyor. BYD Atto 3 modelinde tüzel müşterilere özel “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Ödemeye Başla” seçeneği de sunuluyor.

Chery

Tam Boyutta Gör Chery Tiggo 8 Pro modelinde haziran ayı boyunca 300 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyasına ek olarak 109 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunuluyor. Tiggo 7 Pro modelinde de aynı şekilde 300 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 99 bin TL'ye kadar indirim imkanı mevcut. Omoda 5 ise 275 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 90 bin TL'ye kadar indirim imkanıyla sahiplerini bekliyor.

Citroen

Tam Boyutta Gör Citroën C4 X modelinde 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay ve %1,99 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Citroën C4’e ise yine 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay ve %1,99 faizli krediyle sahip olunabiliyor. Citroën C3 Aircross modeli, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay ve %1,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor. Citroën C3 modelinde ise, 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 200 bin TL için 12 ay ve %1,99 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 X ve ë-C4’te 180 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL’ye 12 ay ve %1,99 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Ami modelinde, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi imkanından faydalanmak istemeyen müşteriler için 40 bin TL nakit indirim olanağı sağlıyor.

Yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën yeni Berlingo Van, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL için 12 ay ve % 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Dacia

Tam Boyutta Gör Dacia Sandero Stepway modelinde 200 bin TL krediye 12 ay vade yüzde 0,99 faiz fırsatı sunuluyor. Markanın popüler modeli Duster ve 7 kişilik Jogger ise 200 bin TL kredi 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla dikkat çekiyor.

Fiat

Fiat, Türkiye'nin en çok tercih edilen modeli Egea için 5 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere yeni bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, en ucuz fiyat Egea'nın fiyatı 969.900 TL yerine 799.900 TL olarak karşımıza çıkıyor. Egea Cross fiyatları ise 1.052.900 TL yerine 899.900 TL'den başlıyor.

İndirim oranı versiyona göre değişmekle beraber 240 bin TL civarına kadar çıkabiliyor. Bu fiyatların anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim şeklinde uygulandığını belirtelim. Fiat'ın internet sitesindeki bilgilere göre bu indirimin kredi kampanyaları ile birleştirilemeyeceği ifade ediliyor.

Ford

Tam Boyutta Gör Ford, haziran ayında Focus, Kuga ve Puma modellerinde geçerli, bireysel müşteriler için 300 bin TL 12 ay yüzde 0 faizli kredi, tüzel müşteriler için de 800 bin TL 12 ay yüzde 2,99 faizli kredi imkanı sunuyor. Bunlara ek olarak, eski aracını Ford yetkili satıcılarına getirenler, binek ve ticari araçlarda geçerli yüzde 5 indirim fırsatından yararlanabiliyor. 2023 model yılı Ford Mustang Mach-E, 1 milyon TL kredi için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi kampanyasıyla sunuluyor.

Honda

Tam Boyutta Gör 6 yıl Honda garantisine sahip City modelinde 225 bin TL indirim veya 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Honda Civic Sedan'ın Executive+ donanım seviyesinde de 120 bin TL indirim veya 185 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. Honda'nın SUV sınıfındaki temsilcilerinden HR-V e:HEV, 140 bin TL indirim veya 205 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Hyundai

Tam Boyutta Gör Hyundai i10, haziran ayı boyunca 835 bin TL'den başlayan indirimli fiyatlarla satılıyor. Hyundai i20'de ise 75 bin TL'ye varan indirim ve 114 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut. Elantra modelinde 60 bin TL'ye varan indirim sunan Hyundai, yerli üretim kompakt SUV modeli Bayon'da ise 51 bin TL'ye varan indirim ve 114 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz imkanıyla karşımıza çıkıyor.

Hyundai Kona'da haziran ayı boyunca 91 bin TL'ye kadar indirim sunulurken %100 elektrikli Kona Elektrik'te ise 1.399.000 TL'den başlayan indirimli fiyatlar mevcut. Tucson'un hibrit versiyonunda 176 bin TL'ye varan indirim sunulurken %100 elektrikli Ioniq 5 modelinde 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ve 1.649.000 TL'den başlayan fiyatlar karşımıza çıkıyor.

MG

Tam Boyutta Gör MG ZS modelinde 150 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği imkanı sunuluyor. Modelin otomatik vitesli versiyonlarında başlangıç fiyatı, kredi kullanmayan MG müşterileri için haziran ayına özel takas desteği fırsatı ile 1.199.000 TL olarak belirlendi.

MG HS modeline ise 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL de takas desteği olanağı ile sahip olunabiliyor. MG HS fiyatı, takas destekli olarak 1.509.000 TL'den başlıyor.

%100 elektrikli MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları; 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajı ile tercih edilebiliyor. Kredi kampanyasından faydalanmayan müşterilere ise 80 bin TL'lik takas desteği sunuluyor. MG4'ün başlangıç fiyatı takas desteğiyle 1.379.000 TL olarak açıklandı.

ZS EV ise 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Haziran ayında ZS EV’ye 1.759.000 TL takas destekli fiyat ile sahip olunabiliyor.

Opel

Tam Boyutta Gör Yeni Opel Corsa, 250 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı ile dikkatleri üzerine çekiyor. Opel Astra, Crossland ve Mokka ise 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Markanın amiral gemisi Opel Grandland’de ise 250 bin TL için 12 ay vade ve %1,99 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ve Opel Astra'nın %100 elektrikli versiyonu Astra Elektrik ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.

Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, haziran ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Yeni Zafira, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeni Combo ve yeni Combo Cargo, 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.

Peugeot

Tam Boyutta Gör Haziran ayı boyunca sürecek kampanyalar kapsamında yeni 2008 ve %100 elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredifırsatlarıyla sahipleriyle buluşuyor. Peugeot 408’e sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizlikredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.

SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Yeni Peugeot 208’i satın almak isteyenler 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.

Renault

Tam Boyutta Gör Renault modellerinde de 0 faizli kredi imkanı ve takas desteği kullanıcıları bekliyor. Bu kapsamda, Megane Sedan, Megane E-TECH ve Clio için 200 bin TL'ye 12 ay vade yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Renault Austral ve Captur ise aynı kredi imkanının yanı sıra 100 bin TL nakit alım desteğine de sahip. Fransız marka, Clio'nun E-Tech full hibrit versiyonunda 165 bin TL'ye varan indirim sunuyor.

SWM

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarındaki taze markalardan biri olan SWM, SUV modelleri SWM G01, G01F ve G03F için Türkiye Finans iş birliğiyle 15 Haziran’a kadar geçerli olacak özel finansman kampanyasını duyurdu. Bu kapsamda, Elite donanımlı ve 7DCT şanzımanlı G01 modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli, 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuluyor. SWM G01 fiyatı 1.119.500 TL'den başlıyor.

Premium donanımlı ve DCT şanzımanlı G01F modeline ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve %1,99 faizli, 3 ay ertelemeli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. G01F fiyatı Premium donanım seviyesiyle 1.429.500 TL'den başlıyor.

Aynı şekilde, markanın 7 kişiye yolculuk imkânı sağlayabilen Deluxe donanımlı yeni G03F modeli ise 300 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli 3 ay ertelemeli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. SWM G03F modelinin fiyatı 1.059.500 TL'den başlıyor. SWM, Türkiye'deki ürün gamı için uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.

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