Amazon Prime Video şimdi Android Auto platformunda

Android Auto şimdi daha zengin
Android Auto bugüne kadar farklı uygulamaları kullanıcılara sundu ancak bu oldukça uzun bir zaman içerisinde oldu. Bu hafta kullanıcılar 4 önemli uygulamaya daha kavuştu. Zoom, WebEx, Chrome ve Prime Video uygulamaları artık araç içerisinde kullanılabilecek.
Zoom ve WebEx konferans uygulamaları güvenlik nedeniyle sadece sesli görüşmeye imkân tanıyor. Google Chrome ve Amazon Prime Video uygulamaları ise her zaman olduğu gibi sadece araç park halinde iken kullanılabiliyor.
Güncellemede ayrıca The Weather Channel uygulaması, Trip View rotanızı paylaşma fonksiyonu ve Hyundai, Genesis, Kia araçları için dijital anahtar desteği de mevcut. Yeni güncelleme seçili PoleStar, Volvo ve Renault araçlarında başlayacak. Yıl sonuna kadar daha geniş bir araç listesine sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.