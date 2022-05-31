Fiat, İngiltere'de elektrik desteğine sahip olmayan modellerin fişini çekiyor

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Otomotiv devlerinin elektrifikasyon süreci tüm hızıyla sürerken, Fiat'tan bu konuda önemli bir adım geldi. Markadan yapılan açıklamada, 1 Temmuz 2022 itibarıyla Birleşik Krallık (UK) özelinde saf içten yanmalı motorlu araç satışının durdurulacağı belirtildi.

Fiat'ın İngiltere'deki ürün gamında saf içten yanmalı motor seçeneğiyle satılan sadece iki modeli var: 500X ve Tipo (Egea). Temmuz ayından itibaren bu seçenekler ortadan kalkmış olacak. Fiat, alınan bu kararın özellikle şehirlerde yaşayan müşterilerin sürdürülebilir ve uygun maliyetli e-mobiliteye geçiş yapmalarını destekleyeceğini iddia ediyor.

Fiat'ın kompakt modellerden oluşan ürün gamı 2020'de 500 Hybrid ve Panda Hybrid'in satışa sunulmasıyla elektriklenmeye başladı. Söz konusu modellerde 12V mikro hibrit desteğine sahip 1.0 litre üç silindirli üniteler mevcut. Ardından aynı yıl içerisinde tamamen elektrikli Fiat 500e piyasaya sürüldü. Son olarak da bu yıl 48V hafif hibrit sistemle donatılan 500X Hybrid ve Tipo Hybrid modellerinin aileye eklenmesiyle tüm versiyonlar elektrik desteğine kavuşmuş oldu.

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Markanın açıklamasına göre 2021 yılı İngiltere'deki elektrikli araç (hibrit dahil) satışlarında yıllık bazdaki en büyük artışa sahne oldu. Geçen yıl tamamen elektrikli araç satışları yüzde 88.3, hibrit satışları yüzde 43, hafif hibrit satışları da yüzde 18.5 oranında arttı. Fiat'a göre bu değişim, müşterilerin daha düşük CO2 emisyonu ve yakıt tüketimiyle ilgilenmeye başladığını gösteriyor.

Stellantis çatısı altında faaliyetlerine devam eden Fiat, 2027'den itibaren Avrupa'da sadece tamamen elektrikli araç satmayı hedefliyor. Bu doğrultuda şirket 2023 ve 2027 yılları arasında Fiat Punto'nun halefi olarak anılan bir elektrikli kompakt hatchback ve üç yeni elektrikli crossover tanıtmayı planlıyor.

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