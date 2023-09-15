Amazon Prime Video şimdi Android Auto platformunda

Tam Boyutta Gör Araç içi eğlence sistemleri standart sistemlerden farklı olarak uygulama desteğini ince eleyip sık dokuyarak geliştiriyor. Sürüş esnasında uyulması gereken kurallar nedeniyle Android Auto ve Apple CarPlay çok uzun sürelerle uygulama ekliyor.

Android Auto şimdi daha zengin

Android Auto bugüne kadar farklı uygulamaları kullanıcılara sundu ancak bu oldukça uzun bir zaman içerisinde oldu. Bu hafta kullanıcılar 4 önemli uygulamaya daha kavuştu. Zoom, WebEx, Chrome ve Prime Video uygulamaları artık araç içerisinde kullanılabilecek.

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Zoom ve WebEx konferans uygulamaları güvenlik nedeniyle sadece sesli görüşmeye imkân tanıyor. Google Chrome ve Amazon Prime Video uygulamaları ise her zaman olduğu gibi sadece araç park halinde iken kullanılabiliyor.

Güncellemede ayrıca The Weather Channel uygulaması, Trip View rotanızı paylaşma fonksiyonu ve Hyundai, Genesis, Kia araçları için dijital anahtar desteği de mevcut. Yeni güncelleme seçili PoleStar, Volvo ve Renault araçlarında başlayacak. Yıl sonuna kadar daha geniş bir araç listesine sunulacak.

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Android Auto platformunda Amazon Prime Video keyfi