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    Anlık Bildirim

    Amazon Prime Video şimdi Android Auto platformunda

    Android Auto araç içi eğlence sistemi yeni güncelleme ile Zoom, WebEx, Chrome ve Prime Video uygulamalarını sunmaya başladı. Uygulamalar model model dağıtıma başlayacak.
    Android Auto Tam Boyutta Gör
    Araç içi eğlence sistemleri standart sistemlerden farklı olarak uygulama desteğini ince eleyip sık dokuyarak geliştiriyor. Sürüş esnasında uyulması gereken kurallar nedeniyle Android Auto ve Apple CarPlay çok uzun sürelerle uygulama ekliyor.

    Android Auto şimdi daha zengin

    Android Auto bugüne kadar farklı uygulamaları kullanıcılara sundu ancak bu oldukça uzun bir zaman içerisinde oldu. Bu hafta kullanıcılar 4 önemli uygulamaya daha kavuştu. Zoom, WebEx, Chrome ve Prime Video uygulamaları artık araç içerisinde kullanılabilecek.

    Zoom ve WebEx konferans uygulamaları güvenlik nedeniyle sadece sesli görüşmeye imkân tanıyor. Google Chrome ve Amazon Prime Video uygulamaları ise her zaman olduğu gibi sadece araç park halinde iken kullanılabiliyor.

    Güncellemede ayrıca The Weather Channel uygulaması, Trip View rotanızı paylaşma fonksiyonu ve Hyundai, Genesis, Kia araçları için dijital anahtar desteği de mevcut. Yeni güncelleme seçili PoleStar, Volvo ve Renault araçlarında başlayacak. Yıl sonuna kadar daha geniş bir araç listesine sunulacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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