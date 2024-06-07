Otomobil markalarının Haziran kampanyaları

Türkiye'deki otomobil markaları, özellikler satışların düştüğü nisan ayının ardından yeni kampanyalarını duyurmaya başladı. Bazı markalar nakit indirimi bazıları ise düşük faizli kredi imkanı sunuyor. Peki hangi markada hangi fırsatlar var? İşte detaylar:
BYD
BYD ayrıca haziran ayı kampanyalarına ek olarak online rezervasyona özel nakit alımlarda 1.590.000 TL kampanyası ile müşterilerine zaman ve lokasyon sınırı olmadan diledikleri her yerden araçlarını rezerve etme imkanı tanıyor.
BYD, yüzde 100 elektrikli modeli ATTO 3 için vergi levhası olan tüzel müşterilere özel kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Araç bedelinin yüzde 100’üne kadar kredi kullanma imkanı sunulan ticari müşterilere özel kampanyaya ek olarak, 48 ay vadeyle aylık 46 bin 667 TL’den başlayan taksit imkanı sunuluyor. BYD Atto 3 modelinde tüzel müşterilere özel “Şimdi Al, 6 Ay Sonra Ödemeye Başla” seçeneği de sunuluyor.
Chery
Citroen
Citroën C4 ve C4 X’in yüzde 100 elektrikli versiyonları ë-C4 X ve ë-C4’te 180 bin TL’ye varan kredi için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL’ye 12 ay ve %1,99 faizli kredi avantajıyla satın alınabiliyor. Ami modelinde, 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya kredi imkanından faydalanmak istemeyen müşteriler için 40 bin TL nakit indirim olanağı sağlıyor.
Yeni Berlingo Kombi modeli, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla Citroën showroomlarında yeni sahiplerini bekliyor. Kombivan sınıfının öncüsü olan modüler tasarımlı Citroën yeni Berlingo Van, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Yeni Jumpy Spacetourer, 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 300 bin TL için 12 ay ve % 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.
Dacia
Fiat
İndirim oranı versiyona göre değişmekle beraber 240 bin TL civarına kadar çıkabiliyor. Bu fiyatların anahtar teslim liste fiyatı üzerinden nakit indirim şeklinde uygulandığını belirtelim. Fiat'ın internet sitesindeki bilgilere göre bu indirimin kredi kampanyaları ile birleştirilemeyeceği ifade ediliyor.
Ford
Honda
Hyundai
Hyundai Kona'da haziran ayı boyunca 91 bin TL'ye kadar indirim sunulurken %100 elektrikli Kona Elektrik'te ise 1.399.000 TL'den başlayan indirimli fiyatlar mevcut. Tucson'un hibrit versiyonunda 176 bin TL'ye varan indirim sunulurken %100 elektrikli Ioniq 5 modelinde 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ve 1.649.000 TL'den başlayan fiyatlar karşımıza çıkıyor.
MG
MG HS modeline ise 200 bin TL’ye 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL de takas desteği olanağı ile sahip olunabiliyor. MG HS fiyatı, takas destekli olarak 1.509.000 TL'den başlıyor.
%100 elektrikli MG4 modelinin Comfort ve Luxury donanımlı versiyonları; 200 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi avantajı ile tercih edilebiliyor. Kredi kampanyasından faydalanmayan müşterilere ise 80 bin TL'lik takas desteği sunuluyor. MG4'ün başlangıç fiyatı takas desteğiyle 1.379.000 TL olarak açıklandı.
ZS EV ise 200 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği ile sunuluyor. Haziran ayında ZS EV’ye 1.759.000 TL takas destekli fiyat ile sahip olunabiliyor.
Opel
Yeni Opel Corsa’nın %100 elektrikli versiyonu Corsa Elektrik, 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Mokka’nın %100 elektrikli versiyonu Mokka Elektrik ve Opel Astra'nın %100 elektrikli versiyonu Astra Elektrik ise 300 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla yeni sahiplerini bekliyor. Yeni Corsa Elektrik GS donanım seviyesi, Mokka Elektrik ve Astra Elektrik modelleri ise Ultimate donanım seviyesinde müşterilere sunuluyor.
Opel, tüm hafif ticari araç ürün ailesinde, haziran ayına özel, ayrıcalıklı kredi seçenekleri, online rezervasyona özel fiyatlar ve KOBİ’lere sunduğu tekliflerle fark yaratıyor. Yeni Zafira, 300 bin TL için; 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi imkânıyla satın alınabiliyor. Opel’in çok yönlü hafif ticari araç modelleri yeniCombo ve yeni Combo Cargo, 225 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ile tercih edilebiliyor.
Peugeot
Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi ile, %100 elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV 3008 modeline sahip olmak isteyen bireysel müşteriler Active Prime ve Allure donanımlı versiyonlarda 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizlikredi kampanyasından yararlanabiliyorlar.
SUV 5008, sadece tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 250 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Yeni Peugeot 208’i satın almak isteyenler 120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi ve %100 elektrikli E-208’i tercih edenler, 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor. Yeni 508 modeline sahip olmak isteyen sadece tüzel müşterilere tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
Yeni Rifter ve yeni Partner Van, 250 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkânlarıyla sahip olunabiliyor. Peugeot’nun yenilenen diğer hafif ticari araç modelleri, yeni Expert Van, yeni Expert Combi Van, yeni Expert Traveller ve yeni Boxer Van ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 2,99 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.
Renault
SWM
Premium donanımlı ve DCT şanzımanlı G01F modeline ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve %1,99 faizli, 3 ay ertelemeli kredi imkanıyla sahip olunabiliyor. G01F fiyatı Premium donanım seviyesiyle 1.429.500 TL'den başlıyor.
Aynı şekilde, markanın 7 kişiye yolculuk imkânı sağlayabilen Deluxe donanımlı yeni G03F modeli ise 300 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli 3 ay ertelemeli kredi imkanlarıyla yeni sahiplerini bekliyor. SWM G03F modelinin fiyatı 1.059.500 TL'den başlıyor. SWM, Türkiye'deki ürün gamı için uzatılmış 5 yıl veya 150 bin kilometre garanti sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.